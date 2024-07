Tập đoàn Cao su (GVR) lên tiếng về việc lãnh đạo bị khởi tố

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã GVR) vừa thông báo phân công lại nhiệm vụ giữa các thành viên sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố ông Trần Ngọc Thuận.

Theo GVR, ngày 28/6/2024, tập đoàn đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Ngọc Thuận ghi ngày 20/6/2024. Tập đoàn đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên để thống nhất thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm. HĐQT GVR cũng đã phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên còn lại để đảm bảo chỉ đạo, quản lý điều hành Tập đoàn được liên tục và thông suốt.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị có liên quan (trong đó có ông Trần Ngọc Thuận).

GVR cho biết sự việc xảy ra trong giai đoạn trước năm 2015 và trước khi Tập đoàn chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Hiện Công ty đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Trước khi bị bắt, ông Trần Ngọc Thuận từng giữ chức Chủ tịch HĐQT GVR từ năm 2018, giai đoạn Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần trước khi được miễn nhiệm để làm Thành viên HĐQT không điều hành vào đầu năm 2022. Ông Trần Công Kha được bầu thay thế để giữ chức Chủ tịch HĐQT và đảm nhiệm vị trí này cho đến nay.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của GVR cũng đã bầu thêm ông Đỗ Hữu Phước và ông Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TPHCM vào làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, ông Phong giữvai trò là thành viên độc lập.

Trên thị trường, cổ phiếu GVR đã quay đầu giảm sâu sau thông tin lãnh đạo bị khởi tố. Cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 34.500 đồng/cp, giảm 10% sau 3 phiên. Trước đó, GVR đã có giai đoạn tăng mạnh 82% từ đầu năm để leo lên sát đỉnh lịch sử từng đạt được hồi giữa tháng 11/2021.