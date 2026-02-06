Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết vòng đàm phán mới nhất mang tính chi tiết và có kết quả thực chất, với việc Nga và Ukraine thống nhất trao đổi 314 tù binh, đánh dấu lần trao đổi đầu tiên trong vòng 5 tháng. Thông tin được ông công bố trên mạng xã hội X hôm 5-2.

"Có được kết quả này là nhờ các cuộc đàm phán hòa bình chi tiết và hiệu quả. Dù vẫn còn nhiều công việc phía trước, những bước đi như thế này cho thấy đối thoại ngoại giao bền bỉ đang mang lại kết quả cụ thể và thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine" - ông Witkoff viết.

Các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ gặp nhau trong khuôn khổ đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 4-2. Ảnh: Sputnik/Bộ Ngoại giao UAE

Theo hãng tin nhà nước Nga TASS, dẫn một nguồn tin phương Tây tại Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), các nhà đàm phán cũng đang thảo luận về "các vấn đề kinh tế, lãnh thổ và cơ chế ngừng bắn".

Nguồn tin này còn tiết lộ Moscow đang yêu cầu thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine cần bao gồm điều kiện tất cả các quốc gia công nhận Donbas là lãnh thổ Nga.

Trước thông tin trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Kiev. Ông cho rằng bất kỳ sự "công nhận" nào đối với các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị chiếm đóng tạm thời sẽ không mang lại lợi ích cho Moscow, đồng thời nhấn mạnh các quyết định liên quan đến lãnh thổ Ukraine chỉ do Ukraine đưa ra.

"Trước hết, không phải tất cả mọi người đều sẽ công nhận điều đó. Thứ hai, Ukraine có tổng thống là người ký tên vào các văn bản và không có các nhà lãnh đạo nào khác sẽ ký văn bản quan trọng thay cho Ukraine" - Kyiv Post dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nguồn tin của TASS cũng cho rằng các bảo đảm an ninh cho Ukraine có thể bao gồm lực lượng phản ứng nhanh đa quốc gia, thay vì lực lượng gìn giữ hòa bình, đồng thời mô tả bầu không khí đàm phán lần này mang tính "công việc" hơn so với các cuộc gặp trước.

Vòng đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi bắt đầu từ ngày 4-2, diễn ra theo hình thức kín tương tự vòng đầu tiên hồi tháng 1. RT đưa tin chưa bên nào công bố chi tiết, song giới truyền thông đánh giá không khí thảo luận là tích cực. Phía Ukraine mô tả ngày làm việc đầu tiên là "thực chất và hiệu quả", dù chưa ghi nhận đột phá rõ ràng.

Theo Kyiv Post, Điện Kremlin hiện vẫn giữ lập trường cứng rắn. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết giao tranh sẽ tiếp diễn "cho đến khi Kiev đưa ra quyết định phù hợp".

Điểm bế tắc chính vẫn nằm ở miền Đông Ukraine. Moskva yêu cầu Kiev rút quân khỏi các khu vực ở Donbas mà Nga chưa kiểm soát, đồng thời Ukraine cần công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với những vùng lãnh thổ đã bị chiếm giữ.

Ukraine bác bỏ mọi khả năng rút quân và khẳng định cần đóng băng xung đột dọc theo tiền tuyến hiện nay.