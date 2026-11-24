Hongfa, tập đoàn Trung Quốc dẫn đầu thế giới về rơ-le điện từ, vừa đưa dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô vào hoạt động tại Hải Phòng. Liên doanh với VinFast được thành lập chưa đầy 5 tháng, trong khi doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 của tập đoàn mẹ đã vượt cả năm trước.

Ngày 10/11/2026, một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ô tô mang tên Hongfa VinFast chính thức khánh thành tại đảo Cát Hải, Hải Phòng. Cơ sở này nằm ngay trong tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Theo thông tin Hongfa công bố trong cuộc trao đổi với các nhà đầu tư ngày 20/11, nhà máy của tập đoàn tại Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn sản xuất. Dây chuyền hoàn toàn tự động do Hongfa tự nghiên cứu, phát triển đã được đưa vào vận hành.

Trước đó, trong công bố đầu tư tháng 1/2026, Hongfa cho biết liên doanh với VinFast sẽ ưu tiên chuyển công đoạn lắp ráp cuối của các mô-đun điều khiển thân xe và hệ thống ra vào xe bằng chìa khóa điều khiển từ xa sang Việt Nam. Doanh nghiệp dự kiến từng bước mở rộng danh mục sản phẩm tùy theo tình hình kinh doanh.

Theo công bố ngày 24/6/2026 của Hongfa Technology trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, Công ty TNHH Điện tử Hongfa VinFast có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Trong đó, Xiamen Hongfa Electroacoustic, công ty con của Hongfa Technology, góp 108 tỷ đồng, nắm 80% vốn. Công ty VinFast Trading and Production Joint Stock Company (CTCP Sản xuất và kinh doanh VinFast, nay là CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai) góp 27 tỷ đồng, tương ứng 20%.

Liên doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 23/6/2026. Từ thời điểm đăng ký đến lễ khánh thành chỉ khoảng bốn tháng rưỡi. Trước đó, hai bên đã ký thỏa thuận liên doanh từ tháng 1/2026.

Đằng sau nhà máy này là một trong những tên tuổi lớn nhất thế giới trong ngành sản xuất linh kiện điện. Thành lập năm 1984 tại Trung Quốc, Hongfa phát triển từ lĩnh vực rơ-le điện từ, một loại linh kiện có chức năng tương tự công tắc điện tự động.

Nếu công tắc thông thường cần con người trực tiếp bật hoặc tắt, rơ-le có thể sử dụng tín hiệu điện để thực hiện việc đóng, ngắt mạch. Những linh kiện này được sử dụng rộng rãi trong ô tô, thiết bị gia dụng, hệ thống điện, máy móc công nghiệp và các thiết bị điều khiển.

Kích thước của chúng có thể chỉ vài centimet, nhưng ngành công nghiệp sản xuất rơ-le có quy mô rất lớn. Riêng Hongfa hiện xuất xưởng hơn 3,3 tỷ rơ-le mỗi năm, theo báo cáo thường niên 2025 của doanh nghiệp.

Tính bình quân, con số này tương đương hơn 9 triệu sản phẩm mỗi ngày, hay hơn 100 sản phẩm mỗi giây trên quy mô toàn tập đoàn.

Hongfa cho biết sản phẩm của hãng đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập đoàn sở hữu trên 50 công ty thành viên, hơn 18.000 nhân viên cùng mạng lưới cơ sở sản xuất, bán hàng và logistics tại nhiều thị trường.

Trong báo cáo thường niên 2025, Hongfa khẳng định tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới về thị phần rơ-le điện từ. Vị thế này được xây dựng qua nhiều thập kỷ phát triển công nghệ sản xuất, từ thiết kế linh kiện, chế tạo thiết bị đến tổ chức các dây chuyền lắp ráp tự động.

Hoạt động kinh doanh của tập đoàn cũng đang tăng trưởng mạnh. Năm 2025, Hongfa ghi nhận doanh thu 17,20 tỷ nhân dân tệ, tăng 21,98% so với năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 1,76 tỷ nhân dân tệ.

Đến hết tháng 9/2026, doanh thu của tập đoàn đã đạt 17,34 tỷ nhân dân tệ, tăng 34,27% so với cùng kỳ. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, Hongfa đã ghi nhận doanh thu cao hơn cả năm 2025, dù năm tài chính vẫn còn một quý chưa kết thúc.

Lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ trong cùng giai đoạn đạt 1,81 tỷ nhân dân tệ, tăng 23,15%, đồng thời vượt mức lợi nhuận cả năm trước.

Theo giải trình của Hongfa, nhu cầu từ các ngành sử dụng rơ-le tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng đơn hàng, trong khi thị phần các sản phẩm chủ lực được duy trì ổn định.

Ngoài rơ-le truyền thống, tập đoàn đang mở rộng sang các dòng sản phẩm phục vụ ô tô và năng lượng mới, trong đó có rơ-le điện áp cao, bộ điều khiển điện tử, thiết bị phân phối điện và các linh kiện liên quan đến xe điện.