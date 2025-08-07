Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, việc SAP - tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới lựa chọn Việt Nam là địa điểm thứ hai để đặt trung tâm R&D tại Đông Nam Á (sau Singapore) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương giữa hai nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đức nói chung và Tập đoàn SAP nói riêng đối với Việt Nam bất chấp tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến khó lường.

Lãnh đạo Tập đoàn SAP khẳng định cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam, chia sẻ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển KHCN và đặc biệt là công nghệ lõi.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với những bước tiến "vũ bão" của AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng mới, và đặc biệt là xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn cầu.

Trong đó, xuất hiện những xu hướng lớn đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS), như: Dòng vốn đầu tư cho lĩnh vực KHCN, ĐMST ngày càng gia tăng (bao gồm vốn đầu tư công và đầu tư từ khu vực tư nhân); AI phát triển ngày càng nhanh và tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế.

Cùng với đó, hoạt động KHCN, ĐMST ngày càng phát triển dựa trên nền tảng của các hệ sinh thái, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, các viện, trường, các tập đoàn lớn, các startups...; cạnh tranh ngày càng khốc liệt về nguồn lực cho KHCN, ĐMST, gồm: Nguồn nhân lực, dữ liệu và năng lực tính toán...; Chính phủ các nước đang nhanh chóng điều chỉnh chính sách và thúc đẩy hợp tác công - tư với tham vọng dẫn dắt lĩnh vực KHCN, ĐMST, CĐS, đặc biệt là trong các ngành chiến lược, như bán dẫn, AI...

"Đây là những thách thức lớn, nhưng đồng thời là 'cơ hội vàng' để Việt Nam bứt phá, bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Việt Nam đã xác định phát triển dựa vào tri thức, KHCN, ĐMST, CĐS không chỉ là một lựa chọn chiến lược, mà là con đường tất yếu để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Phó Thủ tướng cho rằng để thúc đẩy sự phát triển "vượt bậc" và tạo sự chuyển biến về "chất" trong lĩnh vực KHCN, Việt Nam hiểu rằng phải có sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là cường quốc về công nghệ, như Đức và các tập đoàn hàng đầu như SAP.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức tiếp tục phát triển tích cực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là trụ cột về kinh tế - thương mại - đầu tư.

Để phát huy hiệu quả Trung tâm R&D của SAP, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo chiều sâu, xem Việt Nam là "cứ điểm" đầu tư tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Bên cạnh đó, quan tâm sử dụng và hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực KHCN, ĐMST, CĐS.

Đặc biệt, sớm nhân rộng mô hình Trung tâm R&D của Tập đoàn tại Việt Nam; thành lập các phòng lab, phát triển các mô hình cơ sở nghiên cứu dùng chung tại NIC và các viện, trường của Việt Nam. Qua đó, đưa các Trung tâm R&D của SAP trở thành những "điểm hội tụ" để kết nối mạng lưới chuyên gia và nhân tài công nghệ trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn tham vấn cho Việt Nam các giải pháp xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về KHCN, ĐMST phù hợp với thông lệ quốc tế.