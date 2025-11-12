Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Tào Tháo đánh giá ai là võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc dù người đó thuộc phe đối địch?

A Triệu Vân – nhất kỵ đương thiên Thục Hán B Quan Vũ – Vân Trường ngũ hổ tướng C Trương Phi – dũng mãnh Nhạn Môn Quan D Mã Siêu – Tây Lương cẩm mã siêu

Đáp án đúng là: B. Quan Vũ – Vân Trường ngũ hổ tướng

Tào Tháo, dù là đối thủ chính trị, vẫn công nhận Quan Vũ vượt trội về võ nghệ, dũng khí và phẩm chất. Ông từng tha chết Trương Liêu vì Quan Vũ cầu xin (198), chấp nhận “ước pháp tam chương” khi Quan Vũ đầu hàng (200), và không cấp giấy qua ải để giữ chân. Sau trận Phàn Thành 219, Quan Vũ dùng mưa lũ đánh tan 7 đạo quân Ngụy, khiến Tào Tháo hoảng loạn tính dời đô – chứng tỏ ông coi Quan Vũ là mãnh tướng số một Tam Quốc.