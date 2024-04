Tank 300 sẽ bán ở Việt Nam trong năm nay

Tank 300 là sản phẩm của Tập đoàn Ô tô Trường Thành (Great Wall Motor - GWM) - công ty mẹ của thương hiệu Haval - đến từ Trung Quốc. Dòng xe này đang thu hút nhiều sự quan tâm vì có thiết kế mang đậm phong cách việt dã kiểu Land Rover hay Jeep.

Ông Nguyễn Văn Dũng - tổng giám đốc Haval Việt Nam - trong cuộc phỏng vấn ngày 10/2/2024 có tiết lộ hãng sẽ ra mắt hai mẫu xe mới ở Việt Nam trong năm nay, trong đó có Tank 300. Theo kế hoạch, vào tháng 11/2023, Tank 300 sẽ chính thức ra mắt Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tương tự Haval H6. Giá dự kiến của Tank 300 khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngày 22/4/2024 vừa qua, hãng Great Wall Motor (GWM) cũng đã tung ra phiên bản mới cao cấp hơn của dòng SUV hạng trung này.

Nếu có mặt tại Việt Nam, Tank 300 sẽ nằm cùng phân khúc với các mẫu SUV hạng trung như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport hay Toyota Fortuner. Và trang bị động cơ hybrid sẽ là một trong những yếu tố giúp Tank 300 thu hẹp khoảng cách với các đối thủ được coi là "trên cơ" này.

Tank 300 được chốt lịch ra mắt Việt Nam, chuẩn bị cạnh tranh Ford Everest, Toyota Fortuner. Ảnh: GWM

Đối thủ của Ford Everest – Toyota Fortuner

Đối thủ của Tank 300 có thể kể đến như Ford Everest – Toyota Fortuner là 2 dòng xe rất được khách hàng Việt yêu thích hiện nay.

Giá bán cạnh tranh

Ford Everest hiện tại có giá dao động tử 1 tỷ 099 triệu - 1 tỷ 545 triệu đồng. Toyota Fortuner có giá bán tương ứng là 1 tỷ 055 triệu - 1 tỷ 350 triệu đồng. Giá dự kiến của Tank 300 khi về Việt Nam sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng. Với lợi thế về công nghệ hybrid và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, mẫu SUV của GWM dự kiến có mức giá tương đương với bản tiêu chuẩn của các đối thủ sừng sỏ nói trên. Đây cũng có thể coi là một lợi thế giúp Tank 300 ghi điểm trong mắt người dùng.

Ngoại hình đẹp không kém Mercedes G63

Về ngoại hình, Tank 300 được gọi là "G63 giá rẻ của Trung Quốc". Để so sánh, trong khi, giá của Tank 300 ở thị trường nội địa là chỉ vào khoảng gần 700 triệu đồng thì mẫu SUV off-road nổi tiếng Mercedes-Benz G63 tại Trung Quốc có mức giá lên tới 1,531 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,21 tỷ đồng), gấp khoảng 8 lần giá của Tank 300.

Về ngôn ngữ thiết kế, trong khi các đối thủ là Ford Everest mang đậm phong cách "Mỹ" mạnh mẽ với các đường nét khỏe khoắn, hiện đại, Toyota Fortuner lại chọn phong cách lịch lãm, sang trọng và cuốn hút thì GWM Tank 300 được hãng định hình là mẫu SUV địa hình mang "phong cách hầm hố". Điểm nổi bật của mẫu xe này chính là ngoại hình mang phong cách SUV off-road, khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ hiện có trên thị trường.

Ảnh: GWM

GWM Tank 300 có chiều dài 4.760mm, chiều rộng 1.930mm và chiều cao 1.903mm. Chiều dài cơ sở 2.750mm. Hướng đến off-road, xe sở hữu khoảng sáng gầm 225mm và khả năng lội nước 700mm.

Trong khi, Ford Everest 2023 có kích thước tổng thể là 4.914 x 1.923 x 1.842 mm, chiều dài cơ cở 2.900 mm, khoảng sáng gầm cao 200 mm. Fortuner có kích thước 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, chiều dài cơ sở 2745 mm, khoảng sáng gầm cao 200 mm.

Có thể thấy rằng, các thông số của GWM Tank 300 không hề kém cạnh Fortuner. Tuy Ford Everest có kích thước lớn hơn, nhất là về trục cơ sở nhưng GWM Tank 300 lại có khoảng sáng gầm cao vượt trội. Nhờ khoảng sáng gầm xe lên tới 225 mm nên Tank 300 có khả năng vận hành linh hoạt trên mọi loại địa hình khác nhau.

So sánh kích thước của GWM Tank 300, Ford Everest và Toyota Fortuner

Nội thất trang bị vượt trội so với đối thủ cùng tầm giá

Khoang nội thất của GWM Tank 300 mang lại cảm giác sang trọng, đẳng cấp do ảnh hưởng phong cách thiết kế của Mercedes-AMG G 63. Xe tích hợp màn hình trung tâm, màn hình đồng hồ lái 12,3 inch, hệ thống âm thanh 8 loa Infinity kết hợp 1 loa siêu trầm.

Bảng điều khiển xe được làm từ nhựa có vân và giả da sang trọng, trong khi hệ thống điều hòa được thiết kế giống hệt như cửa gió của máy bay. Khu vực điều khiển trung tâm cũng được trang bị cần số thiết kế như cần gạt của máy bay. Chính giữa bảng táp lô có đồng hồ kim giống các mẫu xe sang.

Ảnh: GWM

Nội thất bọc da kết hợp giữa da Nappa và da nhân tạo. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và 4 hướng đệm lưng, chức năng nhớ vị trí và tự động lùi ghế. Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế trước có tính năng làm mát, riêng ghế lái có massage.



Những trang bị nổi bật khác có lẫy chuyển số sau vô lăng, phanh tay điện tử, giữa phanh tự động, đèn trang trí nội thất, sạc không dây, tính năng lọc không khí và bụi mịn hay cổng sạc 220V.

Thêm vào đó là camera 360 độ với tính năng khung gầm trong suốt, cho phép quan sát cả bên dưới nắp ca-pô, và hệ thống kiểm soát toàn địa hình mới.

Ảnh: GWM

So sánh với các đối thủ khác, nếu khoang lái của Ford Everest có thiết kế hiện đại, tinh giản như bảng taplo và ốp cửa có nhiều chi tiết bọc da, ốp vân gỗ kết hợp mạ bạc sang trọng và được trang bị màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 12 inch (nhỏ hơn Tank 300 với 12.3 inch), trang bị âm thanh có 8 loa trên tất cả các phiên bản, khoang lái của Toyota Fortuner giữ được nét đơn giản và thực dụng với việc sử dụng các chất liệu như da, nhựa mềm, ốp gỗ và chi tiết trang trí mạ bạc, phiên bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình kích thước 7 inch, cùng dàn âm thanh 6 loa thì các trang bị trên Tank 300 được đánh giá là tinh tế, sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn.

Động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu

So với các đối thủ như Ford Everest và Toyota Fortuner, điểm nhấn của Tank 300 là hệ truyền động hybrid mạnh mẽ và tiết kiệm xăng.

Ford Everest có 2 tùy chọn động cơ/hộp số, bao gồm động cơ Diesel Single Turbo 2.0L và động cơ Diesel Bi-Turbo 2.0L. Sức mạnh trên bản Titanium+ là công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hộp số Selectshift 10 cấp. Các phiên bản còn lại là 170 mã lực và 405 Nm, hộp số 6 cấp.

Toyota Fortuner hiện được giới thiệu với 7 phiên bản cho 3 tùy chọn động cơ, trong đó xe Fortuner máy dầu 2024 sử dụng động cơ Turbo Diesel 2.8L lớn hơn sản sinh công suất cực đại 201 mã lực, momen xoắn 500Nm.

Động cơ hybrid của Tank 300 bao gồm máy xăng tăng áp 2.0L sản sinh công suất 244 mã lực và mô men xoắn 380Nm cùng mô tơ điện với 106 mã lực và 268Nm mô men xoắn. Xe sở hữu hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD.

Ở mẫu SUV Tank 300 phiên bản mạnh nhất Hi4-T tập trung vào sức mạnh động cơ, với máy xăng tăng áp 2.0L kết hợp mô tơ điện cho tổng công suất lên tới 408 mã lực, mô men xoắn 750 Nm. Hộp số đi kèm là loại 9 cấp. Bản này có dẫn động 4 bánh và có hệ thống khóa vi sai.

So sánh động cơ của GWM Tank 300, Ford Everest và Toyota Fortuner

Xe sử dụng pin lithium-ion. Theo công bố của nhà sản xuất, khi chỉ sử dụng điện và pin đầy, xe có thể đi được khoảng 105km. Pin này có thể sạc được.

Trong khi đó, nếu đổ đầy xăng, tầm vận hành của xe là khoảng 860km.

Hãng công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 2,06 lít/100km.

Trong khi, Ford Everest tiêu tốn nhiên liệu khoảng 8,2l/100 km cho động cơ 2.0L Turbo đơn, 8,43l/100 km cho động cơ 2.0L Biturbo. Toyota Fortuner máy dầu nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng theo công bố của hãng cũng tiêu hao khoảng 6 - 8L trên 100 km di chuyển. Rõ ràng, mức tiêu thụ của Tank 300 là cực kỳ ấn tượng. Đây cũng là điểm vượt trội bậc nhất của mẫu SUV này so với các đối thủ khác trên thị trường.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của GWM Tank 300, Ford Everest và Toyota Fortuner

Tank 300 có nhiều tính năng, trang bị hỗ trợ off-road như hỗ trợ quay đầu xe trong không gian hẹp, ga tự động trên địa hình xấu, hiển thị hình ảnh dưới gầm xe, khóa vi sai điện tử (cầu trước và cầu sau) và 4 chế độ lái off-road (Tuyết, Bùn, Cát và 4 cầu chậm). Ba chế độ lái gồm Tiết kiệm, Bình thường và Thể thao.

Dù là một sản phẩm của thương hiệu xe hơi Trung Quốc, GWM Tank 300 vẫn nổi bật với khả năng vận hành mạnh mẽ và đặc biệt phù hợp với điều kiện địa hình tại Việt Nam, khiến nó trở thành một lựa chọn không thể bỏ qua cho những người yêu xe và muốn khám phá.

Ảnh: GWM

An toàn không hề thua kém

Ford Everest 2023 cung cấp nhiều tính năng an toàn bổ sung như hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ đỗ xe tự động và gói an toàn chủ động trong khi Toyota Fortuner 2023 có gói an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense. Hai đối thủ của Tank 300 đều có những tính năng an toàn tiêu chuẩn như túi khí và hỗ trợ phanh ABS, cùng các tính năng cao cấp như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường và điều khiển hành trình chủ động.

Về công nghệ an toàn, GWM Tank 300 không hề kém cạnh các đối thủ nói trên với trang bị 6 túi khí, camera toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe thông minh, hỗ trợ lùi tự động, ga tự động thông minh, hỗ trợ vào cua thông minh, phanh khẩn cấp trước sau, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo áp suất lốp, đọc biển báo...