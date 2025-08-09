Tập đoàn hàng không top đầu châu lục tính rót vốn vào Việt Nam, một tỉnh đón cơ hội “vàng”

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến làm việc với liên doanh đầu tư giữa Tập đoàn Capital A của Malaysia và Tập đoàn T&T về việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh này.

Tại buổi làm việc, liên doanh nhà đầu tư mong muốn khảo sát, đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay gần cảng hàng không Quảng Trị đang được xây dựng ở các xã Gio Linh và Cửa Việt.

Theo đó, tổ hợp có các hạng mục như: trung tâm vận tải hàng không, logistics; khu bảo trì, bảo dưỡng, lắp ráp máy bay; trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm; thương mại điện tử; khu công nghiệp công nghệ cao, sản xuất vật liệu mới, dịch vụ hỗn hợp…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định, Quảng Trị cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, triển khai dự án; sẵn sàng hỗ trợ thủ tục, ưu đãi đầu tư và cập nhật quy hoạch, trong đó có điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

“ Tỉnh cam kết nhiều ưu đãi nổi bật như dự kiến miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm cho logistics, hàng không; miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định; hỗ trợ quỹ đất sạch, kết nối thị trường, xúc tiến mở đường bay”, Báo Nhân Dân dẫn lời ông Lê Đức Tiến cho biết.

Capital A Berhad, tiền thân là AirAsia Group, hiện là một trong những tập đoàn hàng không – dịch vụ tích hợp lớn nhất châu Á, sở hữu thương hiệu hàng không giá rẻ AirAsia cùng nhiều mảng kinh doanh bổ trợ.

Năm tài chính 2024, mảng hàng không ghi nhận doanh thu khoảng 19,0 tỷ MYR (tương đương 4,15 tỷ USD) với hơn 63 triệu lượt khách và hệ số tải 89%, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường giá rẻ khu vực.

Ngoài vận tải hành khách, Capital A còn phát triển hệ sinh thái phi hàng không gồm logistics (Teleport), bảo dưỡng – sửa chữa – đại tu tàu bay (Asia Digital Engineering – ADE) và nền tảng du lịch số (airasia MOVE).

Năm 2024, Teleport đạt doanh thu khoảng 1,1 tỷ MYR, xử lý gần 296 nghìn tấn hàng hóa và 79,9 triệu bưu kiện, trong khi ADE ghi nhận doanh thu 727 triệu MYR, tăng trưởng 27% so với năm trước.

Tính đến cuối 2024, đội bay của tập đoàn gồm 224 tàu bay, trong đó 205 chiếc đang khai thác, cùng mạng lưới bay phủ rộng khắp Đông Nam Á và kết nối hơn 130 điểm đến.