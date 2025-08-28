Tập đoàn xây dựng hàng đầu ở Trung Quốc của ông Nghiêm Giới Hòa muốn đặt trụ sở, hợp tác đầu tư loạt dự án “khủng” tại tỉnh Lạng Sơn

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Nam Khánh, Mai Linh - Báo Lạng Sơn).

Ngày 26/8, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Đây là lần thứ 2 ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trực tiếp trao đổi và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn hoan nghênh và nhấn mạnh: Tỉnh đang chú trọng thực hiện chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Địa phương rất quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là về giao thông, đầu tư hạ tầng các khu - cụm công nghiệp và phát triển kinh tế cửa khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thông tin một số dự án tỉnh đang thu hút đầu tư như: Dự án đường cao tốc kết nối 2 tỉnh Thái Nguyên - Lạng Sơn; dự án cao tốc Lạng Sơn - Quảng Ninh; dự án nâng cấp tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội; dự án Tổ hợp Khu phi thuế quan, cảng cạn, đô thị và trung tâm kho bãi lưu trữ hàng hóa quốc tế Lạng Sơn.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định, địa phương luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nói riêng đến tham quan, khảo sát và thực hiện dự án trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa giới thiệu về các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương như: Công trình cầu, đường, điện gió ngoài khơi, xây dựng thành phố thông minh… Hiện nay, tập đoàn đang triển khai một số dự án tại các tỉnh, thành của Việt Nam.

Với vị trí địa lý tiếp giáp với Trung Quốc, có Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, là cửa ngõ nối Trung Quốc với các nước khu vực ASEAN… ông Nghiêm Giới Hòa đánh giá cao những lợi thế, tiềm năng của tỉnh Lạng Sơn và tin tưởng vào sự phát triển vượt bậc của tỉnh trong thời gian tới.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương mong muốn đầu tư hợp tác và dự kiến đặt trụ sở đại diện khu vực tại tỉnh Lạng Sơn.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm thông tin về các dự án mà Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đang quan tâm và những dự án mà tỉnh Lạng Sơn đang tập trung thu hút đầu tư.

Hai bên nhất trí, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thúc đẩy hoạt động khảo sát, đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Về việc khảo sát, lựa chọn địa điểm để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đặt trụ sở đại diện khu vực, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ủng hộ và giao Sở Tài chính làm đầu mối thông tin trao đổi và có báo cáo cụ thể với lãnh đạo tỉnh.

Một góc tỉnh Lạng Sơn.

Về Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đây là doanh nghiệp được ông Nghiêm Giới Hòa thành lập năm 1995, tập trung cốt lõi vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng.

Tập đoàn được Trung Quốc cấp giấy chứng nhận cấp 1 trong các lĩnh vực như xây dựng đường cao tốc, khu đô thị, công trình thủy lợi và kiến trúc.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp xếp thứ 96 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, thứ 19 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là doanh nghiệp tư nhân thứ 2 của Trung Quốc nằm trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đang vận hành khoảng 3.000 khu công nghiệp và dự án đô thị trên khắp Trung Quốc. Tính đến năm 2023, Tập đoàn đạt doanh thu gần 80 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp này tích cực mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia thuộc ASEAN, Trung Á và Đông Âu, với các dự án lớn như tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Ukraine, Iran và Malaysia.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có hơn 500 công ty cổ phần và có hơn 100 công ty đầu tư đối ngoại trên khắp thế giới.



