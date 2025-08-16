Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Nga chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào ba khu vực trọng điểm trong những tháng tới, đặc biệt là ở vùng Zaporozhye, khi quân Nga đã tăng viện binh lực tương đương 4-5 lữ đoàn cho hướng tấn công này.

Theo nhà lãnh đạo Kiev, các nguồn tin tình báo và trinh sát cho thấy, Bộ Tư lệnh Nga đang lên kế hoạch cho các hoạt động tác chiến tích cực tại các khu vực Zaporizhia (Zaporozhye), Pokrovsk và Novopavlovske của mặt trận.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết phía Nga dự định điều động khoảng 30.000 quân từ khu vực Sumy để tăng cường cho các mặt trận còn lại.

Theo nguồn tin tình báo của Ukraine, Nga dự kiến sẽ điều động khoảng 15.000 quân đến khu vực Zaporizhia, khoảng 7.000 quân đến Pokrovsk và khoảng 5.000 binh sĩ đến Novopavlovske.

Tổng thống Zelensky cho biết, các lực lượng này sẽ bao gồm các lữ đoàn Nga mạnh nhất đã từng tham gia các trận chiến ở khu vực Kursk.

Bàn về các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Zelensky cũng cho biết, lần đầu tiên ông nhận được tín hiệu từ Nga về việc sẵn sàng chấm dứt xung đột quân sự ở Ukraine và ngừng bắn, qua thông báo từ đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm của Ukraine nhấn mạnh rằng, Nga mong đợi sự nhượng bộ về lãnh thổ từ cả hai bên, nhưng phía Ukraine không có ý định tự nguyện rời khỏi Donbass.

“Chúng tôi sẽ không rời khỏi Donbass. Nếu chúng tôi tự nguyện rời đi hoặc chịu áp lực, điều đó sẽ dẫn đến sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh thứ ba” - Tổng thống Ukraine khẳng định.

Tuyên bố của ông Zelensky đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Nga đang tiếp tục tấn công theo hướng Zaporizhia.

Theo báo cáo từ chiến trường, hiện tại, các khu vực nóng nhất của vùng chiến sự này là các khu định cư Kamenskoe, Plavni và Stepnogorsk, nơi quân Nga đang tấn công hết sức dữ dội.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine cũng đang cố gắng giành lại các khu vực đã mất, bằng các cuộc phản kích theo từng nhóm nhỏ, nhưng không thành công.

Dự kiến trong những ngày tới chính quyền Kiev cũng sẽ huy động một số lực lượng dự bị từ các mặt trận khác tới tăng viện cho hướng Zaporizhia.