Tập đoàn TH đề xuất dự án du lịch sinh thái rộng tương đương 2 lần hồ Tây, vốn 28.000 tỷ đồng tại tỉnh có diện tích lớn thứ 3 Việt Nam

Tập đoàn TH đề xuất đầu tư dự án du lịch sinh thái biển quy mô 960ha, tổng vốn 28.000 tỷ đồng tại Đắk Lắk, định hướng đạt chuẩn 6 sao quốc tế và Net-Zero Carbon.

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn TH và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát để nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn TH trình bày Đề án Dự án du lịch sinh thái biển đề xuất đầu tư tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Dự án có quy mô 960ha, gần gấp 2 lần diện tích hồ Tây (khoảng 500ha), với tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng, định hướng đạt chuẩn 6 sao quốc tế và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường ESG.

Theo thiết kế, dự án giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn hơn 88% hệ sinh thái tự nhiên và vận hành bằng 100% năng lượng sạch hướng tới Net-Zero Carbon. Cấu trúc gồm phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha với điểm nhấn là cơ sở chữa lành mang kiến trúc lò gạch gốm độc đáo; kỳ vọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục đất đai, cơ chế ưu đãi đầu tư để sớm triển khai dự án.

Trao đổi với nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các sở, ngành tập trung làm rõ định hướng quy hoạch, hạ tầng giao thông kết nối và các điều kiện liên quan đến việc triển khai dự án. Tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, đất đai để doanh nghiệp tiến hành khảo sát, nghiên cứu đầu tư theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn TH cũng báo cáo tình hình triển khai dự án Tổ hợp Nông - Lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao Ea Súp - Ea Rốk, quy mô 20.000ha, phát triển theo hướng kinh tế xanh, cải tạo môi trường sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh hoan nghênh các ý tưởng đầu tư của Tập đoàn TH. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Tập đoàn TH phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để tổ chức khảo sát, nghiên cứu và sớm hoàn thiện phương án đầu tư phù hợp. Tỉnh sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.