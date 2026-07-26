Tập đoàn 110 năm tuổi của Foxconn thâu tóm hoàn toàn DN điện mặt trời tại Việt Nam, lấn sân sang pin lưu trữ

Sau hơn 6 năm vận hành dưới hình thức liên doanh, doanh nghiệp chuyên xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam đã trở thành công ty con do Tập đoàn Nhật Bản sỡ hữu 100%

Tập đoàn Sharp vừa thông báo công ty con Sharp Energy Solutions Corporation đã hoàn tất mua lại toàn bộ cổ phần do Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật NSN nắm giữ tại Công ty CP Giải pháp Năng lượng Sharp NSN.

Giao dịch hoàn tất ngày 30/6/2026, qua đó Sharp nắm 100% vốn tại doanh nghiệp này. Giá trị thương vụ không được công bố.

Trước đó, ngày 28/5, doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Sharp Việt Nam, tên tiếng Anh là Sharp Energy Solution Vietnam Company Limited, viết tắt SESV.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, SESV có mã số thuế 0108643510, bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2019, đặt trụ sở tại Hà Nội và do ông Shiraka Hideaki làm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp tiền thân là liên doanh giữa Sharp Energy Solutions Corporation và Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật NSN. Trong khi Sharp phụ trách mảng giải pháp năng lượng, NSN là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, công trình dân dụng và tư vấn thiết kế.

Từ khi đi vào hoạt động, SESV cung cấp dịch vụ EPC cho các dự án điện mặt trời, bao gồm thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công. Công ty đồng thời thực hiện hoạt động vận hành, bảo dưỡng các hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam.

Sharp cho biết việc sở hữu toàn bộ doanh nghiệp sẽ giúp tập đoàn đẩy nhanh quá trình ra quyết định và tổ chức hoạt động theo hướng tích hợp hơn tại thị trường Việt Nam.

Thông qua SESV, tập đoàn Nhật Bản dự kiến mở rộng sang các hệ thống điện mặt trời mái nhà cho nhà máy và cơ sở thương mại. Sharp cũng muốn phát triển các dự án điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, hay BESS.

Động thái diễn ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam tiếp tục tăng, đặc biệt tại các nhà máy có nhu cầu giảm chi phí điện và đáp ứng các tiêu chuẩn về phát thải carbon.

Sharp là tập đoàn điện tử của Nhật Bản có lịch sử hơn 110 năm. Ngoài các sản phẩm điện tử tiêu dùng, tập đoàn hiện phát triển mảng giải pháp năng lượng, gồm kinh doanh hệ thống điện mặt trời và thi công các công trình điện.

Năm 2016, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn, Đài Loan) ﻿đã chính thức mua lại 66% cổ phần của Sharp với mức giá chỉ 3,5 tỷ USD thay vì 6,2 tỷ USD như dự kiến ban đầu. Khi đó, thị trường đã đánh giá đây là mức giá "rẻ mạt" cho hãng công nghệ có bề dày lịch sử.

Sau thương vụ, Sharp trở thành một công ty con của Foxconn. Foxconn được quyền kiểm soát chiến lược, quản lý cao cấp, tiếp cận các công nghệ, sử dụng nhà máy và tích hợp Sharp vào hệ sinh thái sản xuất của mình.﻿