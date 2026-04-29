Tất cả chủ phương tiện đã bán xe nhưng không thu hồi biển số cần làm ngay việc này để tránh bị phạt

Cục CSGT cho biết đã nhận được nhiều thắc mắc của người dân đối với trường hợp phương tiện do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ) hoặc bị mất cắp (nhưng chưa trình báo) thì phải làm gì?

Theo quy định hiện hành, công dân, tổ chức là chủ xe phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe (cung cấp bản sao hợp đồng mua bán và đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe) khi bán, cho tặng xe.

Trường hợp duy nhất được bán xe kèm theo biển số là ô tô gắn biển số trúng đấu giá (Ảnh: VGP).

Theo Cục CSGT, hiện nay, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu đăng ký xe. Do vậy đề nghị công dân đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe Công an địa phương (Công an xã, phường hoặc Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố) để đề nghị cán bộ đăng ký xe rà soát, làm sạch dữ liệu, kê khai tình trạng phương tiện do mình đứng tên chủ xe.

Trường hợp cán bộ không tiếp nhận thực hiện kê khai thu thập dữ liệu làm sạch và hướng dẫn cụ thể, công dân cung cấp thông tin phán ánh CSGT (qua App VNeTraffic; Fanpage Phòng CSGT; số điện thoại đường dây nóng của Trưởng phòng CSGT).

Trong quá trình thực hiện, khi cơ quan đăng ký xe xác định được chủ xe đang quản lý, sử dụng phương tiện, sẽ thông báo để công dân phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định.

Trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.

Mức phạt khi bán xe nhưng không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe

Theo quy định, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi.

Tại Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 - 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện hành vi: Không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe; biển số xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.