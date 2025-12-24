Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) ước tính doanh thu năm 2025 gần 19.000 tỷ, lợi nhuận đạt 1.355 tỷ đồng, cao thứ 2 lịch sử

Sáng ngày 23/12, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - VGT) đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào công nhân lao động năm 2025 - định hướng 2026.

Theo ông Cao Hữu Hiếu, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vinatex, kết quả năm 2025, Vinatex ước tính doanh thu hợp nhất đạt 18.890 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng (cao thứ 2 lịch sử chỉ sau năm 2021) bằng 149% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2024.

Trong đó, ﻿ngành may ước tính lợi nhuận trên 800 tỷ, ngành sợi ước tính lợi nhuận 176 tỷ.

Năm 2025, ngành Dệt may Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, chịu tác động từ nhiều yếu tố như tình hình căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu, chính sách thuế quan của Mỹ và thiên tai diễn ra tại Việt Nam. Cùng với đó, giá bông, xơ, chi phí logistics… liên tục biến động đã làm gia tăng chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp dệt may.

Trong khi đó, khách hàng yêu cầu rất cao về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm, đơn giá gia công giảm và các quy định về truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ. Những yếu tố này đã tạo ra áp lực lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành, làm gia tăng khó khăn và suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền đã tạo thêm áp lực đáng kể lên chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu vốn chưa phục hồi sau đại dịch Covid-19, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam. Khách hàng đã yêu cầu các nhà sản xuất chia sẻ một phần chi phí tăng thêm do thuế quan. Điều này khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt với các quốc gia xuất khẩu dệt may giá rẻ như Bangladesh, Indonesia…

Đồng thời, các thị trường khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng trở nên chật chội hơn khi các nước chuyển hướng xuất khẩu khỏi Mỹ do thuế cao..

Cũng trong năm 2025, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, với nhiều thiên tai dồn dập với hàng loạt cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Những thiệt hại do thiên tai không chỉ làm tổn thất về tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất trong ngành dệt may. Nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động do bị ngập lụt, gây tổn thất lớn về tài sản, thiết bị và nguyên liệu.

Công nhân cũng phải tạm nghỉ việc, dẫn đến sự giảm sút về lực lượng lao động, bố trí sản xuất khi đúng dịp “cao điểm” sản xuất đơn hàng cuối năm. Sự gián đoạn trong quá trình sản xuất và giao hàng đã khiến nhiều đơn hàng bị hoãn, chậm giao hàng…

Trong bối cảnh đó, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may ước đạt 46 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Cơ bản kiểm soát được tình hình biến động thuế quan toàn cầu, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả. Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới. Trong đó, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt trên 18 tỷ USD (tăng khoảng 10%), và quần áo vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo (ước tính chiếm trên 38 tỷ USD/46 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu dự kiến).

Trong năm 2025, Vinatex đã thực hiện triển khai nhiều giải pháp như: chiến dịch "90 ngày thần tốc" được triển khai vào tháng 4 - 6/2025, nhằm tối đa hóa sản lượng, hoàn thành các đơn hàng quý 2/2025, vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường dệt may thế giới, đặc biệt trước biến động thuế quan; Triển khai các Hội thảo thị trường chuyên ngành hàng tháng/quý nhằm cập nhật diễn biến thị trường, giúp các đơn vị trong hệ thống xây dựng kế hoạch SXKD; Công tác thị trường, mở rộng tệp khách hàng và thị trường mới cho ngành Sợi, ngành May tiếp tục được cải thiện, trong đó ngành May tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, kỹ thuật khó. Ngành Sợi mở rộng các thị trường như: Hàn Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ… thay vì tập trung chủ lực vào thị trường Trung Quốc như trước đây…

Năm 2026, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất 1.200- 1.500 tỷ đồng. Ban lãnh đạo đánh giá đây là một kế hoạch tương đối thách thức khi làn sương mờ của thuế đối ứng vẫn còn “bỏ ngỏ”, và tiềm ẩn nhiều rủi ro trên nền thị trường không có sự tăng trưởng đột biến.

Để thực hiện được mục tiêu này, Vinatex sẽ tập trung đẩy mạnh hiệu suất những khu vực kinh doanh có hiệu quả, khai thác với tỷ lệ cao nhất, tạo ra tỷ suất lợi nhuận tốt hơn trên tài sản, gồm cả tài sản hữu hình và vô hình như công nghệ, thương hiệu, nguồn nhân lực. Tiếp tục tập trung vào chất lượng tăng trưởng, độ đồng đều trong năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong Tập đoàn.

Hình thành cơ bản hạ tầng quản lý số cho các doanh nghiệp chủ lực, liên kết trực tiếp theo thời gian thực về công ty Mẹ. Tổ chức, khai thác, vận hành hiệu quả trung tâm dữ liệu kinh doanh số toàn Tập đoàn. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới tại các đơn vị mạnh, và công ty Mẹ để tạo bước tiến đột phá cho toàn hệ thống...