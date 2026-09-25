Tập đoàn Mỹ vừa chốt deal với Lầu Năm góc, ký hợp đồng tỷ đô với Masan: Làm vật liệu cho tàu ngầm, tên lửa, chip, sở hữu cỗ máy 5.500 tấn chỉ có 2 chiếc tại Mỹ

Elmet Group là doanh nghiệp vật liệu chiến lược của Mỹ, đứng sau nhiều sản phẩm được sử dụng trong hàng không, tên lửa, tàu ngầm và các chương trình quốc phòng.

Ngày 24/9, Masan High-Tech Materials (MSR) công bố Elmet Group sẽ chi 124,75 triệu USD, tương đương hơn 3.000 tỷ đồng, để mua 4,99% cổ phần công ty. Thương vụ tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu MSR khoảng 2,5 tỷ USD.

Hai bên cũng ký thỏa thuận cung ứng vonfram dài hạn. Trước đó ít ngày, Elmet nhận hợp đồng có giá trị tối đa 2 tỷ USD từ một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đồng thời được Chính phủ Mỹ cam kết đầu tư tới 450 triệu USD để mở rộng chuỗi cung ứng vonfram.

Gần 100 năm tuổi, tham gia sản xuất từ vật liệu hàng không tới thiết bị bán dẫn

The Elmet Group hiện hoạt động dưới cấu trúc công ty mẹ mới, nhưng nền tảng cốt lõi là Elmet Technologies, doanh nghiệp có lịch sử từ năm 1929.

Đáng chú ý, Elmet mới chính thức bước lên sàn Nasdaq vào tháng 5/2026 với mã ELMT. Đợt IPO được thực hiện với giá 14 USD/cổ phiếu.

Elmet mới chính thức bước lên Nasdaq vào tháng 5/2026

Elmet không chỉ sản xuất vonfram. Tập đoàn cung cấp vật liệu chiến lược, linh kiện cơ khí chính xác và các hệ thống công suất cao cho nhiều thị trường như hàng không, quốc phòng, công nghiệp, y tế, bán dẫn - điện tử và năng lượng.

Hoạt động của Elmet hiện được chia thành 3 mảng chính gồm vật liệu chiến lược và linh kiện, sản phẩm vi sóng công suất cao, cùng tinh luyện và kinh doanh vật liệu.

Nguồn:Elmet Group

Trong đó, mảng vật liệu tập trung vào những kim loại đặc biệt như vonfram, molypden và niobium cùng các linh kiện chế tạo chính xác. Mảng vi sóng công suất cao phát triển các công nghệ liên quan tới tần số vô tuyến, plasma, radar và những hệ thống năng lượng cao. Mảng còn lại phụ trách tinh luyện và thương mại vật liệu chiến lược.

Điểm chung là các sản phẩm của Elmet thường phải hoạt động trong môi trường có yêu cầu rất cao về nhiệt độ, điện từ hoặc độ chính xác về cơ khí.

Theo hồ sơ công bố tại Mỹ, vật liệu và linh kiện của doanh nghiệp được sử dụng trong hàng không, vệ tinh, tàu ngầm, thiết bị bán dẫn, năng lượng và nhiều hệ thống công nghệ cao khác. Các sản phẩm cũng phục vụ các chương trình quân sự của Chính phủ Mỹ.

Nguồn:Elmet Group

Mảng hàng không, quốc phòng và chính phủ hiện đóng góp khoảng 40% doanh thu Elmet trong một số kỳ gần đây. Phần còn lại đến từ các lĩnh vực như công nghiệp, bán dẫn - điện tử, y tế và năng lượng.

Elmet hiện có các cơ sở sản xuất lớn tại Maine, Michigan và Ohio. Tổng diện tích hệ thống nhà xưởng của tập đoàn vượt 600.000 feet vuông, tương đương khoảng 56.000 m2. Doanh nghiệp từng ước tính nếu phải xây dựng lại toàn bộ năng lực sản xuất hiện tại từ đầu, số vốn cần thiết có thể vượt 1 tỷ USD.

Một trong những thiết bị đáng chú ý nhất của Elmet nằm tại nhà máy Coldwater, bang Michigan. Đây là máy ép đùn có lực ép khoảng 5.500 tấn, được sử dụng để tạo hình những kim loại chịu nhiệt vốn rất khó gia công. Theo tài liệu của Elmet, chỉ có hai thiết bị loại này đang hoạt động tại Mỹ có khả năng xử lý các loại kim loại chịu nhiệt đặc biệt, họ sở hữu 1 chiếc.

Những năng lực như vậy giúp Elmet tham gia vào các chuỗi cung ứng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, từ hàng không, năng lượng đến bán dẫn và các chương trình của Chính phủ Mỹ.

Muốn xây chuỗi sản xuất từ nguồn nguyên liệu tới sản phẩm công nghệ cao

Sau nhiều thập kỷ tập trung vào chế biến vật liệu và sản xuất linh kiện, Elmet đang mở rộng mạnh về phía đầu nguồn.

Doanh nghiệp muốn xây dựng chuỗi khép kín hơn, bắt đầu từ nguồn khoáng sản và nguyên liệu vonfram, sau đó đi qua các khâu tinh luyện, sản xuất bột, tạo hình, gia công chính xác và cuối cùng là các linh kiện có giá trị cao.

MSR sở hữu nền tảng khai thác và chế biến vonfram tại Việt Nam, trong khi Elmet có thế mạnh ở các khâu chế biến sâu và sản xuất linh kiện phía sau. Hai doanh nghiệp cho biết đã có quan hệ trong chuỗi cung ứng hơn 12 năm trước khi Elmet quyết định bỏ hơn 3.000 tỷ đồng để trở thành cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Elmet đạt doanh thu khoảng 122,4 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty lỗ ròng khoảng 4,8 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2,4 triệu USD, trong bối cảnh chi phí hoạt động tăng mạnh khi doanh nghiệp mở rộng.

Tính đến đầu tháng 7/2026, tổng tài sản của Elmet đạt khoảng 284 triệu USD, tăng hơn 60% so với cuối năm 2025. Lượng tiền mặt tăng từ chưa đầy 2 triệu USD lên hơn 66 triệu USD sau khi doanh nghiệp hoàn tất IPO và tăng nguồn lực cho kế hoạch mở rộng.



