Láng giềng Việt Nam trữ thêm 1,8 tấn vàng, đang giữ 2.300 tấn

Ảnh minh hoạ bởi AI.

Bài báo trên China Daily mới đây cho biết Trung Quốc có thể tiếp tục tăng dự trữ vàng chính thức nhằm nâng cao an ninh tài chính, như một phần của xu hướng rộng hơn trong các ngân hàng trung ương toàn cầu đang đa dạng hóa dự trữ quốc tế - một diễn biến có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý này.

Theo đó, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đạt 73,96 triệu ounce vào cuối tháng 7 (tương đương 2.300,4 tấn), tăng so với mức 73,9 triệu ounce của tháng trước (tăng 1,8 tấn), đánh dấu tháng tăng thứ chín liên tiếp, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) nêu.

Thêm vào đó, thông tin từ TradingEconomics cũng báo cáo rằng trữ lượng vàng của Trung Quốc vào quý 2 năm 2025 là khoảng 2.298,53 tấn, tăng nhẹ từ 2.292,31 tấn hồi quý 1.

Giá vàng quốc tế hiện khoảng 2.400 USD/ounce. Ước tính, dự trữ vàng của Trung Quốc hiện nay trị giá khoảng 177 - 178 tỷ USD ở mức giá vàng trên.

Wang Qing, nhà phân tích kinh tế vĩ mô trưởng tại Golden Credit Rating International, cho rằng việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) tăng nắm giữ vàng xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao trong việc tối ưu hóa cơ cấu dự trữ, trong bối cảnh giá vàng có khả năng duy trì xu hướng tăng giữa tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu biến động.

“Nhìn về phía trước, chúng tôi tin rằng việc tiếp tục mua vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc có khả năng sẽ vẫn là một định hướng chiến lược”. Wang nói.

Ông ước tính vàng chiếm khoảng 7% dự trữ quốc tế chính thức của Trung Quốc - chủ yếu gồm dự trữ ngoại hối và vàng - tính đến cuối tháng 7, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 15%.

Theo SAFE, dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3,2922 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 7, giảm 0,76% (tương đương 25,2 tỷ USD) so với tháng trước, giữa bối cảnh chỉ số đô la Mỹ tăng và thị trường tài chính toàn cầu có diễn biến trái chiều.

Trước nhu cầu tối ưu hóa cơ cấu dự trữ quốc tế, Wang chỉ ra sự cần thiết đối với Trung Quốc trong việc tiếp tục tăng nắm giữ vàng đồng thời giảm vừa phải lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, vì vàng được công nhận rộng rãi là phương tiện thanh toán cuối cùng.

“Tăng dự trữ vàng có thể củng cố uy tín của đồng tiền quốc gia và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ”, chuyên gia này bình luận.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu đầu tư vàng tại Trung Quốc có thể vẫn mạnh trong nửa cuối năm trước những rủi ro địa chính trị và kinh tế toàn cầu kéo dài, cùng với sự bất định về tăng trưởng trong nước, đồng thời hai yếu tố này được kỳ vọng sẽ duy trì nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng miếng.