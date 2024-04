Dù đã ngừng sản xuất nhưng VinFast Fadil vẫn là cái tên được săn lùng trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Nhìn chung VinFast Fadil được đánh giá là mẫu xe có thiết kế đẹp và chất lượng. Thậm chí, xe còn sở hữu loạt công nghệ an toàn và động cơ mạnh mẽ hơn nhiều mẫu ô tô hạng A đang mở bán mới trên thị trường hiện nay.

Chính vì những ưu điểm này, VinFast Fadil luôn là cái tên được nhiều người tiêu dùng Việt Nam yêu thích trong phân khúc xe hạng A. Giá xe cũ của dòng này trên thị trường hiện nay cũng không ngừng tăng cao, thậm chí Fadil còn được săn đón hơn các đối thủ như Hyundai Grand i10 hay KIA Morning.

Ghi nhận trên các trang giao dịch mua bán ô tô cũ, phần lớn các mẫu xe đời 2021 (lăn bánh được khoảng 3 năm) đều có mức giá chào bán khoảng 330-350 triệu đồng.

Ảnh: Kênh thông tin và giao dịch về ô tô cập nhật ngày 24/4/2024

Đáng chú ý, thời điểm năm ngoái, giá của mẫu xe này chỉ dao động ở mức dưới 300 triệu. Rõ ràng, sau 1 năm, lẽ ra giá xe cũ sẽ càng giảm nhưng mẫu xe này lại có dấu hiệu tăng giá. Sự chênh lệch giá này phản ánh nhu cầu từ phía người mua đang tăng cao.

Giá xe vinFast Fadil cũ năm 2023 chỉ dao động khoảng 200 triệu. Ảnh: Thời báo Văn học nghệ thuật

Dù giá bán có tăng nhưng khấu hao của Fadil vẫn được xem là thấp so với mặt bằng chung trên thị trường. Tại thời điểm 2021, giá xe VinFast Fadil mới được niêm yết với bản tiêu chuẩn là 425 triệu đồng.

Sau ba năm sử dụng, mẫu xe này chỉ mất khoảng hơn 100 triệu đồng, tương đương với việc khấu hao hơn 30 triệu đồng mỗi năm.

Đây là mức khấu hao thấp cho một chiếc xe trong phân khúc hạng A, có thể thấy được độ giữ giá bền vững của VinFast Fadil so với các đối thủ.

VinFast Fadil cũ có ưu điểm gì so với các đối thủ?

Một trong những "mẫu xe quốc dân" bán chạy nhất phân khúc

Kể từ ngày ra mắt đến nay, VinFast Fadil luôn là cái tên nổi bật trong phân khúc hạng A, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu VinFast trên thị trường ô tô Việt Nam.

Đáng chú ý, doanh số 24.128 xe đã giúp VinFast Fadil không chỉ dẫn đầu phân khúc xe đô thị hạng A mà còn trở thành mẫu xe ô tô bán chạy nhất năm 2021 tại Việt Nam. Sự thành công của VinFast đã chính thức đánh sập đế chế Vios tại thị trường Việt Nam kéo dài suốt nhiều năm liền.

Vận hành mạnh nhất phân khúc

VinFast Fadil là mẫu xe duy nhất phân khúc sử dụng động cơ 1.4L (tương đương với nhiều xe hạng B). Trong khi các mẫu xe cùng phân khúc đa phần chỉ dùng động cơ 1.0L – 1.25L. Cụ thể, động cơ Fadil là loại động cơ xăng 1.4L, 4 xy lanh thẳng hàng cho công suất cực đại 98 mã lực và mô men xoắn 128 Nm. Đi kèm theo đó là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.



Đây được xem là điểm cộng lớn nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Fadil với các đối thủ cùng phân khúc. VinFast Fadil được trang bị khối động cơ có dung tích lớn hơn, nhờ đó sức mạnh mang đến cũng vượt trội hơn, giúp xe tăng tốc nhanh hơn, mượt mà hơn.

Đi kèm theo đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu mặc dù có khối động cơ mạnh hơn các đối thủ. Trong đó, mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp chỉ 5.85 lít/100km, còn đường đô thị ở mức 7.11 lít/100km.

Trang bị an toàn hiện đại

Về mặt an toàn, VinFast trang bị cho Fadil với các công nghệ hiện đại như hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hỗ trợ chống lật (ROM), kiểm soát lực kéo, cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, ESC, và hệ thống cảnh báo an toàn cho người dùng.

Chế độ bảo hành nổi trội

Một trong những ưu điểm nổi trội của VinFast Fadil 2019 so với các dòng xe cũ chính là thời gian bảo hành chính hãng vẫn còn rất dài. Bởi, dù ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong nhưng VinFast đã tuyên bố nâng bảo hành lên 10 năm, nhằm mang lại sự yên tâm cho người dùng. Đây là điều gần như không mẫu xe cũ nào trên thị trường có được.

Ảnh: VinFast

Một số hạn chế cần lưu ý

Mặc dù vậy, xe cũng tồn tại một số hạn chế nhất định.

Đầu tiên chính là chiều dài cơ sở ngắn hơn so với các đối thủ như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Điều này khiến không gian khoang hành khách của xe bị hạn chế hơn.

Bên cạnh đó, gương chiếu hậu của xe liền với trụ A và có kích thước lớn đã làm giảm đáng kể tầm nhìn hai bên sườn xe, điều này có thể gây khó khăn cho người lái, đặc biệt là khi gặp góc khuất.

Một nhược điểm nữa của Fadil là vô lăng chưa được tích hợp nhiều tiện ích. Trong khi hầu hết các dòng xe cùng phân khúc đã có vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm lượng, cuộc gọi,... thì trên Fadil, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn, vô lăng gần như không có các phím chức năng, chỉ có nút bấm còi và đánh lái.

Như vậy, có thể tuỳ thuộc vào nhu cầu, mục đích dùng và khả năng tài chính mà người dùng có thể cân nhắc chọn mua VinFast Fadil cũ để trải nghiệm hay không.