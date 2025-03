Tập đoàn của nữ đại gia 'bí ẩn' Ngô Thu Thúy được 1 ngân hàng Big4 rót vốn, sẽ mở thêm 3 Khu công nghiệp tổng diện tích gần 50ha

CTCP Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam) vừa ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Theo đó, ngân hàng sẽ cung cấp các gói tài trợ tín dụng doanh nghiệp đặc biệt để KCN Việt Nam hoàn thiện hệ sinh thái, bao gồm mở rộng quy mô quỹ đất, nhà xưởng, nhà kho công nghiệp chất lượng cao, và ưu tiên phát triển kho ngoại quan (bonded warehouse) trên toàn quốc.

Con số cụ thể không được tiết lộ. Theo hai bên, đây là hợp tác toàn diện, không chỉ cấp vốn vay, Vietinbank cũng hỗ trợ KCN Việt Nam cùng đối tác các dịch vụ về kho ngoại quan hoặc bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ghi nhận, Việt Nam đang trở thành điểm sáng tăng trưởng kinh tế hàng đầu tại Đông Nam Á - Thái Bình Dương nhờ xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ và nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao. Với vị trí chiến lược và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, Việt Nam hiện cũng thu hút mạnh dòng vốn FDI toàn cầu.

Tính đến ngày 31/1/2025, tổng vốn FDI đăng ký đạt 4,33 tỷ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy bất động sản công nghiệp và tài chính – ngân hàng phát triển, tạo điều kiện cho các quan hệ hợp tác chiến lược, đón đầu xu hướng phát triển mới.

Với ký kết MOU lần này, năm 2025, KCN Việt Nam dự kiến mở rộng phát triển thêm dự án ở cả hai miền Nam - Bắc. Cụ thể,

+ Tại miền Nam, KCN sẽ có dự án mới tại Sóng Thần 3, Bình Dương với diện tích 21,9ha; song song mở rộng quỹ đất tại Đồng Nai – khu vực được xem là thủ phủ công nghiệp và đầu dự án KCN Hố Nai với diện tích 20,6ha.

+ Tại miền Bắc, Công ty dự triển khai dự án tại KCN An Phát – Hải Dương với diện tích 8,92 ha. Theo KCN Việt Nam, dự án phía Bắc hướng đến đến nhóm điện tử, công nghiệp cao nên quy mô kho xưởng sẽ không lớn như các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng khác.

Về nhóm khách thuê, bên KCN Việt Nam sẽ tập trung hướng đến các doanh nghiệp trong ngành công nghệ cao, phù hợp với định hướng của Chính phủ.

Thành lập từ năm 2021, sau hơn 4 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn KCN Việt Nam hiện có tổng quỹ đất công nghiệp đạt hơn 300 ha với khoảng hơn 10 dự án nhà kho, xưởng xây sẵn. Có thể kể đến DEEP C (Hải Phòng), Thuận Thành 3B (Bắc Ninh), Hố Nai (Đồng Nai), Phú An Thạnh (Long An), Sóng Thần 3 (Bình Dương), Phúc Điền và An Phát (Hải Dương), Tân Hưng (Bắc Giang).

Tại ký kết MOU với Vietinbank lần này có sự xuất hiện của nữ doanh nhân Ngô Thu Thuý

Được biết, bà Ngô Thu Thúy chính là một trong 3 cổ đông sáng lập (cùng chồng và con trai) của Tập đoàn KCN Việt Nam đóng góp tổng cộng 20 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 1.140 tỷ đồng.

Bà Ngô Thu Thuý (Rosie Ngô) cùng chồng Nguyễn Đức Hinh là doanh nhân có tiếng trên thương trường, gắn liền với CTCP Âu Lạc (ra đời năm 2002). Âu Lạc hoạt động trong lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp sở hữu 8 chiếc tàu dầu, đáp ứng năng lực quản lý và khai thác theo tiêu chuẩn quốc tế, các lần kiểm tra của những hãng tàu lớn trên thế giới như Shell, Exxon, Mobile, PetroChina…

Tính tới cuối năm 2024, Âu Lạc có tổng tài sản gần 2.300 tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế tính tới cuối năm đạt gần 515 tỷ đồng.