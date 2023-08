Tất cả các tính năng mới của iPhone 15 và iPhone 15 Pro Max được mong đợi

Tiếp nối dòng iPhone 14, iPhone 15 cũng thay thế phiên bản Plus cho mẫu mini dường như không nhận được sự quan tâm của người dùng. iPhone 14 Plus ra mắt năm ngoái cũng không mang lại kết quả tốt hơn về mặt doanh số, liệu Apple có thể đạt được những kỳ vọng với dòng iPhone 15 ra mắt vào tháng 9 năm nay?

Dưới đây tất cả các thông số kỹ thuật và chức năng mới của iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Các tính năng mới của iPhone 15 Pro Max:

Máy ảnh zoom kính tiềm vọng 6x

Màn hình 6,69 inch với viền mỏng hơn

Khung máy bằng Titan

Nút hành động có thể lập trình

Giá bán cao hơn, khởi điểm 1.199 USD

Pin lớn hơn 4.852 mAh (tăng 12% so với phiên bản tiền nhiệm)

Chip Apple A17 3nm

Bộ nhớ lên tới 2TB

Cổng USB-C

Thay đổi lớn nhất giữa iPhone 15 Pro Max và iPhone 14 Pro Max sẽ là việc bổ sung camera thu phóng bằng kính tiềm vọng và loại bỏ công tắc tắt tiếng vì Nút hành động. Cả hai tính năng này đều lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone mới. Trong đó, Nút Hành động với các chức năng Trợ năng, Máy ảnh, Đèn pin, Lấy nét, Kính lúp, Phím tắt, Chế độ im lặng, Dịch hoặc Ghi nhớ giọng nói... có thể tương tự như nút Apple có trên Watch Ultra.

Xuất hiện trên các smartphone Android hàng đầu kể từ 05 năm trước, đến nay máy ảnh zoom kính tiềm vọng của iPhone 15 Pro Max vẫn chưa được mong đợi là sẽ tốt nhất, ít nhất là về mức thu phóng và độ phân giải của cảm biến.

Ở độ phóng đại zoom quang lên tới 6x, với cảm biến 12MP 1/3" và khẩu độ f/2.8, Apple vẫn cần phải bắt kịp khả năng zoom 10x của Galaxy S23 Ultra hoặc cảm biến camera zoom kính tiềm vọng 50MP của Oppo Find X6 Pro, vốn đánh bại sản phẩm của Samsung trong các bức ảnh zoom thiếu sáng, Apple được cho là sẽ bổ sung tính năng ổn định hình ảnh Sensor Shift, nhưng hãy cùng sẽ chờ xem cách nó xử lý các bức ảnh zoom trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào về phần cứng.

Một tính năng quan trọng khác của iPhone 15 Pro Max sẽ là việc chuyển sang khung bằng titan thay vì thép không gỉ mà Apple hiện đang sử dụng trên các mẫu Pro tiền nhiệm. Công nghệ bằng Titan sẽ cho phép viền mỏng hơn nhiều và điện thoại nhẹ hơn nhiều, trong khi iPhone 14 Pro Max khá nặng và khối hộp. Việc thêm bộ máy ảnh zoom kính tiềm vọng và pin 4.852 mAh (tăng thêm 12%) lớn hơn sẽ góp phần làm tăng trọng lượng của 15 Pro Max, vì vậy Apple không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm nhẹ nó bằng các vật liệu cao cấp hơn. Tuy nhiên, tất cả các tính năng thiết kế và phần cứng mới này dự kiến sẽ làm tăng giá cơ bản của iPhone 15 Pro Max lên ít nhất 100 USD.

Các tính năng mới của iPhone 15 Pro:

Màn hình 6,12 inch với viền mỏng hơn

Khung máy bằng titan

Nút hành động có thể lập trình với các chức năng Trợ năng, Máy ảnh, Đèn pin, Lấy nét, Kính lúp, Phím tắt, Chế độ im lặng, Dịch hoặc Ghi nhớ giọng nói

Pin lớn hơn 3.650 mAh (tăng 14% so với phiên bản)

Giá khởi điểm cao hơn 1.099 USD

Trọng lượng nhẹ hơn

iPhone 15 Pro nhỏ hơn sẽ có các bản nâng cấp tương tự như iPhone 15 Pro Max như Nút hành động, khung titan, viền mỏng hơn, pin lớn hơn, chipset Apple A17 mới và cổng USB-C…, nhưng sẽ không có chỗ cho camera zoom kính tiềm vọng, dẫn đến khoảng cách chênh lệch thông số kỹ thuật thậm chí còn rộng hơn trong các mẫu iPhone 2023, lần này là giữa phiên bản Pro và Pro Max. Với khung bằng Titan đó, dự kiến ​​sẽ khiến người người dùng phải trả tiền mua iPhone 15 Pro cao hơn, nhưng đổi lại trọng lượng của máy sẽ nhẹ hơn.

Các tính năng mới của iPhone 15 Plus:

Máy ảnh 48MP

Tính năng Dynamic Island

Chip Apple A16 4nm

Pin lớn hơn 4.912 mAh (+14%) RAM LPDDR5 nhanh hơn

Màn hình M12 OLED sáng hơn

cổng USB-C

Tính năng mới của iPhone 15 Plus có thể là camera 48MP với cảm biến lớn hơn 65% so với dòng Pro năm ngoái. Máy sẽ cung cấp chất lượng hình ảnh tốt hơn và cho phép điện thoại đạt được những bức ảnh zoom 2x chi tiết hơn khi nó cắt từ cảm biến chính.

Mặc dù iPhone 15 Plus dự kiến ​​sẽ giữ tốc độ làm mới màn hình ở mức 60Hz, thấp hơn so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng nó sẽ sử dụng thế hệ màn hình OLED M12 hiện đại của Samsung trên toàn bộ dòng sản phẩm, giúp màn hình sáng hơn nhiều so với 14 Plus. Hơn nữa, Apple dự kiến cũng sẽ loại bỏ tai thỏ trên các mẫu điện thoại rẻ hơn của mình và bao gồm cả phần cắt Dynamic Island trên phiên bản Plus.

15 Plus cũng sẽ xuất xưởng với viên pin lớn nhất từng có trên iPhone, được cho là có dung lượng 4.912 mAh. Trên lý thuyết, điều này cũng có nghĩa là thời lượng pin tốt nhất trên iPhone, nhưng iPhone 15 Plus sẽ xuất xưởng với bộ vi xử lý Apple A16 4nm thay vì A17 3nm mới với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn 15%. Hơn nữa, màn hình trên iPhone 15 Plus vẫn sẽ thuộc loại LTPS ngốn điện, vì vậy, iPhone 15 Pro Max có thể vượt qua 15 Plus về thời lượng pin.

Các tính năng mới của iPhone 15:

Phần cắt màn hình Dynamic Island

Pin lớn hơn 3.877 mAh (tăng 18%)

RAM LPDDR5 nhanh hơn

Màn hình sáng hơn

Thay đổi lớn nhất giữa iPhone 15 và iPhone 14 dự kiến sẽ là camera 48MP, giống như phiên bản iPhone 14 Pro, pin lớn hơn nhiều và màn hình sáng hơn với phần cắt Dynamic Island vốn chỉ dành cho các mẫu Pro ra mắt vào năm ngoái.

Với dung lượng pin tăng lên thêm 18% và đạt 3.877 mAh, đây sẽ là mức tăng lớn nhất về kích thước trên dòng iPhone 2023 theo tỷ lệ phần trăm. iPhone 15 được cho là vẫn sẽ đi kèm với màn hình tốc độ làm mới 60Hz chậm với mức tiêu thụ năng lượng cao hơn so với màn hình LTPO trên iPhone 15 Pro, nhưng nó có thể sáng hơn nhờ được nâng cấp lên thế hệ màn hình M12 Samsung OLED, giống như trên dòng Pro.

Việc nâng cấp xử lý lên chipset Apple A16 4nm sẽ bù đắp cho màn hình ngốn điện và mang lại thời lượng pin lên đến 24 giờ khi chạy video trên iPhone 15, đây là một cú hích khá lớn so với phiên bản tiền nhiệm của nó. Ngoài ra, máy có thể có một đầu nối USB-C để tăng thêm sự tiện lợi.