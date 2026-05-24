Taste Atlas gọi tên loạt món Việt ngon nhất châu Á: Bún chả xếp hạng cực cao, nem Phùng và thịt đông cũng góp mặt

Bích Ngọc
Danh sách món thịt heo ngon nhất châu Á do Taste Atlas công bố đang thu hút sự chú ý khi có hàng loạt món ăn Việt Nam góp mặt, từ những món “quốc dân” như bún chả, cơm tấm đến các đặc sản vùng miền phía Bắc.

Danh sách “76 món ăn từ thịt heo ngon nhất châu Á” vừa được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố hôm 16/5 đang thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ du lịch và ẩm thực. Bảng xếp hạng được xây dựng dành cho những thực khách muốn khám phá hương vị đặc trưng của ẩm thực phương Đông trong các hành trình sắp tới.

Trong danh sách này, nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam đã góp mặt với thứ hạng ấn tượng. Đáng chú ý, bún chả đứng ở vị trí thứ 4 với số điểm 4,3/5 sao. Theo mô tả của Taste Atlas, đây là món ăn gắn liền với Hà Nội, nơi được xem là cái nôi khai sinh ra bún chả. Một suất ăn truyền thống gồm bát thịt heo nướng chan nước chấm nguội, đĩa bún trắng cùng nhiều loại rau sống tươi ăn kèm. Dù hiện nay bún chả xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước, phiên bản Hà Nội vẫn được đánh giá cao nhất.

Taste Atlas cho biết lịch sử của món ăn này không có quá nhiều tài liệu ghi chép, song bún chả thực sự được biết đến rộng rãi trên thế giới sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Parts Unknown năm 2016. Trong tập phát sóng này, cố đầu bếp - MC Anthony Bourdain đã cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức bún chả tại Hà Nội. Chuyên trang ẩm thực cũng gợi ý một số địa chỉ nổi tiếng như Bún chả Đắc Kim, Bún chả Hương Liên hay Bún chả Ta.

Tổng thống Mỹ Obama và đầu bếp Anthony Bourdain uống bia khi ăn bún chả Hà Nội. Ảnh: Instagram của nhiếp ảnh gia Pete Souza.

Xếp ở vị trí thứ 20 với 4,1 sao là món thịt kho tàu - món ăn quen thuộc trong nhiều mâm cơm Việt. Món ăn được chế biến từ thịt ba chỉ, hành tím, tỏi, nước mắm, nước tương, đường cùng trứng luộc. Phần nước kho thường có thêm nước dừa để tạo vị ngọt thanh đặc trưng. Thịt sau khi sơ chế sẽ được ướp gia vị rồi nấu liu riu đến khi mềm, thấm đều, thường dùng kèm cơm nóng hoặc dưa chua.

Thịt kho tàu xếp ở vị trí thứ 20 với 4,1 sao

Nem lụi đứng ở vị trí thứ 24 với cùng số điểm 4,1 sao. Taste Atlas mô tả đây là món thịt heo xay nướng trên que sả, kết hợp cùng tiêu đen, da heo, tỏi, hành tím và nước mắm. Phần thịt được tạo hình quanh thân sả rồi nướng trên than đến khi xém cạnh, dậy mùi thơm. Khi ăn, nem lụi thường được cuốn cùng rau sống, bánh tráng và chấm nước sốt đậu phộng mè chua ngọt.

Nem lụi đứng ở vị trí thứ 24 với cùng số điểm 4,1 sao, đây là món ăn được nhiều du khách nước ngoài yêu thích

Một món ăn “quốc dân” khác của Việt Nam là cơm tấm sườn cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng ở vị trí thứ 29 với 4 sao. Món ăn gồm sườn heo nướng ăn cùng cơm tấm, mỡ hành, đồ chua và nước mắm pha đậm vị. Phần sườn được ướp kỹ với sả, tỏi, tiêu, nước mắm trước khi nướng trên than hồng, tạo nên mùi thơm đặc trưng khó nhầm lẫn.

Cơm tấm sườn cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng ở vị trí thứ 29 với 4 sao.

Ngoài các món quen thuộc, nhiều đặc sản vùng miền của Việt Nam cũng được Taste Atlas nhắc đến. Trong đó có thịt đông, món ăn thường xuất hiện vào mùa đông hoặc dịp Tết Nguyên đán ở miền Bắc. Chuyên trang ẩm thực mô tả đây là món ăn có kết cấu giống thạch, được chế biến bằng cách ninh thịt heo cùng cà rốt, nấm, mộc nhĩ và gia vị cho đến khi đông lại tự nhiên. Người Việt thường ăn thịt đông cùng cơm nóng, dưa hành hoặc dưa muối.

Thịt đông thường xuất hiện vào mùa đông hoặc dịp Tết Nguyên đán ở miền Bắc

Danh sách còn có cải mèo xào thịt lợn gác bếp - món ăn phổ biến ở vùng núi phía Bắc như Sa Pa, kết hợp giữa rau cải mèo muối và thịt ba chỉ hun khói; hay khâu nhục - đặc sản nổi tiếng của các tỉnh miền núi như Lạng Sơn và Quảng Ninh. Món ăn này có nguồn gốc từ món thịt kho của Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó được biến tấu để phù hợp khẩu vị địa phương và thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi hay bữa cơm đãi khách.

Cải mèo xào thịt lợn gác bếp là món ăn phổ biến ở vùng núi phía Bắc

Khâu nhục có nguồn gốc từ món thịt kho của Quảng Đông (Trung Quốc)

Ở vị trí thứ 74 là món thịt lợn xiên nướng của người dân Sa Pa, sử dụng thịt lợn đen tẩm ướp gia vị rồi nướng trên than, ăn kèm muối mè.

Trong khi đó, nem Phùng xếp hạng 75 là đặc sản của huyện Đan Phượng, ngoại thành Hà Nội. Đây cũng là món ăn Việt cuối cùng góp mặt trong bảng xếp hạng. Món nem này được làm từ thịt heo, bì lợn, thính gạo rang và lá sung, gợi nhớ câu ca dao quen thuộc: “Nem Phùng ăn với lá sung/ Để người tứ xứ nhớ nhung một thời”.

Món nem Phùng ăn kèm với lá sung. Phần nem được bện chặt trong lá chuối nên còn gọi là "quả nem".

Được thành lập từ năm 2015, Taste Atlas là chuyên trang chuyên giới thiệu các món ăn địa phương trên khắp thế giới dựa trên đánh giá của chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và thực khách. Nền tảng này hiện kết nối hơn 9.000 nhà hàng địa phương toàn cầu, đồng thời góp phần quảng bá những món ăn truyền thống từ bình dân đến cao cấp.

Việc nhiều món ăn Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng lần này tiếp tục cho thấy sức hút của ẩm thực Việt trên bản đồ ẩm thực châu Á. Không chỉ đa dạng về nguyên liệu và cách chế biến, các món ăn từ thịt heo của Việt Nam còn mang đậm dấu ấn vùng miền và nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

