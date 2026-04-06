Tạp chí quốc tế công bố "kho báu sống" ở dãy Trường Sơn: Chỉ Việt Nam có

Sau quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích công phu, các nhà khoa học đã xác định một loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang thuộc dãy Trường Sơn, với tên khoa học Scincella vuquangensis, tên thường gọi là thằn lằn cổ Vũ Quang.

Loài này thuộc nhóm bò sát và đã được mô tả, công bố chính thức trên Tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa.

Phát hiện này, không chỉ bổ sung vào danh mục đa dạng sinh học của Việt Nam, phát hiện này còn cho thấy những cánh rừng nơi đây vẫn đang ẩn chứa nhiều bí mật khoa học chưa được khám phá.

Mẫu vật của loài được thu thập ngay trong khu vực rừng tự nhiên của Vườn Quốc gia Vũ Quang – nơi được đánh giá có hệ sinh thái đặc hữu và còn tương đối nguyên vẹn.

Đáng chú ý, đây là loài bò sát – lưỡng cư thứ hai được công bố tại khu vực này chỉ trong những tháng đầu năm 2026, cho thấy tốc độ "lộ diện" các loài mới tại đây đang gia tăng.

Thằn lằn Vũ Quang.