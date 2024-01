Táo Quân năm nay sẽ gây sốc

Buổi ghi hình đầu tiên của Táo Quân 2024 diễn ra tối 27/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thị trường vé xem Táo Quân năm nay khá nhộn nhịp, rất đông khán giả có mặt ở buổi ghi hình đầu tiên để ủng hộ các nghệ sĩ.

Táo Quân 2024 có nhiều yếu tố bất ngờ. Một số khán giả tiết lộ, dàn diễn viên gây sốc hơn cả. Sự vắng mặt của NSƯT Xuân Bắc và NSND Công Lý được khán giả T.T.L (56 tuổi, Hà Nội) bật mí với Tiền Phong .

Trên trang cá nhân của nghệ sĩ Xuân Bắc, khán giả bình luận: "Nay đi xem Táo mà không có chú, buồn quá", "Thế là năm nay kịch bản cho dàn diễn viên trẻ đóng rồi, hương vị ngày Tết đã phai dần theo thế hệ cũ".

Đáp lại người hâm mộ, NSƯT Xuân Bắc nhắn nhủ: "Hôm nay chú định ra với ê-kíp nhưng lại phải diễn ở Nhà hát. Các bạn làm tốt mà". Câu trả lời của Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam ngầm khẳng định anh vắng mặt ở Táo Quân năm nay.

Các nghệ sĩ Chí Trung , Vân Dung, Quang Thắng, Tự Long cũng được cho là không xuất hiện ở buổi ghi hình tối 27/1 . Trước ngày bấm máy, nhiều nguồn tin khẳng định diễn viên Thanh Hương, NSƯT Thái Sơn, diễn viên Bá Anh tham gia buổi chầu.

Nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, diễn viên Mạnh Dũng, diễn viên Dương Anh Đức cũng chia sẻ hình ảnh xác nhận tham gia Táo Quân 2024.

Hai diễn viên Bá Anh, Lưu Huyền Trang chia sẻ ảnh hậu trường.

Tối 27/1, nghệ sĩ Bá Anh chia sẻ hình ảnh hậu trường tập luyện cùng diễn viên Lưu Huyền Trang. Trong khi đó, nữ diễn viên Thương ngày nắng về cũng đăng ảnh ở Đài truyền hình Việt Nam và úp mở cô " cháy máy" điện thoại vì những cuộc gọi của người quen.

"Năm nay Ngọc Hoàng thay vì ngồi báo báo cáo như mọi năm nay sẽ vi hành cùng các Táo xuống hạ giới. Bài hát bộ phim Cảnh sát hình sự nổi tiếng một thời của VFC cũng được đưa vào kịch bản", khán giả Cao Hoàng tiết lộ trên Facebook.

Diễn viên Việt Bắc xác nhận đóng Táo Quân 2024.

Năm nay, số lượng Táo nữ cũng tăng đáng kể so với mọi năm. Hình ảnh hậu trường do dàn Táo quen thuộc trước đó dường như là chiêu đánh lạc hướng người hâm mộ. Nhà đài gần như không hé lộ bất cứ hình ảnh hậu trường chính thức nào của Táo Quân 2024 . Điều này khác biệt so với các năm trước.