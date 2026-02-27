Tập 2 show tâm linh chấn động Hàn Quốc bị yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức: Đại diện ê-kíp công khai xin lỗi

Những diễn biến trong chương trình truyền hình thực tế về tâm linh của Hàn Quốc Battle of Fates (Đại chiến vận mệnh) đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Ngoài những lời khen ngợi về nội dung hay các nhân vật xuất hiện trong show thì mới đây chương trình này lại đang vấp phải làn sóng tranh cãi, trái chiều. Buộc NSX phải lên tiếng xin lỗi.

Battle of Fates - đang là show tâm linh viral ở trong và ngoài nước.

Tranh cãi bắt đầu ở tập 2 của chương trình, khi có nhiệm vụ mang tên “Đoán nguyên nhân cái chết”. Chương trình đưa ra “đề bài” bao gồm ảnh, giờ sinh và giờ mất của ba người, trong đó có một người là lính cứu hỏa, yêu cầu những người tham gia đoán nguyên nhân qua đời.

Một trường hợp được đưa vào chương trình một người lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong một vụ cháy năm 2001, ở Seoul. Trong chương trình, một số người tham gia đã suy đoán nguyên nhân tử vong; gương mặt và ngày sinh của người đã khuất được công khai. Sau khi phát sóng, phân đoạn này bị nhiều khán giả chỉ trích là thiếu tôn trọng người đã khuất.

Chương trình chiếu hình ảnh người lính cứu hỏa đã mất, đưa ra đề bài suy đoán về nguyên nhân cái chết.

Chưa dừng lại ở đó, một phân đoạn khác liên quan đến một cố cảnh sát - người tử vong năm 2004 trong lúc khống chế nghi phạm, cũng làm dấy lên làn sóng phản đối. Trong nhiệm vụ này, một thầy cúng đã sử dụng từ lóng mang tính phản cảm để mô tả hành vi, và người dẫn chương trình Jun Hyun Moo đã lặp lại từ ngữ đó khi điều phối nội dung, khiến chỉ trích càng gia tăng.

Hội đồng Công chức Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã yêu cầu đài phát sóng công khai xin lỗi, gửi lời xin lỗi chính thức tới gia đình các nạn nhân và lực lượng cảnh sát trên toàn quốc, đồng thời gỡ bỏ ngay tập phát sóng gây tranh cãi.

Trước sự việc, netizen đồng loạt lên tiếng chỉ trích, cho rằng chương trình đã “biến sự hy sinh cao cả của những người hùng mặc sắc phục thành đề tài tán gẫu giải trí”, thậm chí không loại trừ khả năng xem xét hành động pháp lý.

Mới đây, phía đội ngũ sản xuất của Battle of Fates, do JTBC sản xuất (một đài truyền hình lớn của Hàn Quốc) và phát sóng độc quyền trên Disney+, đã đưa ra lời xin lỗi chính thức sau tranh cãi về cáo buộc thiếu tôn trọng đối với người đã khuất để làm chất liệu phát sóng.

Cụ thể, phía ê-kíp bày tỏ: “Chúng tôi tưởng niệm những người đã khuất xuất hiện trong ‘Battle of Fates’ và gửi lời chia buồn sâu sắc cùng sự tôn trọng chân thành tới gia quyến của họ".

Phía chương trình gửi lời xin lỗi.

Ê-kíp thừa nhận rằng trong một phân đoạn, khi thầy cúng thực hiện phần luận giải mà không biết danh tính người đã mất, đã xuất hiện những cách diễn đạt và mô tả không phù hợp.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi những người đã mất, gia đình đang chịu tang, đồng nghiệp của họ và tất cả những ai liên quan vì những ngôn từ và hình ảnh không phù hợp xuất hiện trong quá trình nhà ngoại cảm luận giải, khi danh tính người đã khuất chưa được tiết lộ cho người tham gia”, thông cáo nêu rõ.

Theo nhà sản xuất, hiện ê-kíp đang lắng nghe ý kiến từ gia đình các nạn nhân và tìm hướng giải quyết, đồng thời thừa nhận đã không cân nhắc đầy đủ tác động cảm xúc trước khi phát sóng.

Phía chương trình cam kết sẽ thận trọng hơn trong các sản phẩm tương lai và tăng cường quy trình kiểm duyệt nội dung nội bộ.

Gia quyến của người lính cứu hỏa quá cố xuất hiện bày tỏ sự phẫn nộ, cho biết họ không thể chấp nhận việc sự hy sinh của một người đã đánh đổi mạng sống để cứu người khác lại bị khai thác theo cách như vậy. Điều này cũng trái với lời giải thích mang tính tôn vinh sự hy sinh cao cả, chương trình đã sử dụng những biểu đạt mang tính giật gân, làm tổn hại đến danh dự của người đã mất.

Một người tự nhận là cháu trai của người lính cứu hỏa quá cố này đã bày tỏ bức xúc, cho biết: “Đội ngũ sản xuất nói rằng chương trình được thực hiện để tôn vinh sự hy sinh cao cả của chú tôi, nhưng thành thật mà nói, tôi không thấy điều đó chút nào”.

Người xưng là cháu của người lính cứu hỏa cũng khẳng định rằng theo những gì mình biết, gia đình nạn nhân đã đồng ý vì nhóm sản xuất giải thích rằng ảnh và thông tin sẽ được sử dụng “cho một bộ phim tài liệu về các anh hùng và những người yêu nước”. Theo người này, gia đình người lính cứu hỏa chưa từng được thông báo rằng đây là một chương trình truyền hình thực tế về sinh tồn theo chủ đề xem bói. “Nếu biết trước, chúng tôi đã không đồng ý”.

Battle of Fates là chương trình thực tế về tâm linh, với 49 người chơi là shaman (pháp sư), tarot reader (người xem bài tarot)... Họ dùng phương thức "lấy tín hiệu vũ trụ" của mình để vượt qua những thử thách của chương trình. Ngoài việc xác định người chiến thắng dựa trên các suy đoán chính xác, ban giám khảo còn quyết định ai được đi tiếp thông qua phần lập luận thuyết phục.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang gây tranh cãi.

Nguồn: SBS, Allkpop.