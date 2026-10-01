Tập đoàn hàng đầu thế giới rót hơn 2.100 tỷ đồng vào thành phố trẻ nhất Việt Nam, làm dự án gì?

Thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Sáng nay, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh đã đón tiếp đoàn công tác của Tập đoàn ENERTRAG (Cộng hòa Liên bang Đức) đến trao đổi về tình hình triển khai các dự án điện gió trên địa bàn.

ENERTRAG được thành lập từ năm 1998 tại Đức. Đây là tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu chuyên về điện gió, điện mặt trời, hệ thống lưới điện và các giải pháp năng lượng tích hợp, đặc biệt là công nghệ hydrogen xanh. Quy mô tập đoàn hiện có gần 1.100 nhân viên hoạt động tại nhiều châu lục.

Tại Việt Nam, ENERTRAG có mặt từ năm 2020 nhằm phát triển các dự án năng lượng sạch phù hợp với định hướng Quy hoạch điện VIII.

Bắc Ninh là thành phô trực thuộc trung ương trẻ nhất của Việt Nam. Tại thành phố Bắc Ninh, tập đoàn đang triển khai 2 dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 1 và Bắc Giang 2. Trong đó, liên danh ENERTRAG SE và Công ty TNHH ENERTRAG Việt Nam đang tập trung đầu tư dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, công suất 55MW, dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại vào quý 3/2028.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp phản ánh một số khó khăn liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất; phương án đầu tư đối với các dự án năng lượng tại khu vực miền núi; vướng mắc trong việc xác định, phân loại diện tích đất sử dụng cho các hạng mục phụ trợ và bãi thi công.

Trên cơ sở đó, đơn vị kiến nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với các khó khăn được nêu tại buổi làm việc, Bắc Ninh khẳng định sẽ luôn đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai dự án hiệu quả. Các sở, ngành tập trung hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý, phương án tài chính, cũng như xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến mặt bằng và hạ tầng giao thông.

Đối với các bất cập về cơ chế, chính sách, địa phương sẽ chủ động báo cáo, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, Bắc Ninh sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, đàm phán với các đối tác tiềm năng và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Một nhà máy điện gió tại Việt Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 nằm trong nhóm các dự án điện gió quy hoạch với tổng công suất khoảng 800 MW tại Bắc Ninh, trong đó dự kiến đến năm 2030 sẽ triển khai khoảng 500 MW.

Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 có tổng vốn 2.106 tỷ đồng (đã bao gồm VAT), trong đó vốn góp của các nhà đầu tư là 631,8 tỷ đồng; vốn huy động hơn 1.470 tỷ đồng.

Dự án sử dụng 33,38ha đất tại các xã Tuấn Đạo, Dương Hưu và Sơn Động, thành phố Bắc Ninh, trong đó diện tích sử dụng có thời hạn là 17,77ha và diện tích sử dụng tạm thời là 15,61ha.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng 9 tua-bin gió hiện đại, mỗi tua-bin có công suất từ 5,5 – 6,3MW, chiều cao cột 130 – 140m, đường kính cánh quạt 171 – 182m. Cùng vói đó là xây dựng mới trạm nâng áp 110 kV, đường dây truyền tải điện 110kV dài khoảng 7 km cùng hệ thống đường dây 35kV đấu nối và các công trình phụ trợ.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 126.340 MWh điện sạch mỗi năm. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm, trong đó vòng đời kinh tế được tính toán khoảng 20 năm.