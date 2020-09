Tặng Hương Giang xe 8 tỷ nhưng Matt Liu vẫn là chàng trai lúng túng và rung lắc khi bạn gái nhờ chụp ảnh sống ảo

Từ lúc tìm hiểu và hẹn hò đến giờ, đã không ít lần cặp đôi Hương Giang - Matt Liu khiến dân tình “quắn quéo” với những khoảnh khắc tình cảm, dù bận rộn nhưng cả hai vẫn thường xuyên dành thời gian cho những chuyến get-away ngắn ngày.

Nhờ những khoảnh khắc trùng hợp trong khung hình trên MXH mà người xem có thể nhận ra cặp đôi đã đi du lịch cùng nhau.

Như mới đây nhất, nhờ hai bức ảnh cùng một góc chụp, cùng background mà dân tình đã nhận ra Hương Giang và Matt Liu đang vi vu cùng nhau sau khi chàng CEO tặng xe tiền tỷ cho bạn gái.

Bên cạnh sự “tình bể bình”, cư dân mạng còn đang bàn tán đến… kỹ năng chụp ảnh của bạn trai Hương Giang. Hoá ra cặp đôi cũng rơi vào tình cảnh “mình chụp cho bạn hết mình, bạn chụp cho mình hết hồn” như ai.

Trong bối cảnh của chuyến đi, có thể tạm khẳng định Hương Giang và Matt Liu lần lượt chụp ảnh cho nhau trong cùng một khung hình:

Đây là bức ảnh do Matt Liu đăng tải trên Instagram story, người chụp là Hương Giang

Và đây là thành quả chàng CEO căn chỉnh cho bạn gái Hoa hậu

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của một bức hình nhưng góc lệch, rung lắc, out nét thì đến 90% là do người chụp. Nhìn vào bức ảnh Matt Liu chụp cho Hương Giang, cư dân mạng cho rằng, kỹ năng chụp ảnh của anh chàng không thực sự xuất sắc. Hoá ra đứng trước cô bạn gái xinh đẹp, khéo léo, Matt Liu vẫn là chàng trai chụp ảnh out nét, lệch góc chụp như ai thôi.

Hai bức ảnh của Hương Giang - Matt Liu trở thành topic để cư dân mạng bàn tán đây. Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, vẫn ghi nhận “nỗ lực” của chàng CEO, thời gian còn dài, không thiếu dịp update kỹ năng nhé!

Nguồn: Instagram nhân vật