Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Tăng Nhật Tuệ từng đóng phim, ca hát, sáng tác, quản lý nghệ sĩ, nhiều tai tiếng.

Tham gia hơn 50 phim, sáng tác 150 ca khúc

Sáng 3/7, Công an phường Chánh Hưng thông báo triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt 48 đối tượng. Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ ma túy các loại gồm methamphetamine, ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một laptop và 14 xe gắn máy.

Trong số 48 đối tượng bị xử lý có Lê Duy Linh (40 tuổi, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Cơ quan chức năng xác định Tăng Nhật Tuệ có dấu hiệu tổ chức sử dụng và hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ có dấu hiệu tổ chức sử dụng và hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ đầu năm, trang cá nhân của Tăng Nhật Tuệ không cập nhật bài viết mới, dù trước đó hoạt động sôi nổi.

Tăng Nhật Tuệ sinh năm 1986 tại Hà Nội, được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ.

Tăng Nhật Tuệ từng sáng tác từ năm học lớp 8, sau đó có cơ hội phát triển con đường âm nhạc nhờ theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Trước khi vướng vòng lao lý, Tăng Nhật Tuệ sáng tác hơn 150 ca khúc gồm nhiều thể loại khác nhau như rock, hip hop, rhythm and blues, jazz. Những tác phẩm nổi bật trong số này có thể kể đến Đồng thoại , Giữ anh đi , Cho em gần anh thêm chút nữa , Chạm khẽ tim anh một chút thôi .

Gần đây, Tăng Nhật Tuệ trở lại lĩnh vực sáng tác với Ngáo ngơ (biểu diễn lần đầu ở show Anh trai say hi), đồng thời kết hợp với Hà Linh trong dự án Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi.

Tăng Nhật Tuệ tham gia nhiều phim truyền hình.

Không dừng lại ở sáng tác, Tăng Nhật Tuệ tự thể hiện nhiều ca khúc, từng hai lần đạt giải Khán giả bình chọn và một lần nhận giải Hội đồng nghệ thuật (Bài hát của tháng) ở chương trình Bài hát Việt.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Tăng Nhật Tuệ cũng ghi dấu ấn trong những bộ phim đề tài học đường như Bộ tứ 10A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì tin. Anh được trao cơ hội đóng chính phim Ranh giới, giành Cánh diều bạc 2002. Sự nghiệp diễn xuất của Tăng Nhật Tuệ nổi bật với 50 bộ phim, trong đó có 17 phim đóng vai chính.

Sau khi được công chúng biết đến rộng rãi với vai trò ca - nhạc sĩ và diễn viên, Tăng Nhật Tuệ thử sức với vai trò ông bầu trong công ty Tang Media. Các nhóm nhạc Biến tấu, X3.14, Born to rap, Horoscrope, Zero 9 do Tăng Nhật Tuệ tuyển chọn, đào tạo hầu hết có hành trình mờ nhạt trong showbiz.

Ồn ào gạ tình, hành hung

Tăng Nhật Tuệ hoạt động đa dạng trong giới giải trí, có nhiều sản phẩm nghệ thuật nhưng dấu ấn sự nghiệp của nam nghệ sĩ vẫn bị chiêu trò và tai tiếng làm lu mờ.

Ồn ào đầu tiên của Tăng Nhật Tuệ trong showbiz là vụ tranh cãi với ca sĩ Hải Yến. Trong đêm chung kết Tuyệt đỉnh tranh tài 2015, Hải Yến thể hiện ca khúc Đã hơn một lần. Phần lời được Hải Yến giới thiệu lấy cảm hứng từ chính cuộc đời nữ ca sĩ. Trong chương trình Học viện Ngôi sao, phần lời của ca khúc cũng được ghi do Nguyễn Hải Yến viết.

Tăng Nhật Tuệ gắn với chiêu trò, tai tiếng.

Trước sự việc, Tăng Nhật Tuệ phản bác, khẳng định mình là người sáng tác và viết lời.

Dù Hải Yến cho biết đây là sự nhầm lẫn khi trao đổi với biên tập chương trình nhưng Tăng Nhật Tuệ vẫn không đồng ý với cách giải thích này.

Năm 2018, trong buổi ra mắt MV của nhóm Zero 9 - mô hình nhóm nhạc nam được đào tạo theo phong cách Hàn Quốc - Tăng Nhật Tuệ tuyên bố sợ nhất là ca khúc mới không bị khán giả chửi nữa. "Tôi mong lần này mọi người không những khen nhiều hơn mà chửi cũng nhiều hơn, miễn làm sao là có xem”, nam nghệ sĩ nói.

Phát ngôn của Tăng Nhật Tuệ ở tư cách ông bầu thổi bùng làn sóng chỉ trích. Khán giả quay lưng với nhóm nhạc và cả Tăng Nhật Tuệ vì lạm dụng chiêu trò, bất chấp nổi tiếng bằng mọi giá.

Một trong những vụ việc gây xôn xao nhất của Tăng Nhật Tuệ xảy ra vào thời điểm thành viên Minkook vừa rời nhóm. Trong một chương trình truyền hình phát sóng sau đó, cựu thành viên của Zero 9 đưa ra những chia sẻ gây chấn động.

Người này cho biết bản thân bị buộc rời nhóm vì từ chối những lời gạ gẫm từ ông bầu. Theo lời kể, sau khi không chấp nhận yêu cầu, anh bị hủy lịch diễn, bị hạn chế xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thậm chí bị hành hung.

Dù không nêu đích danh nhân vật liên quan, nhiều chi tiết trong câu chuyện khiến dư luận cho rằng người được nhắc đến là Minkook và ông bầu được ám chỉ chính là Tăng Nhật Tuệ.

Sau ồn ào gạ tình, hành hung, Tăng Nhật Tuệ khẳng định bị cựu thành viên Zero 9 hạ bệ, bôi nhọ danh tiếng.

Trước những đồn đoán, Tăng Nhật Tuệ bác bỏ toàn bộ. Nam nhạc sĩ nói đó là thông tin được đưa ra là bịa đặt, bị thêm thắt nhằm gây chú ý và "dựa hơi" tên tuổi. Tăng Nhật Tuệ cũng cho rằng cựu học trò có ê-kíp đứng sau xúi giục, đồng thời bác bỏ lời tố hành hung.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Tăng Nhật Tuệ viết rằng bản thân "có thể vô đạo đức hoặc thiếu tự trọng nhưng cả đời chưa bao giờ hổ thẹn vì những điều đã làm" cho học trò, đồng thời khẳng định chưa từng có ý định làm hại người này.

Nam nhạc sĩ cũng cho rằng một số học trò cũ đang "tát nước theo mưa", lợi dụng thời điểm nhạy cảm để đưa thêm những thông tin sai sự thật nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của anh và các cộng sự.

Vụ việc từng tạo nên làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Năm 2022, Tăng Nhật Tuệ một lần nữa thành tâm điểm của vụ ồn ào trên mạng khi đăng tải bài viết tố cáo một công ty cà phê chậm thanh toán hợp đồng.

Trong khi đó, phía công ty cho biết bị Tăng Nhật Tuệ bôi nhọ hình ảnh, uy tín, đồng thời tố nam nghệ sĩ vi phạm quy định bảo mật thông tin trong hợp đồng.

Sau loạt bê bối, Tăng Nhật Tuệ vài năm trở lại đây sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền hình.