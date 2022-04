Sau bao ngày chờ đợi, tập 1 KOC VIETNAM 2022 đã chính thức lên sóng. Tập đầu tiên này khiến khán giả trầm trồ với không gian được đầu tư hết sức chuyên nghiệp, dành cho một sân chơi nhằm tìm kiếm, vinh danh, đào tạo và nâng đỡ những người đam mê mua sắm, yêu thích sáng tạo. Bên cạnh KOC Camp - xưởng sáng tạo nội dung, chương trình còn có phòng Magic Mall - nơi chứa đựng những sản phẩm đề bài chờ các thí sinh chinh phục hay Thinking Box - phòng chờ để thí sinh "ủ mưu" lên kế hoạch cho những thử thách của mình.



Top 18 thí sinh xuất sắc nhất trước khi bước vào chương trình đều được phát một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A53 5G. Đây cũng là người bạn đồng hành hỗ trợ các thí sinh qua các vòng thi để tạo nên nội dung hấp dẫn. Theo luật, ở mỗi vòng thi, các thí sinh sẽ nhận được một sản phẩm bất kỳ. Sau khi đồng hồ đếm ngược, tất cả phải lên ý tưởng làm bài thi và thực hiện video có thời lượng 1-3 phút ngay trong xưởng sản xuất. Điểm số sẽ được tính xét theo 50% số điểm từ ban giám khảo tại hiện trường và 50% kết quả thực tế online.

Vừa chạm mặt host Châu Bùi và mentor Kỳ Duyên, dàn thí sinh "nhận tin dữ" khi ngay trong vòng thi đầu tiên sẽ có đến 3 thí sinh bị loại xét theo điểm số. Thông tin này càng khiến cho các "chiến binh" hết sức lo lắng. Khi được host Châu Bùi hỏi liệu có nghĩ bản thân sẽ nằm trong top 3 "dừng chân" đầu tiên, Chúa Tể Rì Vêu vô cùng tự tin: "Chắc chắn là không, suy nghĩ trong đầu mình duy nhất hiện tại chính là tôi sẽ là người vô địch cuộc thi này". Trong khi đó, Châu Muối lại cho rằng Nam Phương sẽ là thí sinh bị loại vì cảm thấy đối thủ chưa có màu sắc rõ ràng cũng không có cá tính mạnh. Chia sẻ của Châu Muối khiến Nam Phương phải lên tiếng: "Em ghim chị rồi đó chị Châu Muối à".

Tập đầu tiên của KOC VIETNAM 2022 chào đón giám khảo khách mời đầu tiên là An Phương - content creator có tiếng tại Việt Nam. Cô cũng là người đặt ra thử thách tập 1 mang tên "My DNA - Chất riêng của tôi". Theo đó, trong vòng 45 phút, tất cả phải hoàn thành video với sản phẩm thuộc ngành hàng thế mạnh nhưng phải thể hiện được cá tính, chất riêng của mỗi người.

Luật chơi trong tập 1 cũng có nhiều điểm mới lạ khi thứ tự lựa chọn sản phẩm, thi đấu sẽ dựa vào những khối hộp chứa những con số ngẫu nhiên mà các thí sinh đã ngồi trong phòng Thinking Box. Các ngành hàng trong đề bài lần này bao gồm gia dụng, công nghệ, làm đẹp, thực phẩm, điện tử, thời trang.

Ở vòng thi đầu tiên, KOC VIETNAM 2022 sẽ chia top 18 xuất sắc nhất thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 6 thành viên nhưng có khoảng thời gian thi đấu khác nhau. Nếu như nhóm 1 chỉ có 45 phút thì nhóm 2 và 3 được nhiều ưu thế hơn khi lần lượt có đến 50, 55 phút chuẩn bị mọi thứ để quay video. Tất cả phải "chạy đua" với thời gian để cạnh tranh với các đối thủ "nặng ký".

Ở nhóm 1, Chúa Tể Rì Vêu được các giám khảo nhận định là người hết sức tự tin, biết phải làm gì. Tuy nhiên, anh chàng lại "cả gan" đuổi mentor Kỳ Duyên ra khỏi set quay vì cảm thấy áp lực: "Ban giám khảo có thể nào đừng đứng đây được không ạ?". Khi nghe Kỳ Duyên hỏi rằng liệu có phải bạn đang xấu hổ, anh chàng cho biết: "Em không xấu hổ mà em bị áp lực". Thái độ của Chúa Tể Rì Vêu khiến Kỳ Duyên phải bày tỏ nỗi niềm bức xúc với 2 đồng nghiệp: "Không thích bạn lắm, việc mình đứng ở đó và ý bạn đuổi mình đi vì mình đang mang đến áp lực cho bạn ấy. Chị rất muốn chị sẽ đứng ở đấy luôn để xem bạn đối mặt với cái áp lực đấy như thế nào". An Phương cũng đồng tình: "Thật sự với công việc này đâu phải lúc nào mình cũng quay một chỗ, một mình mình đâu, mình phải ra ngoài đường dày mặt mình ra". Châu Muối là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý trong vòng đầu tiên. Cô nàng tâm sự lúc đầu khá đắn đo khi tham gia KOC VIETNAM 2022 vì sẽ lộ chuyện chân bị khuyết tật nhưng sau cùng đã "chốt" quyết định: "Mình thể hiện hết ra luôn, không giấu lại gì hết".

Nhóm 2 có sự xuất hiện của Call Me Duy - YouTuber nổi tiếng đột phá về mảng làm đẹp. Ngoài sở hữu hơn 500 nghìn người theo dõi, Call Me Duy còn có cả cộng đồng tiêu dùng mỹ phẩm có ảnh hưởng nhất nhì ngành làm đẹp và thậm chí cả chiến dịch mỹ phẩm nhận tổng doanh thu 2 ngày đến 1,2 tỷ đồng. Pu Mét 7 và Kiều Thanh là cặp chị em thân thiết góp mặt trong nhóm 2. Thế nhưng đứng trước cuộc đua thời gian, Pu Mét 7 cũng tỏ thái độ khi bị Kiều Thanh làm phiền hết xin bông tẩy trang đến nước tẩy trang. Pu Mét 7 hết sức gay gắt: "Ôi giồi ôi mày không mang gì hết vậy?" hay khi nghe cô em ngỏ ý mượn trang phục đã lập tức lớn giọng: "Chị đang bận, em muốn làm gì cũng được, em cứ lục đi ở trong đấy". Kiều Thanh mất khá nhiều thời gian để chọn set đồ, tone make up phù hợp với bộ trang sức đến từ PNJ. Cô nàng bộc bạch: "Nếu em bị loại khỏi chương trình lần này thì em cũng cảm thấy khá xứng đáng với em".

Pu Mét 7

Sản phẩm Kiều Thanh phải review là bộ trang sức từ PNJ

Khi theo dõi phần thi nhóm 3, An Phương cũng tiết lộ công đoạn mà cô cảm thấy quan trọng nhất chính là làm cho mình có mối tương quan với sản phẩm làm sao để người xem cảm thấy đó là trải nghiệm chân thật, gần gũi. Châu Bùi cũng góp ý kiến: "Vẫn là cho mọi người biết mình là ai nhưng bảo đảm mình là KOC, làm cho khán giả muốn mua sản phẩm".

Sau khi kết thúc vòng thử thách, các giám khảo đã có khoảng thời gian xem lại thành quả của dàn thí sinh và đưa ra nhận xét. Ở nhóm 1, Châu Muối được Kỳ Duyên đánh giá có thế mạnh lớn nhất là chất giọng dễ chịu nhưng lại chưa thể hiện được dấu ấn cá nhân. Ngược lại, Chúa Tể Rì Vêu thể hiện được dấu ấn riêng nhưng chưa thấy rõ sự sáng tạo, về sau càng đuối, sản phẩm video cũng chưa chỉn chu khi nền vẫn có người qua lại. Hoàng Việt quảng cáo đồ ăn nhưng khiến Châu Bùi phải nhận xét: "Không thật sự hấp dẫn, nhìn ở ngoài còn thèm ăn hơn nhìn trên video". Cô Em Mê Mẫu với sản phẩm Bọt Tắm Siêu Mịn Bioré U The Body và clip review Bộ sản phẩm chăm sóc da M.O.I đã giúp Linh Sim được khen ngợi khi có nhiều phân cảnh "bắt trend" như "ét o ét" hay "chọn tụ bài", cách tiếp cận sản phẩm cũng vô cùng tự nhiên. Tui Là Tiểu Hy có tạo hình bí ẩn, thu hút nhưng khi lên video thì điều đó không còn.

Cô Em Mê Mẫu review sản phẩm Bọt Tắm Siêu Mịn Bioré U The Body

Linh Sim review Bộ sản phẩm chăm sóc da M.O.I

Ở nhóm 2, Kiều Thanh với bộ trang sức Style by PNJ nhưng lại gây tiếc nuối vì mặc đồ khá thu hút, make up xinh nhưng không truyền tải được giá trị sản phẩm. Thành phẩm của Tú Nguyên - nữ thí sinh 33 tuổi bị chê là cách làm nội dung khá cũ. Ngọc Tình Review lại chưa hoàn thành xong clip vì không đủ thời gian. Call Me Duy vẫn chưa làm ra "màu" mà Châu Bùi cần. Riêng Pu Mét 7 set son Sgirls lại có video biến hóa đa dạng được các đối thủ vỗ tay khen nức nở.

Ở nhóm 3, I'm Lucia khá may mắn khi là người đầu tiên được lựa chọn sản phẩm tùy theo sở thích nhưng lại chọn sản phẩm chai khử mùi. Cô nàng còn thản nhiên dùng từ ngữ: "Nỗi lo thầm kín hôi nách" khiến mentor Kỳ Duyên cho rằng: "Nếu nói giảm nói tránh thì số điểm sẽ cao hơn". Tuy nhiên, I'm Lucia cũng gặp tình trạng tương tự như Ngọc Tình Review khi chưa hoàn thành xong video. Trong nhóm 3, với đúng sở trường của bản thân, AnhEm TV cùng chiếc điện thoại Samsung Galaxy A53 5G đã khiến ban giám khảo hết lời khen ngợi đây là clip xịn nhất từ đầu chương trình.

Hình ảnh AnhEm TV (Samsung)

Tại "quảng trường trung tâm" của KOC VIETNAM 2022, các thí sinh chia sẻ về lý do chưa hoàn thành xong bài thi. Ngọc Tình Review bày tỏ: "Thời lượng của chương trình hơi gấp còn nội dung em muốn hướng tới hơi lớn so với thời lượng, nên không đủ thời gian để làm 1 video chỉn chu được. Mình vô mảng review cũng gần 1 năm nhưng có những phần thi thế này không hoàn thành được mình phải xem lại bản thân. Mình nghĩ đây là 1 bài học để phát triển theo con đường KOC". I'm Lucia cũng tiết lộ lý do cô nàng chọn sản phẩm lăn khử mùi - thứ khó để làm trong 45 phút chỉ vì nhìn nhầm thành hộp kem dưỡng.

Trước khi công bố điểm số, host Châu Bùi còn tiết lộ luật gây sốc: Mỗi thí sinh sẽ có quyền được bấm 1 nút dislike cho 1 người bất kỳ trong top 18. Mỗi dislike tương đương 1 điểm trừ, quyết định rất nhiều đến điểm tổng cuối cùng.

Khi thấy Ông Giáo Review đạt được 26,5 điểm nhưng bị trừ hết 5 điểm vì có đến 5 dislike, các thí sinh vẫn thoải mái trêu ghẹo nhau. Chứng kiến cảnh tượng này, Kỳ Duyên đã lên tiếng: "Mình thấy có vẻ các bạn cảm thấy khá thoải mái về chuyện dislike như thế này nhỉ? Chuyện này rất căng thẳng, chỉ cần 1 cái dislike thôi có thể mở đường tiễn các bạn về nhà, con đường rất thẳng và bằng phẳng".

Call Me Duy nhận được 22 điểm nhưng bị trừ 2 điểm do 2 dislike từ Lã Mạnh Cường và Ông Giáo Review. Nghe giám khảo thắc mắc về cảm giác khi bị người bạn thân thiết Ông Giáo Review - người đứng cạnh dislike, Call Me Duy chia sẻ: "Không thân lắm, Duy nghĩ mọi người sẽ có chiến lược với những người có cùng lượt tương tác lớn trên social nên mình chơi với nhau 1 cách fairplay (công bằng - PV)".

Châu Muối (24,75 điểm), Tú Nguyên (19,25 điểm), Hoàng Việt (22 điểm), Lã Mạnh Cường (21 điểm), Tú Nguyên (19,25 điểm) sau cùng đều bị trừ thêm 1 điểm vì đều có 1 dislike. Ngọc Tình Review - thí sinh chưa hoàn thiện video chỉ nhận được 20,25 điểm nhưng bị trừ đến 2 điểm vì có 2 dislike.

Các thí sinh không có dislike nào bao gồm Bé Đăng (20 điểm), Pu Mét 7 (23,25 điểm), Mai Tiến Đạt (25,25 điểm), Chúa Tể Rì Vêu (21,75 điểm), Tui Là Tiểu Hy (20,75 điểm), Nam Phương (25,5 điểm), Cô Em Mê Mẫu (24 điểm), Linh Sim (22,75 điểm), Anh Em TV (26 điểm) đứng đầu BXH tuần này.

Đến phiên I'm Lucia, cô nàng nhận được 23,25 điểm nhưng có kha khá lượt dislike. Đây cũng là màn drama nhất tập 1 KOC VIETNAM 2022. Mentor Kỳ Duyên tò mò: "Bạn nào dành cho bạn nào dành cho Lucia dislike có thể thẳng thắn giơ tay được không?". Khán giả hết sức bất ngờ khi có đến 4 thí sinh giơ tay vì đã "tặng" điểm trừ cho I'm Lucia. Pu Mét 7 chia sẻ: "Nói thẳng em không ghét Lucia nhưng em cũng không thích. Vì bé không thật". Kiều Thanh cũng đồng tình: "Không phải ghét nhưng cũng có một chút cảm giác giống Pu". I'm Lucia liền phản bác: "Em thật sự không phải kiểu người dễ ghét người khác hay kiểu cố làm hài lòng tất cả mọi người…". Nghe đến đây, Pu Mét 7 đã ngắt lời đối thủ: "Không nha, cái này chị thẳng thắn chị không ghét em nhung chị cũng không thích". Trong hậu trường, I'm Lucia khẳng định: "Các bạn đừng nghĩ mình hiền hay mình yếu đuối mà thật sự mình đến đây để chiến thắng".

Tưởng chừng Ngọc Tình Review cùng I'm Lucia, Tú Nguyên phải ra về vì đây là 3 thí sinh xếp chót bảng, Lã Mạnh Cường bất ngờ giơ tay xin rút khỏi show với lý do có việc đột xuất nên không thể tiếp tục cuộc thi. Anh chàng quyết định nhường cơ hội cho Ngọc Tình Review. Thế nhưng thí sinh này lại từ chối và tiếp tục trao lại cho I'm Lucia. Lã Mạnh Cường khá bức xúc: “Biết Ngọc Tình nhường Lucia thì mình thi luôn cho rồi”.

Pu Mét 7 tức tối, rơi nước mắt khi thấy Ngọc Tình Review nhường lại cơ hội cho I'm Lucia - thí sinh mà cô trao nút dislike. "Từ lúc chương trình bắt đầu, Tình là người nhắn tin nói chuyện với em. Tình đang xấu hổ về bản thân vì không hoàn thành được bài thi, thứ 2 Tình là người đầu nhảy số rất nhanh nhưng cái thể hiện ra ngoài lại không được nhưng cái em không thích là tại sao mình là đàn ông, những người phụ nữ như em đấu tranh vì đam mê tại sao mình có tuổi trẻ mà mình không trải nghiệm?", Pu Mét 7 chia sẻ với giám khảo. Mentor Kỳ Duyên đã khuyên nhủ nữ thí sinh: "Chị rất hiểu những bức xúc của Pu bây giờ nhưng chị nghĩ Pu cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại vì vấn đề này".

Call Me Duy cực kỳ bức xúc khi thấy các thí sinh thi nhau đòi rút khỏi show: "Duy cảm giác khá bực bội các bạn bỏ thi. Tất cả thí sinh đi thi mọi người đều rất quyết tâm và đầu tư rất nhiều, bỏ thi nữa thì sự đi thi, đầu tư của tụi mình vô đây các bạn muốn nghỉ là nghỉ vậy thì quá không tôn trọng".

Ai là người bước tiếp vào vòng trong? Ai là người sẽ dừng lại hành trình và quay trở về nhà. Hãy đón xem tập 2 của chương trình sẽ lên sóng vào lúc 20h30 ngày 10/4/2022 để có câu trả lời.

