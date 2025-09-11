Tăng Thanh Hà trùm kín mặt, lặng lẽ đứng 1 góc trong tang lễ của bố diễn viên Quốc Cường

Những ngày qua, tang lễ của bố diễn viên Quốc Cường được tổ chức trong không khí trang nghiêm tại nhà riêng. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và nghệ sĩ đã có mặt để chia buồn cùng gia đình. Trong ngày đưa tiễn, Tăng Thanh Hà, Thân Thuý Hà, Diệp Chấn Thanh cũng đã có mặt để động viên tinh thần, an ủi Quốc Cường trong những giây phút cuối cùng bên bố.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, "ngọc nữ màn ảnh" xuất hiện trong trang phục đen giản dị, đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ để che chắn gần như toàn bộ gương mặt. Cô lặng lẽ đi bên cạnh Thân Thúy Hà và Diệp Chấn Thanh, nhìn về Quốc Cường và gia đình thực hiện các nghi lễ di quan.

Tăng Thanh Hà, Thân Thuý Hà đến chia buồn với diễn viên Quốc Cường

Tăng Thanh Hà diện đồ đen, che chắn kỹ khi xuất hiện trong tang lễ của bố diễn viên Quốc Cường

Những bạn bè thân thiết của Quốc Cường có mặt để an ủi nam diễn viên trước sự mất mát to lớn

Sau khi lo liệu tang sự cho bố, Quốc Cường gửi lời cảm tạ trên trang cá nhân: "Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Sư Thầy, Ban Hộ Niệm, Bà Con dòng họ, Hàng Xóm, Bạn Bè gần xa trong và ngoài nước và Anh em đồng nghiệp Đạo Diễn - Diễn Viên - Ca Sỹ - Người Mẫu và Sản Xuất Phim - Quay Phim và các Fan đã dành thời gian đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi, những vòng hoa, những lời chia buồn từ các Cô Chú Anh Chị Bạn Bè trên các trang MXH đã giúp cho tang lễ được chu toàn và ấm áp nhất.

Trong lúc Tang Gia bối rối không thể tránh khỏi những điều thiếu sót, mong được mọi người thông cảm và lượng thứ. Cường thay mặt cho Gia Đình xin chân thành cảm ơn!".

Diễn viên Quốc Cường cầm lư hương, cùng gia đình tiễn đưa linh cữu của bố

Sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà trong tang lễ của bố diễn viên Quốc Cường khiến nhiều người xúc động. Cả hai từng tạo dấu ấn từ bộ phim Dốc tình (2004) và duy trì tình bạn đến tận bây giờ. Mối quan hệ của hai người đã kéo dài 23 năm và được Hà Tăng gọi là "tri kỷ".

Ngoài ông xã Louis Nguyễn, Quốc Cường là người đàn ông hiếm hoi mà Tăng Thanh Hà thoải mái chụp ảnh thân thiết. Cứ đến ngày sinh nhật của nam diễn viên, Tăng Thanh Hà lại có bài đăng chúc mừng, cùng với những lời tâm sự tình cảm dành cho người anh thân thiết. "Ngọc nữ" gọi Quốc Cường là "huynh", khen anh là người tử tế, hiền lành, chân thành, luôn hướng thiện và đầy lòng yêu thương, luôn bên cạnh chia sẻ cùng cô trong suốt 2 thập kỷ.

Về phía Quốc Cường, cũng không ít lần anh chia sẻ về tình bạn đẹp của mình và Tăng Thanh Hà. Trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Hà Tăng và Louis Nguyễn, Quốc Cường đã gửi lời nhắn nhủ đến ông xã của nữ diễn viên: "Chuyện vui buồn gì Hà đều gặp anh em, xin ý kiến của người này người kia. Cách sống và đối xử với anh em, bạn bè của Hà khiến mọi người quý cô ấy hơn. Tôi và mọi người trong nhóm đều cảm nhận được sự trân trọng mà Hà dành cho bạn".