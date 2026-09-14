Tập đoàn lớn nhất thế giới tìm đến Hòa Phát, tỷ phú Trần Đình Long chốt thỏa thuận hợp tác quan trọng

Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của Hòa Phát.

Hòa Phát ký thỏa thuận hợp tác

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác, mới đây, Tổng Giám đốc Gustavo Duarte Pimenta, Thành viên HĐQT độc lập Marcio Antonio Chiumento cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Vale đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Hòa Phát.

Vale là nhà sản xuất quặng sắt và niken lớn nhất thế giới, với sản lượng khai thác quặng sắt đạt 336 triệu tấn mỗi năm, đồng thời sở hữu hệ thống mỏ, cảng và logistics đồng bộ.

Vale bắt đầu đồng hành cùng Hòa Phát từ năm 2016. Hàng năm, tập đoàn này cung cấp cho Hòa Phát hàng triệu tấn quặng chất lượng, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định, bền vững.

Hòa Phát và Vale đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu cho ngành luyện kim Việt Nam. Ảnh: Tập đoàn Hòa Phát

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long và Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng trực tiếp đón tiếp đoàn tại Trụ sở Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Đình Long và Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng cùng lãnh đạo chuyên môn của Vale cũng trao đổi về xu hướng phát triển của ngành thép, những tiến bộ trong công nghệ luyện kim trên thế giới và các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải carbon.

Đáng chú ý, nhân dịp 10 năm quan hệ hợp tác, Hòa Phát và Vale đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu cho ngành luyện kim Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát Nguyễn Việt Thắng cho biết, sự đồng hành giữa Hòa Phát và Vale trong chương trình phát triển nguồn nhân lực sẽ mở ra cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Hòa Phát và ngành công nghiệp thép Việt Nam.

Hòa Phát đang kinh doanh ra sao?

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm, do đó nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực luyện kim và kỹ thuật vật liệu rất lớn.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 3,4 triệu tấn, tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13% so với nửa đầu năm 2025; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà trong nửa đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, Tập đoàn khởi công đầu tư thêm nhiều khu công nghiệp mới như Hoàng Diệu (Hải Phòng), Đồng Phúc (Bắc Ninh), KCN Số 2, KCN Số 6 (Hưng Yên). Tổng diện tích các KCN này đạt 1.125ha. Với lĩnh vực điện lạnh, điện máy gia dụng, Hòa Phát đã khởi công nhà máy tủ lạnh mới tại Phú Mỹ với vốn đầu tư 50 triệu USD, công suất thiết kế 1,2 triệu sản phẩm/năm, hướng tới mở rộng xuất khẩu và đón làn sóng dịch chuyển đơn hàng sản xuất sang Việt Nam.

Tập đoàn đã hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận. Năng suất lao động bình quân theo doanh thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước

Theo danh sách Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200), theo công bố của CafeF, Tập đoàn Hòa Phát đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng.

Theo dữ liệu của VNTAX 200, Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu danh sách Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng đóng góp ngân sách lớn nhất với số nộp 13.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 68% tổng số nộp của Top 10.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 30/6/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.