Tập đoàn Kalashnikov giao súng trường bắn tỉa SVDM cho khách hàng bí ẩn

Tập đoàn Kalashnikov của Nga đã giao súng trường bắn tỉa SVDM hiện đại hóa cho một khách hàng nước ngoài giấu tên.

Tập đoàn Kalashnikov đã giao một lô súng bắn tỉa Dragunov SVDM hiện đại hóa cho một khách hàng nước ngoài giấu tên.

Thông tin này được bộ phận báo chí của nhà sản xuất công bố, danh tính người mua được giữ kín theo yêu cầu.

Các khẩu súng trường nói trên đã được vận chuyển đúng thời hạn theo hợp đồng với khách hàng nước ngoài. Đại diện Tập đoàn nhấn mạnh SVDM đang có nhu cầu cao từ các đối tác quốc tế.

SVDM là phiên bản hiện đại hóa của dòng SVD huyền thoại. Súng trường bắn tỉa này có báng gập điều chỉnh được, tay cầm kiểu súng lục và ray Picatinny để gắn kính ngắm cũng như các phụ kiện khác.

SVDM có thể tấn công bộ binh và xe bọc thép của đối phương ở tầm bắn lên đến 800m.

Vũ khí trên được thiết kế để tiêu diệt bộ binh và mục tiêu địch không bọc thép ở tầm bắn lên đến 1.300m. Súng có thể sử dụng bất kỳ loại đạn 7,62mm nào, mặc dù độ chính xác tốt nhất đạt được với đạn bắn tỉa chuyên dụng.

Súng trường bắn tỉa SVDM tiếp tục được khách hàng nước ngoài tin tưởng đặt mua.

Bên cạnh đó vào tháng 9, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã công bố việc tạo ra hệ thống vũ khí cỡ nhỏ Igla - bao gồm một loại súng trường mới và 5 loại đạn dược chuyên dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Cũng trong tháng đó, Tập đoàn Kalashnikov thông báo về việc giao một lô lớn súng trường bắn tỉa SVDS (phiên bản trang bị báng gập) theo hợp đồng với chính phủ để trang bị cho lực lượng đặc nhiệm.

Ngoài việc sản xuất súng trường SVD, Kalashnikov còn tiếp tục hiện đại hóa có hệ thống dòng vũ khí cá nhân của mình. Dòng súng Dragunov huyền thoại đang dần được thay thế bằng vũ khí mới - súng trường bán tự động Chukavin (SVCh).