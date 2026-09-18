Tập đoàn Mỹ quản lý 10 nghìn tỷ USD chúc mừng Việt Nam

Nhân sự kiện Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi, đại diện Morgan Stanley đã có những chia sẻ đầy sức nặng.

Ngày 21/9 tới đây, Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi (Emerging Market – EM) thứ cấp. Đây là một dấu mốc mang tính bước ngoặt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra chặng đường phát triển mới sau 26 năm hoạt động. Trước sự kiện quan trọng này, nhiều tổ chức quốc tế đã gửi lời chúc mừng đến Việt Nam.

Thay mặt Morgan Stanley, ông Gokul Laroia (Giám đốc Điều hành Khu vực châu Á) đã có những chia sẻ đầy sức nặng. "Cột mốc này vượt xa một sự thay đổi đơn thuần về phân loại thị trường. Đây là sự ghi nhận mạnh mẽ cho những tiến bộ kinh tế vượt trội của Việt Nam cũng như sự phát triển vượt bậc của thị trường vốn", đại diện Morgan Stanley cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng chuỗi cải cách kiên trì trong những năm qua đã giúp "mở rộng khả năng tiếp cận, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và gia tăng sức hút của Việt Nam đối với nguồn vốn toàn cầu". Điều này trực tiếp mở ra không gian tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp Việt cũng như các định chế tài chính quốc tế muốn đồng hành cùng nền kinh tế.

Đặc biệt, đại diện Morgan Stanley khẳng định tập đoàn "rất tự hào khi là một phần trong hành trình của Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường phát triển trong những năm tới". Đánh giá tích cực của đại diện đến từ Phố Wall cho thấy triển vọng lạc quan của Việt Nam trên đường đua thu hút dòng vốn quốc tế.

Việt Nam chắc chắn không muốn dừng lại ở Thị trường Mới nổi thứ cấp của FTSE Russsell. Nâng hạng sẽ là cú huých để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn để những đáp ứng tiêu chí của Thị trường Mới nổi của MSCI hay Thị trường Mới nổi cao cấp của FTSE Russsell.

Trước mắt, Việt Nam kỳ vọng sẽ được MSCI đưa vào danh sách theo dõi tại kỳ rà soát tháng 6/2027. Cơ sở của kỳ vọng này là hệ thống Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến đi vào vận hành từ đầu năm 2027, tạo thêm điều kiện để các cải cách đang được triển khai được kiểm chứng về hiệu quả và tính ổn định trong thực tế.

Theo các kịch bản được một số công ty chứng khoán đưa ra, nếu diễn biến thuận lợi, Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng lên Thị trường Mới nổi tại kỳ đánh giá tháng 6/2028. Còn trong kịch bản cơ sở, thời điểm này được dự báo vào tháng 6/2029.