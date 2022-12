Tập mới nhất Là Nhà: 2 NTK xinh đẹp “đối đầu” cải tạo nhà cho OSAD và 3 chú mèo, cái kết ra sao khi trước ngày bàn giao vẫn còn ngổn ngang?

Phần lớn người trẻ hiện nay đều muốn sống trong không gian hiện đại, mang dấu ấn cá nhân. Sau sự thành công của tập đầu tiên, tập 2 của Là Nhà mới phát sóng gần đây có chủ đề “BETTER HOME - BETTER ME” với nhân vật là Osad - nam rapper kiêm nhạc sĩ quen thuộc với giới trẻ hiện nay (tên thật là Mai Quang Nam, sinh năm 1997).



Bài toán cải tạo nhà của tập này là nâng cấp từ quy chuẩn thiết kế đến phá cách sáng tạo. Cùng với đó là sự tư vấn từ 2 nhóm kiến trúc sư gồm Kat Studio, nhà thiết kế (NTK) Jess Thái và IIN Stuido, NTK Khánh Ni.

Theo format của chương trình, kiến trúc sư không chỉ giải bài toán của chủ nhà mà sẽ lắng nghe câu chuyện và nguyện vọng rồi từ đó cùng lên ý tưởng về căn nhà trong mơ, căn nhà đúng nghĩa là nhà. Ngoài ra là sự xuất hiện của người đồng hành Dino Vũ, ban bình luận gồm anh Lê Tuấn - Chuyên gia Văn Phú - Invest, ca sĩ Mai Âm Nhạc, chị Anh Phan - Trưởng phòng Tiếp thị Ngành hàng Máy giặt Panasonic Việt Nam.

Xem tập 2 chương trình Là Nhà "BETTER HOME - BETTER ME" tại đây.

Osad

Thiết kế căn nhà đã cũ, công năng không phù hợp với 3 con mèo

Osad đã mua căn nhà này từ năm 2020, hầu hết tất cả nội thất vẫn được giữ nguyên như lúc ban đầu. Osad chia sẻ rằng tác động trong câu chuyện mua nhà nhiều nhất là mẹ. “Khoảng thời gian đó, mình có 1 công việc kiếm ra thu nhập, cố gắng mua nhà, vay ngân hàng trả góp. Sau khi mua nhà, mẹ có vào chơi 2 lần. Chung cư đã 10 năm, nội thất mình nghĩ cũng đã có từ lâu rồi. Bây giờ nhìn nội thất hơi già so với bản thân".

Chẳng hạn, sofa trông hơi già và cũ, Osad chia sẻ thật sự ngồi trên ghế cũng chưa thật sự thoải mái. Hay bức tường có vân, phong cách thiết kế cũ. Nam rapper muốn thay đổi để nhà hiện đại và giống bản thân hơn. Chị Anh Phan cũng cho rằng màu sắc có vẻ chưa truyền cho Osad cảm hứng làm nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Osad cũng muốn căn nhà phù hợp với 3 con mèo, rèm cửa hiện tại không ổn do bị mèo cào quá nhiều. Công việc chủ yếu làm việc ở nhà, Osad muốn căn nhà là nơi bản thân thật sự cảm thấy thoải mái. Khi về, nhà là nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Nhưng đồng thời đó vẫn là không gian làm việc, nơi cậu bạn có thể sáng tạo được.

Phòng khách và stuido trước khi cải tạo

Mong muốn của Osad khi đến với Là Nhà với thứ tự ưu tiên cải tạo là phòng khách, bếp với tổng diện tích là 60m2 trong căn nhà 92m2. Ngân sách khoảng 450-500 triệu đã bao gồm 200 triệu hỗ trợ từ chương trình.

Khi cải tạo nhà, Osad muốn không gian phòng khách ấm áp hơn để thư giãn, nội thất thân thiện với vật nuôi, căn bếp hiện đại - thuận tiện cho di chuyển và nấu nướng. Trong khía cạnh thẩm mỹ, cậu bạn thích tông màu ấm: đen, trắng, ghi, gỗ, cam. Ánh đèn thì sẽ có màu vàng, khi vào nhà không khí chill (thư giãn). “Hiện tại đang là màu ấm hết, và cần sự cân bằng. Nếu vậy, mình nghĩ bản thân cần màu xanh nước biển”.

“Mình mong muốn căn nhà này bản thân có thể hưởng thụ nhiều hơn, Mình không muốn căn nhà phức tạp quá, quá nhiều màu sắc hay đồ đạc chằng chịt. Khi mình bước vào không gian nhiều đèn đóm hay màu sắc, ngồi một thời gian, mình sẽ thấy hơi bị mệt. Đèn hiện nay là đèn từ trên xuống, chụp ảnh không phù hợp, mình cần hệ thống đèn để chụp ảnh hay quay studio đẹp hơn".

Phòng bếp nhà Osad trước khi cải tạo

Phương án thiết kế với 2 phong cách khác nhau nhưng vẫn dựa trên mong muốn của chủ nhà

2 đơn vị thiết kế đã làm việc trong 2 tuần để đưa ra phương án thiết kế phù hợp. Bên IIN Stuido, NTK Khánh Ni chia sẻ rằng khi đội nhóm biết được làm với nghệ sĩ, mọi người đều rất vui. Tuy nhiên, do trước đó chưa tìm hiểu nhiều về Osad, cho nên team INN Studio đã phải tìm kiếm trên MXH coi nam rapper hàng ngày mặc như thế nào, ăn gì, chơi ở đâu,... “Tất cả MV phải coi lại, mình phải tìm hiểu từ đó, để suy ra tính cách và đi vào căn nhà sẽ như thế nào”.

NTK Khánh Ni

Về phương án thiết kế của INN Studio: Phòng khách sử dụng vật liệu gỗ, vân gỗ màu vàng ấm nhẹ nhàng kết hợp với gỗ đen. Sofa lớn dùng chất liệu giả da lộn, mèo khó cào vào, nhưng nếu cố tình nó vẫn sẽ có thể bị trầy. Sofa có màu kem, đặc biệt nhấn vào viền màu đen. Bàn ăn bằng gỗ, có biến tấu trong chất liệu để tránh nhàm chán. Bên cạnh đó, team Khánh Ni tìm cách che đi chỉ tường, tạo thành những đường thẳng vuông vức. Phần giữa trần sẽ đi xuống một chút để vẫn giữ được không gian nhà thoáng đãng như Osad mong muốn, chạy đèn led vòng khu vực đó. Dùng sơn hiệu ứng để tạo ra những không gian phù hợp, linh hoạt trong góc chụp hình.

Về không gian cho mèo, team Khánh Ni quyết định thiết kế tủ leo cho mèo. “Bởi vì có 3 con mèo, mình nghĩ chúng cần không gian gian rộng, mèo thậm chí có thể đi lên viền trần vì có thiết kế bao quanh”.

Thiết kế tủ dành cho mèo giữa không gian sofa và bàn ăn của INN Studio

Màu cam Osad thích chỉ nên tập trung vào thảm, gốm, và đồ rời. Thiết kế tủ để trưng bày giày ván trượt, trong đó có tủ thờ có cánh cửa lùa - tiện lợi hơn trong quay phim, chia sẻ cuộc sống lên MXH. Kệ để chưng cúp, vật lưu niệm. Bếp cũng được thiết kế lại đúng công năng Osad mong muốn với màu cam xanh, nhấn vào những chi tiết đơn giản nhưng vẫn mang màu sắc riêng.

NTK Khánh Ni chia sẻ: “Tên chương trình là Là Nhà. Cho dù mình có muốn bay bổng, cái tôi thiết kế cao như thế nào thì vẫn phải Là Nhà. Nó phải đầy đủ, chứ không phải bay đi quá xa và quên đi những công năng thực tại". Chị Anh Phan nhận xét tuy an toàn nhưng vẫn có sự táo bạo, nhìn không gian rộng ra rất nhiều.

Thiết kế của INN Studio

Mặt khác, Kat studio có quan điểm một bản thiết kế tốt phải sử dụng được và đúng ngân sách đưa ra. Với căn nhà cải tạo của Osad, Kat Studio cơ cấu thiết kế đó là ít đồ lại, sử dụng món đồ với nhiều công năng hơn. “Mình sẽ sử dụng 1 cái sofa thật lớn và 1 cái bàn thật dài. Sử dụng sofa để chill và tiếp khách. Bàn dài có thể đáp ứng được cả chục người. Khi muốn ăn mình ngồi dưới nền, giống như người Nhật. Mình còn trẻ mà, không nhất thiết phải ngồi vào bàn ghế”.

Các đường rèm làm hẹp các cửa sổ, do vậy, team Jess Thái phát triển bản thiết kế theo đường ngang, cảm giác nhà rộng ra. Tủ ban đầu sát bên tường với nhà vệ sinh mèo nằm ngay kế bên bàn ăn, không ổn. Do vậy, team Jess Thái đã dời tủ màu trắng ra 1 khoảng, để có 1 cái sảnh chờ.

“Chất liệu đồ trong nhà khá đơn giản, có ván gỗ có vân gỗ, kể cả màu đen cũng có vân gỗ. Mình sẽ sử dụng kính màu cam ở kệ, để ánh sáng đèn hắt xuống tạo thành loáng màu cam ở ngay cửa, tạo ra điểm nhấn”.

Phương án cải tạo của Kat Studio

Bên cạnh đó, team Jess Thái tạo ra những món đồ cho mèo thấp thấp ở trong tầm tay với để dễ xử lý khi có trường hợp khẩn cấp. Mèo luôn thích ở bên người, không cần nhiều đồ chơi nên Kat studio chỉ để 2 cái tô, 1 đồ cào móng, để tránh cào xung quanh. Ưu tiên sofa bọc bằng vải nhung, sẽ không có nhiều lỗ để mèo bấu vào. Hình dạng sofa fluffy (xốp), nên con mèo sẽ không thích bấu. Tất cả những màu trung tính Osad thích sẽ chiếm 70%.

Thiết kế đồ cào móng của mèo gắn liền vào tủ của Kat Studio

Giải pháp ánh sáng, tất cả các trần đều có đèn chùm cụm chiếu nghiêng. Bếp bỏ cánh cửa, thêm cái vòm, đơn giản không mất nhiều tiền. Vách bếp sẽ được ốp gương hết, giúp nhân đôi ánh sáng, nhìn vào không gian, đường hẹp nhưng cảm giác rất rộng.

“Trách nhiệm của người thiết kế là làm cho người chủ ở trong không gian mình thiết kế ra được vui. Cho nên, từng chi tiết phải phù hợp với tính cách, sở thích, thói quen, tất cả những cái chủ nhà hay sử dụng, mình phải lắng nghe và đáp ứng được điều đó", NTK Jess Thái chia sẻ.

NTK Jess Thái

Những phát sinh trong quá trình cải tạo nhà

Sau nhiều thời gian, Osad đã lựa chọn Kat Studio. “Kat Studio với yếu tố chi tiết trong nhà như là sofa màu da cam hay gương bên cạnh sofa mang yếu tố nghệ thuật hơn”.

Tuy nhiên, khi đến phần thi công đã có những phát sinh xảy ra. Riêng kệ cho mèo Kat studio thiết kế, sau khi ước lượng lại ngân sách không đủ đã phải cố gắng tìm những phương án khác.

Ngoài ra, bên thi công Flexfit thông báo tường nhà Osad là bê tông, nếu muốn đi đèn điện thông minh, hiện tại không thể thực hiện. Tường chịu lực sẽ không thể tác động vào vì ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà. Hơn thế nữa, trước 1 ngày giao nhà, mọi ngóc ngách trong nhà đều còn ngổn ngang. Bên thi công, team Jess Thái và Dino Vũ đã phải cùng nhau cố gắng để có thể hoàn thành đúng thời gian.

“Làm nhà, thi công nhà là lĩnh vực 100% có những phát sinh. Quá nhiều những chi tiết nhỏ và các đội thi công tích hợp với nhau. Khi mình gặp phải vấn đề gì, điều quan trọng vẫn là thái độ giải quyết vấn đề đó thật nhanh’", NTK Jess Thái chia sẻ

Cô cũng nhấn mạnh rằng bản thân là 1 người nhìn vô thấy rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng mình rất lo lắng. “Ngày mai giao nhà, mà hôm nay như vậy là rất khủng khiếp. Coi như đêm nay mình không thể ngủ được, vì mình không thể giao căn nhà chưa hoàn thiện chỗ này chỗ kia cho chủ nhà, bắt họ đợi thêm cũng không được”.

Phòng khách trước và sau khi cải tạo

Hướng từ phòng khách nhìn ra cửa ra vào

Khu vực sofa

Bàn ngay cạnh sofa đã thay đổi

Căn bếp đã được "làm mới" hoàn toàn

Phòng ngủ trước và sau cải tạo

Phòng WC hiện đại hơn

Rất may, công trình cải tạo nhà Osad đã xong đúng hẹn. Cảm nhận đầu tiên của Osad khi nhìn thấy căn nhà là không gian rất sáng, trông giống hệt như thiết kế. Osad ưng từ đèn đến bàn cho đến màu sơn tường. Bên cạnh đó, team Jess Thái đã tặng Osad món quà là hỗ trợ thay đổi diện mạo của căn phòng ngủ - ban đầu không nằm trong dự tính cải tạo.

Ở cuối chương trình, dù nói với Osad không thể đến nhận nhà lần này, song mẹ của cậu bạn cũng đã kịp xuất hiện. Cô xúc động chia sẻ: “Khi em mua nhà cách đây 2 năm cô đã vào rồi. Nhưng lần này vào, căn nhà được cải tạo quá sức mong đợi. Thật sự rất xúc động vì đây là thành quả cố gắng sau mấy năm nay của Osad”.

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát sóng vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic ; Nhà tài trợ Bạc Paint & More; Đơn vị đồng hành MBBank ; Đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; Đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration , Group Nghiện Nhà và Happynest .