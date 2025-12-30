Tang thương ngày cuối năm: 1 nam diễn viên truyền hình đình đám đột tử ở nhà riêng vào tối qua

Ngày 30/12, tờ China Times đưa tin showbiz Đài Loan (Trung Quốc) vừa đón nhận tin buồn khi cảnh sát thông báo nam diễn viên, MC hàng đầu Tào Tây Bình qua đời ở tuổi 66. Theo đó, con trai nuôi đã mất liên lạc với Tào Tây Bình vào tối 29/12 và gọi điện nhờ cảnh sát giúp đỡ. Khi cảnh sát tới nhà kiểm tra vào lúc 22h, nam diễn viên được phát hiện nằm bất tỉnh.

Lúc này, Tào Tây Bình đã không còn dấu hiệu sinh tồn, cơ thể cứng đơ và tím tái. Sau khi nhận được tin dữ, con trai nuôi của ngôi sao đình đám đã lập tức đến hiện trường. Tại đây, người thân của Tào Tây Bình đã đau đớn quyết định từ bỏ cấp cứu, ký vào biên bản bàn giao thi thể cho cảnh sát điều tra.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy hiện trường không có dấu hiệu đột nhập hay dấu vết giằng co. Bước đầu cảnh sát loại trừ khả năng Tào Tây Bình bị sát hại. Theo người thân, Tào Tây Bình mắc nhiều bệnh mạn tính. Do đó, cơ quan điều tra đang nghiêng về khả năng ngôi sao hàng đầu đột tử vì bệnh hoặc bị hạ thân nhiệt đột ngột gây ra cái chết. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong thực sự của Tào Tây Bình vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát cho biết Tào Tây Bình đã đột tử ở nhà riêng vào tối 29/12. Ảnh: Zaobao.

Trên MXH, thông tin Tào Tây Bình đột tử khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Ngày 28/12, nam nghệ sĩ còn đăng tải bài viết chia sẻ nỗi mất mát với các nạn nhân trong 1 trận động đất. Không ai ngờ, chỉ 1 ngày sau đó, ông lại ra đi đột ngột ở nhà riêng.

Tào Tây Bình sinh năm 1959, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình giờ vàng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài các bộ phim truyền hình ăn khách, Tào Tây Bình nổi tiếng nhất với hình ảnh MC thẳng thắn, cay nghiệt "cái gì cũng dám thoại" trong show Khang Hy Đến Rồi. Câu nói kinh điển: “Bạn không thích nhìn thấy tôi, tôi còn ghét nhìn thấy bạn hơn, đồ xấu xí!" của Tào Tây Bình từng 1 thời viral khắp MXH.

Ông được mệnh danh là "vua cãi nhau", "ông hoàng độc miệng" đầy gai góc nhưng vô cùng độc đáo của xứ Đài. Sự ra đi của Tào Tây Bình không chỉ là màn khép lại đời người của một nghệ sĩ, mà còn âm thầm đặt dấu chấm hết cho một mảnh ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc.

Tào Tây Bình là ngôi sao phim truyền hình và show giờ vàng đình đám của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Sohu.

Nguồn: China Times