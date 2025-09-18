Cẩm Thanh, Đà Nẵng: Viên Ngọc Làng Quê Lọt Top 50 Đẹp Nhất Thế Giới

Nép mình giữa những rặng dừa nước xanh mướt và những con sông hiền hòa, làng Cẩm Thanh, thuộc Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã vinh dự lọt vào danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới do Tạp chí Forbes công bố. Với vẻ đẹp mộc mạc, bình dị nhưng đầy sức sống, Cẩm Thanh không chỉ là một điểm đến du lịch sinh thái mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và lịch sử độc đáo của Việt Nam.

Trong danh sách, 5 ngôi làng đẹp nhất thế giới được vinh danh lần lượt là Làng cổ Bibury (Anh), Hallstatt (Áo), Reine (Na Uy), Giethoorn (Hà Lan), Gásadalur (quần đảo Faroe)... Làng Cẩm Thanh được xếp hạng 20, với vẻ đẹp thanh bình của những chiếc thuyền thúng tre xoay tròn trong rừng dừa Bảy Mẫu, người chèo thả lưới dưới bóng lá dừa đong đưa.

Hồn quê giữa rừng dừa Bảy Mẫu

Cẩm Thanh được ví như một bức tranh đồng quê sống động, nơi những chiếc thuyền thúng tre lướt nhẹ trên dòng sông Thu Bồn, len lỏi qua hệ thống rừng dừa nước Bảy Mẫu – một khu rừng ngập mặn độc đáo có từ thế kỷ 18. Những tán dừa xanh mát, đung đưa trong gió, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, khiến du khách như lạc vào một thế giới hoàn toàn tách biệt với sự xô bồ của đô thị. Ngồi trên thuyền thúng, dưới sự hướng dẫn của những người lái đò lành nghề, bạn sẽ được nghe kể về lịch sử vùng đất từng là căn cứ cách mạng trong thời kỳ chiến tranh, đồng thời chiêm ngưỡng hệ sinh thái đa dạng với những đàn diệc bay lượn và cá bơi lội dưới làn nước trong veo.

Rừng dừa Cẩm Thanh (rừng dừa Bảy Mẫu) cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3 km về phía đông nam. Với vùng đầm lầy ven sông, nhiều luồng lạch có dừa nước phát triển rậm rạp, nơi đây được ví như "Nam Bộ trong lòng phố Hội"

Tháng 9/2009, rừng dừa Bảy Mẫu được công nhận là điểm du lịch để định hướng và tập trung đầu tư, phát triển du lịch dịch vụ, nền tảng vừa là khu di tích lịch sử văn hóa, vừa là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Từ đó rừng dừa trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch địa phương.

Không chỉ có thuyền thúng, Cẩm Thanh còn mang đến trải nghiệm chèo kayak độc đáo. Khi bình minh buông xuống hoặc hoàng hôn nhuộm vàng dòng sông, chèo kayak giữa khung cảnh sông nước thơ mộng, với những chiếc thuyền gỗ đơn sơ và những lồng nuôi cá bập bềnh, là một cách tuyệt vời để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của làng quê.

Cẩm Thanh không chỉ làm say lòng du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi những món ăn đậm chất thôn quê. Từ những quán ăn ven đường với bún chả cá, mì Quảng, bánh mì nóng hổi, đến những bữa cơm gia đình với gỏi cuốn, tôm sốt me, gà sả ớt và rau muống xào, mọi thứ đều mang hương vị mộc mạc nhưng khó quên.

Ngôi làng đậm chất văn hóa, lịch sử

Cẩm Thanh không chỉ là một ngôi làng đẹp về cảnh sắc mà còn giàu giá trị văn hóa và lịch sử. Những con hẻm nhỏ dẫn lối qua các xưởng nghề thủ công, nơi người dân vẫn giữ gìn các nghề truyền thống như dệt lưới, làm thuyền thúng, và chế tác đồ dùng từ dừa. Những ngôi đền, chùa cổ kính nép mình bên đường, cùng những ngôi mộ cổ nằm giữa cánh đồng lúa, kể câu chuyện về cuộc sống của các gia đình nông dân, thậm chí cả những thương nhân Nhật Bản từng sinh sống tại Hội An.

Cẩm Thanh mang đến nhiều lựa chọn lưu trú độc đáo, từ những homestay nép mình bên đồng lúa đến các biệt thự sang trọng, được thiết kế theo mô hình du lịch bền vững với không gian tinh tế, hòa quyện cùng thiên nhiên. Nhiều nơi còn cung cấp xe đạp miễn phí để du khách tự do khám phá những cánh đồng xanh mướt, ao tôm, hay hồ sen thơm ngát.

Những hoạt động như đạp xe qua đồng ruộng vào buổi sáng sớm, tham gia lớp học làm đồ thủ công từ tre, hay đơn giản là thả mình trong không khí làng quê với mùi mực nướng và mít ngọt, đều mang đến cảm giác thư thái và gần gũi khi du khách thích thú khi khám phá Cẩm Thanh

Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, văn hóa, và lối sống bền vững đã khiến Cẩm Thanh trở thành một điểm đến không thể bỏ qua. Không chỉ là nơi để tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên, Cẩm Thanh còn là một hành trình khám phá văn hóa địa phương, nơi du khách có thể hòa mình vào nhịp sống nông thôn đích thực. Từ những chuyến thuyền thúng đầy thú vị, những bữa ăn đậm đà hương vị quê nhà, đến những câu chuyện lịch sử được kể qua từng con hẻm, Cẩm Thanh là minh chứng sống động cho vẻ đẹp vĩnh cửu của làng quê Việt Nam.

Hãy lên kế hoạch ghé thăm Cẩm Thanh, nơi bạn sẽ tìm thấy một góc nhỏ của thiên đường giữa lòng Quảng Nam, và tự mình cảm nhận lý do vì sao ngôi làng này được vinh danh là một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới.

