Clip: Hương Giang và Matt Liu vui vẻ đồng thanh "Happy Anniversary", đêm nay là của anh chị rồi nhé!

Mới đây, Hương Giang và Matt Liu vừa công khai đăng ảnh kỉ niệm 2 tháng yêu nhau lên trang cá nhân. Động thái này của cặp đôi đã dập tan mọi tin đồn rạn nứt và trấn an những ai đang chèo thuyền Hương Giang - Matt Liu.



Không chỉ đăng ảnh tình tứ, chàng CEO người Singapore còn đăng tải một đoạn clip ngắn quay bạn gái Hương Giang. Giữa khung cảnh lãng mạn của nhà hàng bên sông mà cả hai từng hẹn hò vào sinh nhật của Matt Liu, Hương Giang trông vô cùng vui vẻ rạng rỡ. Nhìn thôi là đủ biết cả hai đang hạnh phúc thế nào.

Hương Giang kỉ niệm 2 tháng yêu Matt Liu.

Ngoài story, cặp đôi còn đăng tải cả hình ảnh và những tâm tình ngọt ngào khác. Nếu như nàng Hậu chia sẻ bức ảnh đầy quyến rũ bên bó hoa hồng đỏ kèm dòng caption "Giang likes roses" (Giang thích hoa hồng) cùng hashtag #specialday (Ngày đặc biệt) thì chàng CEO lại tâm sự dài hơn một chút.



Đang hạnh phúc trong tình yêu có khác, nhìn Hương Giang xinh đẹp và rạng rỡ chưa kìa!

"Everyone's got a past and we can't change it. But together, we can make a better future! Happy 2nd month'sary bae" (Tạm dịch: Ai cũng có quá khứ và chúng ta không thể thay đổi điều đó. Nhưng ở bên nhau, chúng ta sẽ cùng tạo dựng tương lai cho đôi mình. Chúc mừng kỉ niệm 2 tháng yêu nhau, em yêu của anh), Matt Liu viết.

Các fan của Hương Giang và Matt Liu chắc giờ cũng đang ăn mừng cùng thần tượng đây!

Nguồn: Instagram NV