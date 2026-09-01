HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tập đoàn của đại gia Vũ Văn Tiền đang xúc tiến thủ tục đầu tư nhà máy sản xuất chip, dự kiến khởi công trong tháng 11/2026

Ngọc Điệp
|

Doanh nghiệp định hướng thử nghiệm, tích hợp vi mạch điều khiển, cảm biến và chip công suất do kỹ sư Việt Nam thiết kế vào các dòng xe điện và hệ sinh thái công nghiệp của tập đoàn.

- Ảnh 1.

Ngày 10/9, Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Qualcomm tổ chức Hội thảo “Thách thức và giải pháp thúc đẩy phát triển chip bán dẫn chuyên dụng tại Việt Nam”.

Theo thông tin tại hội thảo, Tập đoàn Geleximco đang xúc tiến thủ tục đầu tư nhà máy sản xuất chip tại Hưng Yên, dự kiến khởi công trong tháng 11/2026 và đưa sản phẩm thương mại ra thị trường vào đầu năm 2028.

Doanh nghiệp định hướng thử nghiệm, tích hợp vi mạch điều khiển, cảm biến và chip công suất do kỹ sư Việt Nam thiết kế vào các dòng xe điện và hệ sinh thái công nghiệp của tập đoàn.

Trước đó, tháng 7/2026, Tập đoàn Geleximco chính thức khai trương Trung tâm Trải nghiệm Robot AI AIMOGA tại Tòa nhà Geleximco (36 Hoàng Cầu, Hà Nội), đưa vào hoạt động showroom Robot AI đầu tiên trong hệ sinh thái công nghệ cao của Geleximco tại Việt Nam. Đây là cột mốc mở đầu cho chiến lược phát triển AI và robot của Tập đoàn cùng các đối tác công nghệ quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Trải nghiệm Robot AI AIMOGA, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Geleximco - cho biết trong giai đoạn tới, Geleximco sẽ mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và nhiều dự án công nghệ mới.

Tập đoàn Geleximco, tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - Geleximco ra đời năm 1993 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Đến nay, Geleximco đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn ở Việt Nam - có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng; tổng tài sản 80.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động. 33﻿

Tags

Geleximco

Vũ Văn Tiền

Hưng Yên

chip bán dẫn

Qualcomm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại