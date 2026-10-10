Tất cả cá nhân hay gửi ảnh CCCD, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng… qua mạng xã hội chú ý thông báo sau từ Công an

Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân trên cả nước.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 8/10, Công an tỉnh Điện Biên đã phát cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, nhắm vào tâm lý kết bạn làm quen và tìm kiếm việc làm của người dân để chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan Công an, chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối Internet, người dân có thể làm quen với nhiều người ở những địa phương, quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, việc tin tưởng người quen qua mạng có thể khiến người dân bị lừa đảo hoặc bị lợi dụng vào các đường dây mua bán người.

Do đó, người dân cần ghi nhớ nguyên tắc không chuyển tiền và không cung cấp giấy tờ tùy thân cho người mới quen.

Về thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng thường tạo dựng tài khoản với thông tin hấp dẫn, chủ động làm quen và duy trì trò chuyện trong một thời gian để xây dựng lòng tin. Sau đó, chúng có thể đưa ra những lý do như cần giấy tờ để xin việc, làm hồ sơ xuất cảnh, đăng ký vé máy bay hoặc xác minh danh tính.

Trong một số trường hợp, các đối tượng yêu cầu người dân gửi ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực. Những dữ liệu này có thể bị sử dụng cho các mục đích trái pháp luật hoặc tiếp tục phục vụ quá trình dụ dỗ, đưa nạn nhân đi nơi khác.

Đối với người đang tìm kiếm việc làm, đối tượng có thể yêu cầu chuyển tiền trước để làm thủ tục, mua vé hoặc đóng phí môi giới. Sau khi nhận tiền, chúng tiếp tục đưa ra những khoản phí mới hoặc cắt liên lạc.

Theo cơ quan Công an, ﻿một người mới quen qua mạng không thể được xem là nguồn thông tin đáng tin cậy chỉ vì họ cung cấp nhiều hình ảnh hoặc trò chuyện trong thời gian dài. Những thông tin quan trọng cần được xác minh thông qua các nguồn độc lập.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân không gửi bản chụp giấy tờ tùy thân cho người không rõ lai lịch; không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng. Khi nhận lời mời làm việc hoặc xuất cảnh, cần xác minh đầy đủ doanh nghiệp, địa chỉ và thủ tục pháp lý.

Nếu đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền cho một người có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần nhanh chóng lưu lại nội dung trao đổi, thông tin tài khoản, số điện thoại và báo cơ quan Công an.