Trước khi Jensen Huang rời đi, người ta nghĩ rằng Nvidia sẽ chao đảo nhưng sự thực là công ty này rồi sẽ sống khỏe, thậm chí là sống tốt.

Nvidia không có kế hoạch đưa Jensen Huang trở lại

Trong suốt tuần qua, ông Jensen Huang cùng các đồng minh đã phát động một chiến dịch nhằm trở lại chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của Nvidia.

Tuy nhiên, trong cuộc họp trực tuyến với các nhà phân tích Phố Wall, ông Harvey C. Jones, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Nvidia, đã dứt khoát khẳng định ông Huang không được chào đón quay trở lại, bất chấp việc vị tỷ phú áo da từng nói rằng ông sẽ cảm thấy "vinh dự" được quay lại nếu hội đồng quản trị cho phép.

Với những bê bối thời gian qua của ông Huang, ông Jones mô tả đây là "hành vi cá nhân không phù hợp với bộ quy tắc ứng xử, các tiêu chuẩn và chuẩn mực văn hóa của công ty".

"Hội đồng quản trị Nvidia đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông ấy và không có ý định phục chức CEO cho Jensen", ông Jones nhấn mạnh.

Người đứng đầu mới của Nvidia – Giám đốc điều hành tạm quyền Colette Kress – cũng phát đi tín hiệu cho thấy công ty đang khép lại chương cũ gắn liền với cả ông Huang lẫn các chiến lược kinh doanh của ông.

Bà cho biết Nvidia không còn xuất khẩu chip sang Trung Quốc – thị trường vốn từng là ưu tiên hàng đầu của ông Huang.

Dưới sự chèo lái của ông Huang, Nvidia đã chiếm tới 90% thị phần chip AI. Hãng đã tận dụng vị thế thống lĩnh này để ghi nhận mức tăng trưởng thuộc hàng bùng nổ nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ.

Trong năm tài chính 2023, lợi nhuận của hãng đạt 4,4 tỷ USD. Năm ngoái, con số này đã vượt 120 tỷ USD. Và trong năm nay, lợi nhuận của hãng được dự báo sẽ vượt ngưỡng 245 tỷ USD.

Đà tăng trưởng kinh doanh đáng kinh ngạc của Nvidia hiện đang đứng trước thử thách lớn nhất trong lịch sử công ty. Sự ra đi của ông Huang đang đặt tương lai của mảng kinh doanh này vào thế bấp bênh.

Thế nhưng, ông Jones khẳng định với các nhà phân tích rằng hội đồng quản trị đang "tập trung cao độ" vào việc đưa Nvidia tiến về phía trước mà không cần vị lãnh đạo lâu năm của mình.

Quá trình tìm kiếm một CEO chính thức mới của hội đồng quản trị "sẽ diễn ra kỹ lưỡng" và nhanh chóng, ông Jones cho biết, đồng thời nhấn mạnh quá trình này sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được "chính xác người phù hợp nhất". Nvidia đã thuê hãng săn đầu người cấp cao Heidrick & Struggles hỗ trợ công tác tìm kiếm này.

"Chúng tôi sở hữu những chuyên gia công nghệ xuất sắc nhất hành tinh cùng một lộ trình phát triển đẳng cấp thế giới", bà Kress phát biểu như một lời chốt hạ cho viễn cảnh quay lại của Jensen Huang. "Mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường."

Elon Musk cũng khó cứu

CEO của SpaceX, ông Elon Musk, đã liên tục tái khẳng định sự ủng hộ dành cho ông Jensen Huang trong nhiều ngày qua.

Trong phát biểu mới nhất, tỷ phú này tuyên bố Jensen Huang "là duy nhất".

"Thực sự không có ai có thể thay thế được Jensen. Ý tôi là, ông ấy đang gánh vác vai trò của nhiều người cộng lại", ông Musk phát biểu khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh DealBook do tờ The New York Times tổ chức.

"Ông ấy sở hữu những mối quan hệ bền chặt được gây dựng qua nhiều thập kỷ, đồng thời thấu hiểu công nghệ một cách phi thường. Đội ngũ của ông ấy cũng rất yêu mến ông."

"Bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi gạt bỏ một con người như vậy… chắc chắn ông ấy đã mắc một số sai lầm", tỷ phú này nói thêm. "Tôi cho rằng việc này chẳng khác nào đá Michael Jordan ra khỏi đội bóng ngay khi đội đang trên đà chiến thắng liên tiếp, và điều đó rõ ràng không có lợi cho các cổ đông chút nào."

Tuần trước, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Musk viết rằng nếu thiếu vắng ông Huang, Nvidia sẽ đánh mất "những thương vụ mang tính sống còn".

Ông lưu ý: "Jensen đã vận hành chuỗi cung ứng tại Nvidia một cách xuất sắc, nhưng rất nhiều trong số các thỏa thuận đó chỉ là những cái bắt tay giao kèo trực tiếp với cá nhân Jensen, chứ không phải là hợp đồng trên giấy tờ."

Trước thời điểm ông Huang nộp đơn từ chức, khi phản hồi một bài đăng trên X, ông Musk từng tuyên bố sẽ "là một vinh dự" nếu được tuyển dụng ông Huang. Vị tỷ phú này cũng đã đặt bút ký vào một bức thư ngỏ kêu gọi Hội đồng quản trị Nvidia phục chức cho ông Huang.

Đã có gần 200.000 người ký vào thư ngỏ yêu cầu phục chức cho Jensen Huang, trong đó có hàng chục nghìn cổ động, những nhân viên dưới quyền và cả những tên tuổi lớn trong làng công nghệ. Nhưng với tuyên bố của Nvidia mới đây, cánh cửa cơ hội cuối cùng cho vị tỷ phú gắn bó với công ty 3 thập kỷ dường như không còn.

Nvidia không cần Jensen Huang đến thế?

Trước khi Jensen Huang rời đi, người ta nghĩ rằng Nvidia sẽ chao đảo nhưng sự thực là công ty này vẫn sống khỏe, thậm chí là sống tốt.

Bà Kress - CEO tạm quyền của Nvidia khẳng định nhu cầu đối với các sản phẩm của hãng vẫn tiếp tục vượt xa nguồn cung, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng tìm cách triển khai các tác nhân AI đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ.

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"Ngay cả trong tuần vừa qua, câu hỏi liên tục được đặt ra vẫn là: Làm thế nào để chúng tôi nhận được ngày càng nhiều nguồn cung hơn nhằm đáp ứng nhu cầu đang hiện hữu ngay trước mắt khách hàng", bà Kress chia sẻ.

Chính nhu cầu ngày càng tăng cao này đã thúc đẩy công ty nâng mức dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm 2028 lên 75%, tăng so với mức dự báo 70% đưa ra trước đó. Nvidia đồng thời công bố mức hướng dẫn doanh thu cho quý cuối cùng của năm nay cao hơn kỳ vọng của thị trường.

"Chúng tôi đã làm việc với khách hàng, làm việc với các nhà cung cấp và đối tác của mình" sau sự ra đi của ông Huang, bà Kress cho biết. "Tất cả họ đều ủng hộ chúng tôi 100%."