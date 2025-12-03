Ngày 3-12, Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng).



Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là một trong những dự án thành phần kết nối thẳng từ Đà Lạt về khu vực Đông Nam Bộ và TPHCM. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu thực hiện dự án này theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Tổng mức đầu tư (không bao gồm chi phí tiểu dự án giải phóng mặt bằng sử dụng vốn Nhà nước; đã bao gồm lãi vay, sau khi trừ đi giá trị giảm giá phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng) là 14.475 tỉ đồng.

Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc với chiều dài tuyến gần 66 km (phía Đồng Nai khoảng gần 12 km và phía Lâm Đồng gần 54 km). Thời gian thi công dự án khoảng 25 tháng, dự kiến hoàn thành cuối 2027; thời gian vận hành, kinh doanh của dự án là 23 năm 9 tháng; thời gian bắt đầu thu phí khi đảm bảo đủ các điều kiện theo các quy định của pháp luật.

Đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc là đoạn tuyến của đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với vùng Đông Nam Bộ và TPHCM. Khi hoàn thành, việc di chuyển giữa Lâm Đồng với các địa phương vùng biển và vùng TPHCM sẽ được rút ngắn thời gian rất nhiều, là động lực phát triển lớn cho Lâm Đồng trong tương lai.





