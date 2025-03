Cây bút công nghệ: "Tôi sẽ dừng mua điện thoại Samsung cho đến khi nào hãng chịu cải tiến 3 điều này"

Cây bút theo dõi mảng công nghệ và review sản phẩm Hadlee Simons của Android Authority đưa ra quan điểm về việc sẽ không mua điện thoại Samsung mới cho đến khi nào hãng nâng cấp 3 khía cạnh trên thiết bị vốn đã tụt hậu so với các đối thủ. Dưới đây là quan điểm của anh.

Samsung đã quá bảo thủ?

Trong vài năm trở lại đây, Samsung dường như đã quá bảo thủ với những chiếc điện thoại cao cấp của hãng. Điều này càng thể hiện ở dòng Galaxy S25.

Dù có chip Snapdragon 8 Elite trên toàn bộ sản phẩm và camera siêu rộng mới trên Ultra, nhưng những thứ còn lại không khác gì điện thoại năm ngoái. Và chúng thực tế cũng không cung cấp nhiều tính năng hơn so với dòng Galaxy S23 trước đó.

Chỉ cần nhìn vào điện thoại của đối thủ để thấy rằng Samsung đang tụt hậu. Điều này khiến tôi cân nhắc không mua thêm bất kỳ điện thoại hàng đầu nào khác của Samsung cho đến khi hãng có những tính năng đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều điện thoại Android khác.

Pin silicon-cacbon

Tuổi thọ pin là một trong những điểm bán hàng chính đối với hầu hết người mua điện thoại thông minh và đó cũng là một trong ba ưu tiên hàng đầu của tôi.

Thật không may, Samsung đã không thay đổi dung lượng pin của dòng Galaxy S25 so với dòng S24. Trên thực tế, S25 Ultra không có bất kỳ thay đổi nào về dung lượng kể từ S20 Ultra năm 2020, trong khi Galaxy S25 và S25 Plus chỉ thấy những nâng cấp nhẹ kể từ dòng Galaxy S22.

Tôi thấy việc thiếu tăng dung lượng này đặc biệt đáng thất vọng đối với S25 tiêu chuẩn, cung cấp pin 4.000mAh. Nghe có vẻ ổn, nhưng thiếu hụt về pin có nghĩa là bạn có thể sớm phải với tới bộ sạc trước khi kết thúc một ngày… trên một chiếc điện thoại được cho là sẽ ở bên bạn trong nhiều năm.

Ngược lại, OnePlus 13 cung cấp pin 6.000mAh, realme GT7 Pro có pin 6.500mAh và HONOR Magic 7 Pro có pin 5.850mAh. Tất cả các thương hiệu này đều sử dụng pin silicon-carbon, cho dung lượng lớn hơn trên cùng kích thước pin, cho phép điện thoại vẫn duy trì kích thước không quá lớn.

Thật đáng tiếc, Samsung vẫn chưa áp dụng công nghệ này, thậm chí chưa có cả trong chiếc Galaxy S25 Edge siêu mỏng sắp ra mắt. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng công ty sẽ tham gia xu hướng vào năm 2026.

Chỉ cần nhìn Xiaomi 15 (5.400mAh) và vivo X200 Pro Mini (5.700mAh) để chứng minh điều có thể xảy ra. Đây là những chiếc điện thoại có màn hình 6,3 inch, nhưng chúng lại có pin lớn hơn pin 5.000mAh của Galaxy S25 Ultra.

Hệ thống camera hiện đại

Một trong những vấn đề lớn nhất của tôi với dòng Galaxy S25 là các mẫu cơ bản và Plus vẫn cung cấp phần cứng camera gần như giống hệt với dòng Galaxy S22 năm 2022. Tức là chúng ta đã không thấy bản nâng cấp nào trong bốn năm liên tiếp.

Camera chính 50MP 1/1,56 inch khá cũ và đã có trên các điện thoại tầm trung trong một vài thế hệ. Cả ba điện thoại cũng chỉ có camera tele 10MP 3x ít ỏi, điều này đặc biệt đáng xấu hổ đối với S25 Ultra khi xét đến mức giá 1.300 USD (ngay cả khi có thêm ống kính zoom 5x tốt hơn).

Ngược lại, các thương hiệu đối thủ đang cung cấp camera tiềm vọng 50MP hoặc thậm chí 200MP trên dòng flagship. Những flagship này cũng cung cấp camera chính lớn hơn nhiều, cho phép chất lượng hình ảnh thiếu sáng tốt hơn, hiệu ứng bokeh tự nhiên hơn và nhiều cải tiến hơn. Ngày nay, bạn thậm chí có thể tìm thấy một số điện thoại tầm trung có camera 50MP 2x hoặc 3x, cho phép chúng cạnh tranh với S25 và S25 Plus.

Tôi nghĩ đã đến lúc Samsung phải thừa nhận rằng thực sự không còn gì để nói về ống kính 10MP đó nữa. Vì vậy, tôi hy vọng cả ba mẫu Galaxy S26 đều có camera 3x 50MP, và cũng đã đến lúc các mẫu cơ bản và Plus cũng được nâng cấp camera chính.

Tốc độ sạc nhanh hơn

Galaxy S25 Plus và Ultra đã cung cấp tốc độ sạc có dây 45W đáng nể, nhưng tôi có một vấn đề lớn với Galaxy S25 cơ bản.

Nói một cách đơn giản, S25 tiêu chuẩn có tốc độ sạc có dây 25W ít ỏi. Pin nhỏ có nghĩa là bạn có thể sử dụng công suất thấp hơn ở một mức độ nào đó, nhưng thử nghiệm của bên thứ ba cho thấy điện thoại vẫn mất khoảng 75 phút để sạc đầy, dù chiếc điện thoại chỉ có pin 4.000mAh!

Một tuần dùng thử iPhone 16e bị "thiên hạ chê tơi tả", tôi nhận ra chiếc điện thoại này đâu có tệ đến thế iPhone 16e giống như một chiếc điện thoại lai giữa cả 3 mẫu iPhone 14, 15 và 16. Thứ đáng bị chỉ trích duy nhất có lẽ là giá bán.

Tôi không yêu cầu thời gian sạc cực nhanh và vô lý trong 20 phút, nhưng sẽ không quá đáng khi yêu cầu một chiếc điện thoại nhỏ như S25 có thể sạc đầy 100% trong vòng chưa đến một giờ.

Tình huống này càng trở nên rất khó xử vào cuối năm nay khi Galaxy A56 - điện thoại tầm trung hàng đầu của Samsung đã được nâng cấp tốc độ sạc 45W — tốt hơn nhiều so với S25 – vốn là điện thoại hàng đầu của hãng.

Tôi không phủ nhận điện thoại Galaxy không có điểm mạnh. Những chiếc điện thoại của hãng cung cấp chính sách cập nhật tuyệt vời, mức độ tùy chỉnh vô song nhờ Good Lock và nhiều tính năng tiện dụng. Nhưng với tư cách là người đánh giá cao thời lượng pin, tốc độ sạc và trải nghiệm camera, tôi muốn Samsung tiến xa hơn về mặt này để tôi có thể cân nhắc sử dụng hoặc giới thiệu cho mọi người.