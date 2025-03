Giá vàng cao nhất mọi thời đại, xác suất 70% vàng lên đến 100 triệu đồng/lượng, khi nào sẽ xảy ra?

Đỉnh 100 triệu đồng/lượng không xa

Giá vàng trong nước ngày 14/3 tăng vọt do chịu ảnh hưởng của giá vàng thế giới.

Theo đó, tập đoàn Phú Quý đẩy giá vàng nhẫn trơn vượt 96,1 triệu đồng/lượng, mốc cao nhất trong lịch sử. Giá vàng nhẫn cũng cao hơn vàng miếng SJC.

Kết phiên chiều 14/3, Công ty Mi Hồng neo giá vàng nhẫn tại 94,6 - 96 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán so với mức giá giao dịch buổi sáng. Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn đang ở 94,95 - 96,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa - vốn đã cao hơn 2 triệu đồng so với giá chốt phiên 13/3.

Giá vàng nhẫn đã vượt qua mốc 96 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng cũng trong đà tăng sốc. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đề giá vàng miếng ở mức 94,3 - 95,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong đó, SJC, PNJ cũng đề xuất giá vàng miếng là 94,1- 95,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng trong nước, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu dự báo xác suất giá vàng nhẫn chạm mốc 100 triệu đồng/lượng trong năm nay khoảng 70%.

Theo ông, ngoài yếu tố là đà tăng của vàng thế giới thì một yếu tố khác khiến vàng trở nên thu hút đó là do người dân Việt Nam từ lâu đã có thói quen tích trữ vàng như một tài sản an toàn, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế bất ổn.

Với mức giá hiện tại, chỉ cần gần 10 triệu đồng, người dân có thể sở hữu một chỉ vàng, mức hợp lý và phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người.

Nhiều khách hàng "tất tay" với vàng

Trước diễn biến tăng nóng của giá vàng, tại các cửa hàng vàng lớn ở Hà Nội, người dân vẫn xếp hàng mua vàng, mặc dù tình trạng khan hiếm vẫn đang diễn ra.

Anh Phạm Thế Bảo, một nhà đầu tư vàng lâu năm tại Hà Nội chia sẻ với truyền thông về việc anh quyết định bán căn chung cư mà mình đã đầu tư từ cuối năm 2024 để chuyển sang mua vàng vì kim loại quý này đã tăng hơn 10% trong vòng 3 tháng. Nhà đầu tư này tin tưởng giá vàng sẽ còn tăng cao.

Trong khi đó, tại một cửa hàng vàng ở TP HCM, một vị khách nữ đã mạnh tay chi hơn 100 triệu đồng để mua vàng. Theo người này, quyết định mua vì giá vàng tăng, phần khác vì sở thích cá nhân. Người này cũng không đầu tư lướt sóng nên không lo lắng nếu vài ngày tới giá vàng giảm.

Trước diễn biến nóng của thị trường, các chuyên gia vẫn khuyên nhà đầu tư thận trọng do giá vàng chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán hiện dao động rất lớn làm gia tăng rủi ro khi thị trường đảo chiều.

Người dân xếp hàng mua bán vàng. Nguồn ảnh: VOV

Giá vàng thế giới lập đỉnh hơn 3.000 USD

Giá vàng trên thị trường thế giới đã lập kỷ lục mới, vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce vào cuối chiều 14/3 (giờ Hà Nội). Mức giá đỉnh 3.004,6 USD/ounce được ghi nhận, tăng nhẹ so với ngày trước đó, trước khi hạ nhiệt xuống dưới 2.990 USD/ounce và sau đó hồi phục về sát mốc 3.000 USD.

Sự bất ổn về chính sách thuế quan của Mỹ, căng thẳng thương mại toàn cầu, và dự đoán về việc Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ đã khiến nhu cầu trú ẩn an toàn trong vàng tăng cao.

Điều này là phản ứng trước diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các biện pháp đáp trả của EU. Thị trường hiện chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed tuần tới, trong khi Nga bày tỏ sự ủng hộ đề xuất ngừng bắn ở Ukraine của Mỹ.

Giá vàng đã tăng gấp 10 lần từ năm 2000. Một lượng lớn vàng đã chảy vào Comex kể từ bầu cử tổng thống Mỹ, gây thâm hụt thương mại của nước này.