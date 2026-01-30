HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tăng lương hưu, lương cơ sở từ tháng 3, những ai được hưởng?

Thái Hà |

Đây là yêu cầu từ Chính phủ với Bộ Nội vụ.

Thủ tướng vừa ký ban hành Công văn 387/Tg-QHĐP về triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trong phụ lục ban hành kèm theo công văn, Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, đồng thời tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp…

Tăng lương hưu, lương cơ sở từ tháng 3, những ai thuộc diện hưởng? - Ảnh 1.

Trước đó, lần điều chỉnh gần nhất là từ ngày 1/7/2024, khi Chính phủ ban hành Nghị định 73 nâng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng văn bản sửa đổi về chế độ tiền lương, phụ cấp áp dụng từ năm 2026.

Tăng lương hưu, lương cơ sở từ tháng 3, những ai thuộc diện hưởng? - Ảnh 2.
 Thêm chiêu trò lừa đảo nguy hiểm, có người phụ nữ đã mất tiền tỷ
