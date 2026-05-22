Tăng Phúc bất ngờ fanpage Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy gọi tên

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen xôn xao trước màn tương tác vô cùng hài hước và thú vị giữa nam ca sĩ Tăng Phúc và fanpage chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Cụ thể, dưới bài đăng đón tuổi mới của Tăng Phúc, fanpage có tick xanh chính chủ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bất ngờ để lại bình luận: "Chúc mừng sinh nhật Phúc".

Phong cách chúc mừng thân thiện, sử dụng ngôn ngữ trẻ trung của fanpage ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng, mang về hàng ngàn lượt yêu thích. Đáng chú ý, phản ứng sau đó của Tăng Phúc càng khiến người hâm mộ thích thú. Không hề tỏ ra bỡ ngỡ, nam ca sĩ lập tức tận dụng cơ hội này để "chèo kéo" vị khách đặc biệt này đến ủng hộ đêm nhạc cá nhân sắp tới của mình.

Tăng Phúc hóm hỉnh phản hồi: "Cảm ơn Cục iu, 6/6 Cục nhớ ghé Concert thưởng thức show, lựa nhạc , mua merch và nhận fibi (freebie) nha" . Màn gọi xưng hô "Cục iu" đầy ngọt ngào cùng lời mời mua vật phẩm lưu niệm và nhận quà tặng của nam ca sĩ đã khiến khán giả không khỏi bật cười vì sự "gan dạ" và duyên dáng.

Phía dưới bài viết, hàng loạt bình luận từ netizen bày tỏ sự thích thú trước sự thay đổi trong cách tiếp cận công chúng của các trang tin cơ quan chức năng.

Thời gian gần đây, xu hướng đổi mới phong cách truyền thông trên mạng xã hội của các cơ quan chức năng, lực lượng công an đang nhận được phản hồi rất tích cực từ công chúng. Sự hài hước, nhạy bén với xu hướng nhưng vẫn giữ vững tính định hướng không chỉ giúp các thông tin tuyên truyền dễ dàng tiếp cận giới trẻ, mà còn tạo nên những khoảnh khắc giải trí lành mạnh, thu hẹp khoảng cách giữa người dân và các chiến sĩ công an. Trong các clip tuyên truyền, các cơ quan chức năng cũng thường xuyên sử dụng nhạc của nhiều ca sĩ để có thể tiếp cận tới đông đảo khán giả hơn.

Được biết, đêm nhạc cá nhân mà Tăng Phúc nhắc đến trong bình luận sẽ được diễn ra vào ngày 6/6 tới đây. Hiện màn tương tác "có một không hai" này vẫn đang tiếp tục nhận được sự chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn giải trí.