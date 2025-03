Tập thể cũ Hà Nội rao bán 150 triệu/m2, chuyên gia BĐS nhắc 1 điều cần đặc biệt lưu ý để tránh mua "hớ"

Ông Hữu Hải, ở quận Ba Đình, rao bán căn nhà tầng một trong khu tập thể Thành Công (hơn 40 năm tuổi, Hà Nội) từ tháng 1. Căn nhà có diện tích sử dụng 80m2 dù trên sổ đỏ chỉ 40 m2.

Cuối 2023, ông mua căn nhà này để đầu tư với giá 3,4 tỷ đồng, chưa gồm chi phí sơn sửa, cải tạo gần 200 triệu. Giá hiện tại được ông rao lên đến 6 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng mỗi m2 theo diện tích thực.

Ông Hải nói với VnExpress căn này nằm ở vị trí tốt, mặt tiền rộng rãi, thuận tiện di chuyển, kinh doanh nên giá đắt hơn tầng cao. Người mua có thể cho thuê, thu về 8-9 triệu đồng một tháng.

Ông cho biết thêm cuối năm ngoái, một căn hộ tầng 4 cùng khu, diện tích 34 m2 (diện tích sử dụng 70 m2) được bán giá 3,5 tỷ đồng, tức khoảng 103 triệu đồng mỗi m2.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đồng ý cho quận Ba Đình nghiên cứu phương án nâng chiều cao tối đa lên 40 tầng đối với khu chung cư cũ Thành Công khi tái thiết.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết ba khu chung cư cũ ở quận Ba Đình, gồm Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh.

Với khu chung cư Thành Công , thành phố yêu cầu quận Ba Đình nghiên cứu sâu hơn việc kết nối không gian hồ Thành Công với vườn hoa, cây xanh trong khu tái thiết, mở rộng các trục đường nội khu. Đặc biệt, thành phố cho phép quận nghiên cứu phát triển cao tầng hơn với chung cư và nhà tái định cư, tối đa 40 tầng.

Áp dụng công trình điểm nhấn cho khu vực TOD (tổ hợp nhà ga, bến đón trả khách đường sắt đô thị và các loại hình vận tải công cộng khác).

Thành phố cũng yêu cầu tính toán hài hòa diện tích sàn căn hộ thương mại dôi dư, tạo ra quỹ đất có giá trị thương mại dịch vụ lớn hơn. Các khu vực thương mại dịch vụ cần được thiết kế thành tổ hợp đặc sắc, đa dạng về hình thức. Quận Ba Đình được giao phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án và trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định để thành phố phê duyệt trước ngày 25/3.

Chung cư Thành Công được xây dựng từ năm 1979-1982

Hồi tháng 3 năm ngoái, UBND quận Ba Đình đã lập phương án đề xuất về tổng mặt bằng cụm nhà chung cư G6A, G6B, G22, G23 và G24 Thành Công (cụm nhà).

Theo đề xuất, diện tích khu đất nghiên cứu lập tổng mặt bằng cụm nhà là 20.235m2. Trong đó đất thấp tầng cải tạo chỉnh trang theo hiện trạng là 4.274m²; đất trường mầm non 3.843m²; đất cơ quan (dành cho cơ quan thuế) là 566m²; đất xây dựng nhà chung cư tái định cư 2.699m²; đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ (không có chức năng ở) gồm các ô quy hoạch ký hiệu HH-11, diện tích 2.288m² và HH-12, diện tích 3.514m².

Khi đó, ông Tạ Nam Chiến - chủ tịch UBND quận Ba Đình - cho biết hiện nhà G6A Thành Công đã được kiểm định là nhà nguy hiểm cấp độ D. Vì vậy, khi khởi công đầu tư xây dựng lại cụm tòa nhà tại khu vực trên, quận sẽ khởi công xây dựng tòa nhà tại vị trí nhà G6A, G6B trước.

Ông cho biết các hộ dân ở nhà G22, G23, G24 sẽ không phải đi tạm cư ở đâu xa mà được tạm cư ngay tại chỗ, chờ khi nào tòa nhà xây dựng xong sẽ dọn về nhà mới.

Còn hai tòa thương mại đề xuất tại khu đất vị trí nhà G22, G23, G24 hiện tại, theo quy hoạch đây là đất công cộng. Ông Chiến cho biết khu đất này chỉ được phép xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn.

Khu chung cư Thành Công hiện có 68 tòa nhà cao 2-5 tầng, được xây dựng từ năm 1979-1982, với tổng số dân khoảng 13.400.

Hà Nội có hơn 1.500 nhà chung cư cũ, trong đó có gần 1.300 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư độc lập được xây dựng từ những năm 1960-1994. Từ năm 2005, thành phố bắt đầu cải tạo các khu chung cư cũ, nhưng đến nay mới có 19 dự án hoàn thành và 14 dự án đang triển khai.

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt mục tiêu cải tạo 10 khu chung cư cũ, bao gồm 4 khu nhà cấp D (nguy cơ sụp đổ) và 6 khu có tính khả thi cao. Tuy nhiên, đến nay chưa có khu nào được cải tạo. Thành phố đặt mục tiêu khởi công 1-2 khu chung cư cũ trong năm 2025.

Về mức giá được cho là quá cao so với giá trị sử dụng của các căn hộ tập thể cũ, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội cho rằng, nguyên nhân là do các khu này hầu hết ở vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, cần lưu ý là diện tích cơi nới của các căn hộ này thường sẽ không nằm trong diện tích được cấp trên sổ đỏ, do vậy sẽ không nằm trong diện bồi thường khi khu tập thể phải phá dỡ, xây dựng lại. Đây là điều mà người mua cần đặc biệt lưu ý, cân nhắc.