Tất cả ấn định vào 21h26! Ông Belousov phát lệnh, Nga đánh từ 3 hướng – Bộ trưởng nước NATO suýt trúng Oreshnik

Đòn đánh từ 3 hướng không ngờ tới

Đài TST (Nga) tối 12/1 đưa tin, một bước ngoặt chiến thuật đã xuất hiện tại hướng Slavansk khi quân đội Nga, với chỉ thị từ Bộ trưởng Quốc phòng Belousov, bất ngờ xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine trên đoạn khoảng 4 km, từ ga Yarovaya đến rìa phía đông Svyatogorsk – thị trấn then chốt trong cụm phòng ngự miền bắc Donetsk.

"Tất cả ấn định vào 21h26 ngày 11/1! Quân đội Nga đang tấn công ồ ạt theo mệnh lệnh của ông Belousov" - TST cho hay.

Đài này đồng thời dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, đòn tấn công được hình thành từ ba hướng khác nhau, đánh vào những vị trí mà phía Ukraine không dự đoán trước.

Hướng thứ nhất xuất phát từ đông bắc, nơi các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 20 cơ động xuyên qua rừng rậm và vùng đầm lầy Martynenkovo – khu vực vốn được coi là bất lợi cho các mũi tiến quân.

Chính hướng này tạo ra mũi đột phá chủ lực, cho phép Nga xuyên thủng tuyến phòng ngự và kiểm soát hơn 3 km bờ sông Seversky Donets.

Quân đội Nga tấn công Ukraine từ 3 hướng không ngờ tới. Ảnh: TST

Trong khi đó, từ phía bắc, lực lượng Nga tận dụng hành lang dọc theo bờ sông Seversky Donets để bắt đầu khép vòng vây thị trấn Svyatogorsk. Việc chiếm giữ bờ sông khiến tuyến hậu cần của Lữ đoàn cơ giới 115 Ukraine rơi vào thế bị chia cắt và giảm mạnh khả năng cơ động.

Hướng tấn công thứ ba đến từ tây bắc, khi cụm lực lượng "Phía Tây" tiến xuống từ khu vực ga Sosnovoe. Mũi tiến công này tạo sức ép trực tiếp lên tuyến phòng ngự còn lại của Ukraine, hình thành thế gọng kìm siết dần xung quanh thị trấn.

Ba hướng tấn công hội tụ trong cùng một thời điểm, buộc Ukraine phải phân tán lực lượng giữa các vị trí cao ở Alexandrovka và khu vực tu viện Svyatogorsk, nơi Lữ đoàn cơ giới 66 bố trí các tổ FPV để đánh chặn. Tuy nhiên, ưu thế UAV của Nga cho phép họ áp chế liên tục các trạm quan sát của Ukraine.

Đòn đánh ba hướng được củng cố bằng hỏa lực chính xác: nhiều tuyến vượt sông qua Seversky Donets bị loại bỏ bằng bom FAB-500T và tên lửa Kh-38ML, khiến tuyến tiếp vận của Ukraine gần như tê liệt.

Theo giới phân tích Nga, đây là kết quả của trinh sát chính xác, lựa chọn hướng đột phá bất ngờ và áp lực đồng thời từ nhiều trục. Chiến dịch này cũng đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn giao tranh cố định kéo dài, mở ra thời kỳ cơ động hơn trong toàn bộ hướng Slavansk.

Quân đội Ukraine gặp khó khăn lớn sau các đợt tấn công dồn dập của Nga. Ảnh: TST

Lực lượng dự bị cuối cùng được tung vào trận

Đòn đánh làm vỡ tuyến phòng thủ tại khu vực Yarovaya – Svyatogorsk, vốn nằm ở phía bắc Slavansk, đang đẩy Ukraine vào thế bị động rõ rệt.

Các nhà quan sát cho biết những đơn vị dự bị cuối cùng của Ukraine tại trục bắc đã phải tung ra mặt trận để cố giữ các điểm cao, tuyến sông và những chốt then chốt bảo vệ cụm đô thị Slavansk – Kramatorsk nằm ở trung tâm vùng Donetsk.

Cựu binh chiến sự Donbass Aleksandr Matyushin nhận định rằng đòn đột phá này cho thấy hướng tiến công chủ lực của Nga trong năm 2026 sẽ dồn vào ba thành phố Slavansk – Kramatorsk – Druzhkovka, tạo thành trục phòng thủ quan trọng nhất của Ukraine tại miền đông. Theo ông, Nga đang áp sát Slavansk theo bốn hướng:

– Từ phía bắc, qua Svyatogorsk;

– Từ phía đông, qua Chasov Yar, nằm gần Bakhmut và kết nối trực tiếp với tuyến phòng thủ phía đông;

– Từ phía nam, thể hiện qua giao tranh ở Konstantinovka;

– Và sắp tới, giao chiến tại Dobropolye, nằm ở phía tây Slavansk, sẽ mở ra hướng tấn công cuối cùng còn lại.

Ông Matyushin nhấn mạnh rằng nếu Nga giữ được các vị trí mới giành ở trục bắc và đồng thời triệt tiêu các mối đe dọa từ hai sườn, Svyatogorsk có thể là mắt xích đầu tiên trong chuỗi phòng thủ của Ukraine bị bẻ gãy. Khi thị trấn này thất thủ, cánh cửa tiến vào Slavansk sẽ mở rộng — nơi được coi là biểu tượng quan trọng từ năm 2014.

Ở góc độ chiến dịch, nhiều chuyên gia quân sự Nga nhận định Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. UAV giúp kéo dài khả năng cầm cự, nhưng không thể thay thế bộ binh trên thực địa.

Việc Ukraine liên tục tung các nhóm xung kích có tỷ lệ thương vong cao như "Skala" vào những vị trí đang nguy cấp phản ánh nỗ lực giữ đất bằng mọi giá, nhưng hiệu quả ngày càng hạn chế.

Phóng viên chiến trường Evgeny Linin cho rằng cụm Slavansk – Kramatorsk hoạt động như một hệ thống phòng thủ thống nhất, trong đó từng khu dân cư là một mắt xích quan trọng. Nga chiếm được mắt xích nào thì cấu trúc phòng thủ chung lại bị yếu đi một bậc.

Nếu Nga duy trì được nhịp độ tiến công như hiện nay, nhiều nhà quan sát đánh giá rằng trận đánh quyết định giành Slavansk đang đến gần. Mỗi bước tiến quanh thành phố đều "đặt nền móng cho giai đoạn cuối cùng của chiến dịch ở Donbass", khi phòng tuyến Ukraine bị siết chặt cả về hậu cần lẫn nhân lực.

Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine hôm 7/1 vừa qua. Ảnh: X

Bộ trưởng 1 nước NATO suýt trúng đòn Oreshnik

Trong bối cảnh chiến sự tại Donbass leo thang với các mũi tấn công mạnh của Nga quanh Slavansk, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin về một sự cố nghiêm trọng liên quan đến an toàn của một nhân vật cấp cao thuộc NATO.

Tờ The Sun ngày 11/1 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy đã "thoát chết trong gang tấc" khi đoàn tàu chở ông đi qua khu vực gần Lviv đúng thời điểm lực lượng Nga phóng tên lửa siêu thanh Oreshnik vào ngày 7/1.

Đợt tấn công này xảy ra gần như cùng lúc với một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào Kiev khiến bốn người thiệt mạng, cho thấy mức độ dồn dập của các đòn đánh nhắm vào Ukraine.

Theo nguồn tin của tờ báo, đoàn tàu của ông Healy chỉ vừa lướt qua vị trí bị tấn công vài phút trước khi còi báo động phòng không vang lên.

Ngay sau đó, đoàn tàu buộc phải dừng khẩn cấp theo quy định an ninh. Bộ trưởng Anh cho biết đoàn của ông "ở đủ gần để nghe rõ tiếng còi báo động", mô tả khoảnh khắc này là "rất nghiêm trọng" và là lời nhắc nhở rõ ràng về rủi ro thường trực mà người dân Ukraine phải đối mặt giữa thời tiết âm độ.

Ông Healy nhấn mạnh rằng Anh "sẽ không dung thứ" cho các hình thức tấn công bằng tên lửa và UAV, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ Kiev bằng những loại vũ khí hiện đại nhất.

Dù không nêu chi tiết cụ thể, ông cho biết London sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ukraine về mặt quân sự trong giai đoạn xung đột này.

Trước đó, Anh và Pháp đã thống nhất nguyên tắc sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn, với Mỹ đảm nhiệm vai trò giám sát thực hiện.

Ông Healy cho biết, binh sĩ Anh đang được chuẩn bị cho các khóa huấn luyện chuyên biệt, sẵn sàng triển khai "trong vòng vài ngày" sau khi một thỏa thuận được ký kết.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng việc 39 quốc gia ký kết tham gia liên minh do Anh và Pháp dẫn đầu thể hiện thông điệp nhất quán gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin: Ukraine vẫn nhận được sự ủng hộ bền vững từ nhiều nước, bất chấp tình hình chiến sự kéo dài.