Tăng Thanh Hà không còn như xưa

Sự thay đổi của Tăng Thanh Hà cũng là điều mà người hâm mộ bao lâu nay chờ đợi.

13 năm sau khi rời xa màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại với vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng. Không nằm ngoài dự đoán, sự tái xuất của "ngọc nữ" lập tức trở thành tâm điểm trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ những bức ảnh hậu trường, khoảnh khắc trên thảm đỏ đến các phát biểu trong sự kiện đều nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, đưa cái tên Tăng Thanh Hà phủ sóng trở lại sau nhiều năm kín tiếng.

Điều đáng nói, không chỉ khán giả dành sự quan tâm đặc biệt cho màn trở lại này mà chính Tăng Thanh Hà cũng cho thấy một hình ảnh rất khác so với trước đây.

Nếu như nhiều năm qua, trang cá nhân của nữ diễn viên chủ yếu xoay quanh cuộc sống gia đình, kinh doanh, du lịch hay những khoảnh khắc đời thường, thì từ khi Hoàng Hậu Cuối Cùng chính thức công bố dàn diễn viên, tần suất hoạt động của cô đã thay đổi rõ rệt. Tăng Thanh Hà liên tục cập nhật hình ảnh mới trên Facebook và Instagram, chia sẻ những khoảnh khắc trong hành trình quảng bá phim cũng như các sự kiện cô tham dự.

Tần suất hoạt động mạng xã hội của Tăng Thanh Hà thay đổi thấy rõ

Sự thay đổi này khiến không ít người hâm mộ thích thú. Bởi suốt hơn một thập kỷ qua, Tăng Thanh Hà gần như giữ khoảng cách nhất định với truyền thông, hiếm khi xuất hiện dày đặc như hiện tại.

Từ buổi công bố dàn diễn viên Hoàng Hậu Cuối Cùng cho đến những hoạt động quảng bá tiếp theo, "ngọc nữ" đều trở thành tâm điểm. Trong lần đầu tái xuất, cô ghi điểm với hình ảnh sang trọng, mái tóc được tạo kiểu cổ điển cùng thần thái đậm chất điện ảnh.

Mới đây nhất, tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, Tăng Thanh Hà tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện với thiết kế đen - trắng tối giản nhưng đầy tinh tế. Nhan sắc ở tuổi 40 của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen bởi vẻ mặn mà, thần thái cuốn hút và phong cách thanh lịch vốn đã trở thành dấu ấn riêng.

Tăng Thanh Hà liên tục chiếm sóng truyền thông khi xuất hiện ở các sự kiện

Có thể thấy sau khi công bố trở lại, "ngọc nữ" màn ảnh chăm chỉ hoạt động, xuất hiện ở nhiều sự kiện giải trí hơn

Không chỉ xuất hiện nhiều hơn ngoài đời, Tăng Thanh Hà còn cho thấy cô đang chủ động kết nối với khán giả thông qua mạng xã hội. Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ lại các bài viết, hình ảnh và video nhắc đến mình trên story Instagram. Những khoảnh khắc được truyền thông ghi lại hay lời khen từ người hâm mộ đều được cô lưu lại và đăng tải lại như một cách bày tỏ sự trân trọng.

Bên cạnh việc tích cực hoạt động trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà cũng chăm chỉ tham gia các buổi giao lưu, trả lời phỏng vấn và gặp gỡ truyền thông để giới thiệu về dự án mới. Trong các sự kiện gần đây, cô không ngần ngại chia sẻ về hành trình trở lại màn ảnh, quá trình hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu, thậm chí còn đính chính một số thông tin đời tư từng bị lan truyền sai lệch suốt nhiều năm.

Sau 13 năm vắng bóng, Tăng Thanh Hà không chỉ trở lại với một vai diễn được đầu tư tâm huyết mà còn cho thấy một hình ảnh hoàn toàn mới, cởi mở hơn, chủ động hơn và sẵn sàng đồng hành cùng khán giả trong hành trình quảng bá tác phẩm.

Tăng Thanh Hà cởi mở, thoải mái giao lưu với khán giả

Với nhan sắc nổi bật, lối diễn xuất tự nhiên, Tăng Thanh Hà ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Bỗng Dưng Muốn Khóc , Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế.. . Cô từng là gương mặt bảo chứng phòng vé, đồng thời là đại diện thương hiệu của hàng loạt nhãn hàng lớn.

Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn cùng Louis Nguyễn - thiếu gia tập đoàn danh tiếng - và từ đó dần dừng hoạt động nghệ thuật. Sau 13 năm, "ngọc nữ" màn ảnh trở thành tâm điểm khi đánh dấu sự trở lại bằng vai diễn Nam Phương Hoàng hậu.

Sự trở lại của Tăng Thanh Hà khiến nhiều khán giả háo hức chờ đợi

Ảnh: FBNV