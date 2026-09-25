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Cận cảnh siêu cảng hàng không hơn 330 nghìn tỷ đồng của Việt Nam sắp vận hành thử nghiệm

Minh Ánh
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Hạ tầng sân bay Long Thành dần thành hình sau thời gian dài thi công.

- Ảnh 1.

Ảnh: Phương Việt Trần

Cảng HKQT Long Thành đang bước vào giai đoạn tăng tốc, khi các hạng mục trên đại công trường được đồng loạt triển khai để chuẩn bị cho kế hoạch vận hành thử nghiệm.

Theo cập nhật từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), những ngày này, các đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc và tổ chức thi công ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Với tổng mức đầu tư hơn 330.000 tỷ đồng, sân bay Long Thành là một trong những dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam. Khi hoàn thành, sân bay được kỳ vọng trở thành đầu mối hàng không quốc tế quy mô lớn, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và mở rộng năng lực kết nối hàng không của khu vực phía Nam.

Hiện hình ảnh từ đại công trường cho thấy nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện. Không khí thi công ngày càng khẩn trương khi dự án tiến gần đến bước vận hành thử nghiệm.

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Đại công trường sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới giai đoạn vận hành thử nghiệm.

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Cảng HKQT Long Thành đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối trước khi vận hành thử nghiệm.

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  • Các nhà thầu khẩn trương thi công, đồng loạt hoàn thiện nhiều hạng mục của sân bay Long Thành.
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- Ảnh 10.

Hạ tầng sân bay Long Thành dần thành hình sau thời gian dài thi công.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhìn toàn cảnh, nhà ga hành khách lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen. Công trình gồm nhà ga trung tâm và ba cánh, tổng diện tích hơn 376.000 m², công suất 25 triệu hành khách/năm. Ý tưởng hoa sen được sử dụng xuyên suốt từ hình dáng bên ngoài đến không gian sảnh làm thủ tục.

- Ảnh 11.

Phối cảnh đài kiểm soát không lưu hình búp sen và các khu vực khác bên trong sân bay Long Thành (Ảnh ACV)

- Ảnh 12.

Không gian sảnh làm thủ tục đang hoàn thiện.

Theo cập nhật ngày 28/7 của Báo Điện tử Chính phủ, sân bay Long Thành được dự kiến vào khai thác chính thức từ ngày 1/12/2026. Trước đó, ACV lên kế hoạch tổ chức vận hành thử trong các tháng 9-11/2026.

Giai đoạn vận hành thử đặc biệt quan trọng để đánh giá sự đồng bộ của các hệ thống trong điều kiện gần với khai thác thực tế, khắc phục tồn tại và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, cấp phép.

Ngày 17/8/2026, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Uông Việt Dũng tiếp tục yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực để các hạng mục liên quan sẵn sàng đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.

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Tags

sân bay Long Thành

ACV

cục hàng không việt nam

Uông Việt Dũng

hạ tầng hàng không

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