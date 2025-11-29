Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm sở hữu tại HDBank

Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 65 triệu cổ phiếu HDBank (mã HDB). Giao dịch được thực hiện thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 21/11 đến 25/11 với tổng giá trị hơn 1.900 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Sovico đã giảm sở hữu tại HDBank xuống còn hơn 385 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% tỷ lệ cổ phần của HDBank. Trước đó, hồi tháng 6, cổ đông này cũng đã bán 50 triệu cổ phiếu HDB. Các giao dịch của Sovico nhằm đáp ứng các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng 2024 về tỷ lệ sở hữu tối đa tại một ngân hàng.

Hiện cá nhân bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu 130 triệu cổ phiếu HDBank, tương đương 3,38%. Nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam hiện đang giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT tại Sovico và HDBank.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HDB đang dừng ở mức 32.000 đồng/cp, tăng 25% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của ngân hàng này tương ứng hơn 123.000 tỷ đồng.

HDBank đang có kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định.

Bên cạnh đó, HĐQT HDBank cũng ban hành Nghị quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) với tỷ lệ 5%. Nếu hoàn thành cả 2 phương án nêu trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng, lên hơn 50.172 tỷ đồng.

Ngoài ra, HDBank mới đây đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bán số lượng cổ phần Vietjet (mã VJC) mà ngân hàng đang sở hữu. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết phương án.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Vietjet, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 1,01% vốn của hãng hàng không này. Vietjet cũng là một trong những thành viên trong hệ sinh thái dưới chướng vợ chồng bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Nữ tỷ phú này hiện đang trực tiếp nắm giữ hơn 47 triệu cổ phiếu VJC (tỷ lệ 8%) chưa kể các pháp nhân liên quan.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/11/2025, HDBank đã phát hành 800 trái phiếu mã HDB12507, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào 18/11/2028.

Tương tự, Vietjet mới đây cũng đã phát hành 10.000 trái phiếu mã VJC12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá ở mức 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 24/11/2025, thị trường phát hành trong nước, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào 24/11/2030. Đây là lô trái phiếu thứ 4 mà Vietjet phát hành kể từ đầu năm 2025.