Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ phát triển robot hình người

Ngày 29/5/2026, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt việc mua cổ phần và/hoặc góp vốn vào Công ty VINMOTION USA, INC – một pháp nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ. Động thái nhằm tối ưu cơ cấu hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, dự án có tên “Dự án thành lập VINMOTION USA, INC”. Tổ chức kinh tế tại nước ngoài được thành lập có địa chỉ đăng ký tại 850 New Burton Road, Suite 201, Dover, Delaware 19904, County of Kent, Hoa Kỳ.

Mục tiêu chính của dự án là nghiên cứu và phát triển các sản phẩm robot hình người cùng các giải pháp công nghệ. Đồng thời, Vingroup dự kiến xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hoa Kỳ nhằm thu hút nhân tài toàn cầu, hợp tác với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và các đối tác công nghệ tiên tiến trên thế giới. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 12,75 triệu USD.

Vingroup chính thức tham gia lĩnh vực sản xuất robot từ cuối năm 2024 với việc thành lập VinRobotics. Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 51% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 39%, hai con trai là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5%. Tổng Giám đốc VinRobotics hiện là ông Ngô Quốc Hưng.

Trong một diễn biến khác, VinRobotics và CTCP Giải pháp Số MobiFone (MobiFone Solutions) mới đây đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa công nghệ robot từ giai đoạn nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa.

Sự kết hợp giữa VinRobotics - đơn vị tiên phong của Vingroup trong lĩnh vực robot và MobiFone Solutions - thành viên của Tổng công ty Viễn thông MobiFone được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành robot tại Việt Nam. Hai bên hướng tới tích hợp công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng kết nối thế hệ mới nhằm xây dựng các mô hình vận hành thông minh trong sản xuất, đô thị và dịch vụ công.

Ngoài Vỉnobotics, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn mở rộng hệ sinh thái trong lĩnh vực công nghệ robot khi thành lập thêm VinMotion và VinDynamics. Vốn điều lệ của mỗi pháp nhân dao động từ 500 đến 1.000 tỷ đồng.