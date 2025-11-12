HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tào Tháo một lòng ngưỡng mộ và cho rằng đây mới là võ tướng mạnh nhất Tam Quốc

Nguyệt Phạm |

Đó là võ tướng nào?

Quizz Tào Tháo một lòng ngưỡng mộ và cho rằng đây mới là võ tướng mạnh nhất Tam Quốc – 3 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Tào Tháo đánh giá ai là võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc dù người đó thuộc phe đối địch?

Đáp án đúng là: B. Quan Vũ – Vân Trường ngũ hổ tướng

Tào Tháo, dù là đối thủ chính trị, vẫn công nhận Quan Vũ vượt trội về võ nghệ, dũng khí và phẩm chất. Ông từng tha chết Trương Liêu vì Quan Vũ cầu xin (198), chấp nhận “ước pháp tam chương” khi Quan Vũ đầu hàng (200), và không cấp giấy qua ải để giữ chân. Sau trận Phàn Thành 219, Quan Vũ dùng mưa lũ đánh tan 7 đạo quân Ngụy, khiến Tào Tháo hoảng loạn tính dời đô – chứng tỏ ông coi Quan Vũ là mãnh tướng số một Tam Quốc.

Tào Tháo một lòng ngưỡng mộ và cho rằng đây mới là võ tướng mạnh nhất Tam Quốc- Ảnh 1.

Tào Tháo. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Sự kiện nào thể hiện Tào Tháo ngưỡng mộ Quan Vũ đến mức tha mạng cho tướng tài khác?

Đáp án đúng là: A. Tha chết Trương Liêu vì Quan Vũ cầu xin

Năm 198, sau trận Hạ Bì, Tào Tháo bắt Trương Liêu và định xử tử. Quan Vũ – vốn kiêu ngạo – bất ngờ lên tiếng cầu xin. Nể trọng phẩm cách và tài năng Quan Vũ, Tào Tháo tha mạng, dẫn đến Trương Liêu quy thuận và lập công lớn cho Ngụy. Hành động này phản ánh sự tôn kính sâu sắc của Tào Tháo đối với Quan Vũ, vượt qua lợi ích chiến thuật thông thường.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Trận chiến nào khiến Tào Tháo hoảng sợ, tính dời đô vì sức mạnh của Quan Vũ?

Đáp án đúng là: C. Phàn Thành thủy chiến tan 7 quân

Năm 219, Quan Vũ lợi dụng mưa lũ đánh úp Phàn Thành, tiêu diệt 7 đạo quân Ngụy, bắt Vu Cấm, chém Bàng Đức. Tin tức lan đến Hứa Xương, Tào Tháo hoảng loạn, triệu tập quần thần bàn dời đô, đưa Hán Hiến Đế rời kinh đô để tránh Quan Vũ tiến đánh. Sự kiện này khẳng định Quan Vũ là mối đe dọa lớn nhất trong mắt Tào Tháo, vượt xa các mãnh tướng khác.

