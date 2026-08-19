Tập đoàn Phú Cường lên tiếng về vụ án ở Phú Thọ

Tối 19/8, Tập đoàn Phú Cường phát thông cáo bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng hình ảnh một người thân của lãnh đạo tập đoàn bị gán ghép với vụ án hình sự tại Phú Thọ.

Theo thông cáo, Phú Cường cho biết một số nội dung trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử đã sử dụng hình ảnh của một cá nhân là người thân lãnh đạo tập đoàn, gắn với vụ án hình sự xảy ra tại tỉnh Phú Thọ.

Doanh nghiệp khẳng định cá nhân bị sử dụng hình ảnh không phải người trong vụ án, không liên quan đến vụ án và không liên quan đến các hành vi được đề cập trong những nội dung đang lan truyền.

Phú Cường đề nghị các tổ chức, cá nhân và trang thông tin gỡ bỏ nội dung, hình ảnh mà tập đoàn cho là sai sự thật; đồng thời không tiếp tục sao chép, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

Tập đoàn cũng cho biết đang bảo toàn chứng cứ, xác minh nguồn phát tán và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Thông cáo được đưa ra sau khi Công an tỉnh Phú Thọ công bố thông tin về một vụ án xảy ra tại xã Thanh Thủy. Theo cơ quan công an, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội, về tội “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/7, cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác của một phụ nữ sinh năm 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, về sự việc được cho là xảy ra ngày 5/7 tại một căn hộ thuộc khách sạn ở xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời đề nghị người dân không tin theo các thông tin thất thiệt liên quan đến vụ án.