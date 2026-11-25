Một doanh nghiệp Trung Quốc thuộc tập đoàn CRRC đang xây dựng nhà máy sản xuất cánh quạt điện gió khổng lồ tại Khánh Hòa. Dự án có 8 dây chuyền, công suất dự kiến 480 bộ cánh mỗi năm, với khả năng sản xuất những cánh dài tới 150 m.

Ngày 23/11/2026, Zhuzhou Times New Material Technology (ZZTMT), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn CRRC của Trung Quốc, công bố tiến độ mới của dự án nhà máy sản xuất cánh quạt điện gió tại Khu công nghiệp Phước Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông báo, khu nhà xưởng sản xuất chính đã hoàn thành 88,4% khối lượng xây dựng. Toàn bộ kết cấu thép, mái và hệ thống vách bao che đã được hoàn thiện, trong khi các công trình phụ trợ tiếp tục được thi công.

Theo hồ sơ dự án được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao đổi với nhà đầu tư vào tháng 7/2025, cơ sở có quy mô khoảng 31,46 ha, dự kiến lắp đặt 8 dây chuyền sản xuất cánh quạt điện gió dài 110 m, công suất thiết kế 480 bộ mỗi năm.

Nhà máy còn được định hướng có khả năng sản xuất những cánh quạt dài tối đa 150 m. Nếu dựng thẳng đứng, một cánh quạt như vậy sẽ cao tương đương tòa nhà khoảng 50 tầng, với cách quy đổi bình quân 3 m mỗi tầng.

Khi lắp trên turbine điện gió, những cánh quạt dài 150 m có thể tạo ra vòng quay đường kính khoảng 300 m. Diện tích hình tròn tương ứng vượt 7 ha, gần bằng 10 sân bóng đá tiêu chuẩn.

ZZTMT thành lập năm 1984 tại thành phố Chu Châu, Trung Quốc, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải với mã 600458.

Công ty thuộc hệ sinh thái CRRC, tập đoàn công nghiệp Trung Quốc nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất tàu cao tốc, đầu máy và thiết bị đường sắt. Ngoài đường sắt, CRRC còn mở rộng hoạt động sang điện gió, thiết bị năng lượng và vật liệu công nghiệp.

ZZTMT chuyên nghiên cứu, sản xuất vật liệu polymer và composite, phục vụ nhiều lĩnh vực từ đường sắt, ô tô đến năng lượng gió. Trong đó, cánh quạt điện gió là một trong những mảng sản phẩm quan trọng.

Tháng 12/2024, ZZTMT công bố sản xuất thành công cánh quạt điện gió trên bờ TMT118AA dài 118 m tại nhà máy ở Giang Tô, Trung Quốc. Sản phẩm được thiết kế cho turbine công suất 12,5 MW.

Để chế tạo cánh quạt dài hơn một sân bóng đá nhưng vẫn bảo đảm độ cứng và khối lượng phù hợp, doanh nghiệp sử dụng kết cấu dầm chính bằng sợi carbon kết hợp công nghệ đúc vật liệu composite. Đây là giải pháp giúp hạn chế khối lượng của cánh quạt khi kích thước ngày càng lớn.

Đến tháng 5/2026, ZZTMT tiếp tục công bố hoàn thành mẫu cánh quạt dài 110 m có khả năng tái chế tại nhà máy Sheyang, Trung Quốc. Công nghệ này cho phép xử lý và tách vật liệu sau khi sản phẩm kết thúc vòng đời sử dụng, giải quyết một trong những vấn đề khó của ngành điện gió là tái chế những kết cấu composite kích thước lớn.

Những sản phẩm trên hiện được chế tạo tại Trung Quốc, không phải ở Khánh Hòa. Tuy nhiên, chúng cho thấy đơn vị đầu tư nhà máy Việt Nam đã có kinh nghiệm sản xuất thực tế các cánh quạt dài trên 100 m.

Theo CRRC, nhà máy Phước Nam là cơ sở đầu tiên ở nước ngoài do ZZTMT tự đầu tư, xây dựng mới và vận hành. Doanh nghiệp thành lập Công ty TNHH Sản xuất cánh quạt điện gió Việt Nam làm đơn vị phụ trách dự án, với tỷ lệ sở hữu 100%.

Kế hoạch đầu tư vào Việt Nam đã được chuẩn bị từ năm 2024, khi hội đồng quản trị ZZTMT thông qua phương án thành lập công ty con tại đây với vốn đăng ký ban đầu 1 triệu USD.

Đến tháng 11/2025, doanh nghiệp công bố kế hoạch tăng vốn thêm 63,675 triệu USD, đưa vốn điều lệ dự kiến của công ty con lên 64,675 triệu USD, tương đương khoảng 1.700 tỷ đồng theo quy đổi tại thời điểm công bố.

Trong thông tin giới thiệu dự án tháng 9/2026, CRRC xác định nhà máy tại Việt Nam sẽ phục vụ thị trường trong nước và các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời giải quyết bài toán cung ứng, vận chuyển các cấu kiện điện gió siêu trường, siêu trọng.

Trước đây, ZZTMT đã xuất khẩu cánh quạt điện gió sản xuất tại Trung Quốc sang Việt Nam. Theo thông tin của doanh nghiệp, các lô cánh quạt do nhà máy Sheyang chế tạo đã được đưa đến Việt Nam từ năm 2020, phục vụ các dự án điện gió trong nước.

Mỹ Mỹ